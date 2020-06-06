«Чушь и чепуха»: Москва отрицает причастность к беспорядкам в США

Посол России в США Анатолий Антонов назвал чушью и чепухой обвинения, звучащие от некоторых американских политиков в адрес России о ее причастности к беспорядкам, вспыхнувшим в США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

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«Мы настроены как раз на прагматичное сотрудничество с США... Нас обвиняют в том, что мы якобы стоим «за сценой», чуть ли не помогаем провокаторам, которые дестабилизируют ситуацию. Это чушь и чепуха», — заявил Антонов.

О том, что за беспорядками в Соединенных Штатах может стоять Россия, ранее говорила в интервью CNN бывший советник по национальной безопасности в администрации экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс.

«У нас есть мирные протестующие, сосредоточенные на реальной боли и неравенстве, с которыми мы все сталкиваемся, с которыми нужно бороться. Также у нас есть экстремисты, которые пытаются превратить протесты во что-то совершенно другое», — отметила Райс. Выдержки из этого интервью разместил в своем Twitter-аккаунте журналист Аарон Мэйт.

Как отметила экс-советник президента США по национальной безопасности, основываясь на собственном опыте, она не исключает, что к беспорядкам на акциях протеста может быть причастна Москва. «Я не удивлюсь, если узнаю, что они [русские] подстрекали некоторых из экстремистов с помощью социальных сетей. Я не удивлюсь, если узнаю, что они финансируют это каким-то образом или в той или иной форме», — отметила она.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ответ на это написала в Facebook, что американские власти совершают «роковую ошибку», пытаясь обвинять Россию во всем, что их не устраивает. По ее словам, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон и команда Барака Обамы придумали «глупейшую концепцию обвинения России» во всем, что им не нравится, и теперь такую политику проводит действующее американское правительство.

«Эту ошибку пытаетесь повторить сегодня, прибегая вместе с журналистом CNN к грязным методам информационной манипуляции: фейковые заявления и ноль фактов в их поддержку. Ваше интервью CNN — это и есть пропаганда», — подчеркнула Захарова.

Кроме того, представитель МИДа напомнила, что соцсети, которые Россия якобы использует для разжигания протестов в Соединенных Штатах, принадлежат американцам и законодательно контролируются ими.

В конце мая CNN раскритиковал и сам президент США Дональд Трамп.

Он выступил с соответствующим заявлением после того, как в эфире телеканала бывший мэр Нового Орлеана Марк Мориал заявил, что Москва может быть причастна к беспорядкам, поскольку российские агенты на выборах 2016 года якобы притворялись «черными активистами».

Поводом для вспыхнувших в США протестов стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая. Его задержали по подозрению в использовании фальшивых банкнот. Свидетель задержания снял видео, на котором один из офицеров полиции в ходе задержания придавливает горло Флойда коленом. При этом задержанный мужчина говорил, что ему трудно дышать, но стражи порядка игнорировали его слова. Несколько часов спустя Флойд скончался в госпитале, а полицейские были уволены.

По данным агентства Reuters, 27 мая сотни людей вышли на акцию протеста в Миннеаполисе, штат Миннесота, около полицейского участка недалеко от места, где арестовали Флойда. К вечеру число участников акции увеличилось до нескольких тысяч, на улицах появились баррикады. Полиция воспользовалась слезоточивым газом и пластиковыми путями, чтобы разогнать демонстрантов. Во время протестов загорелись несколько предприятий, в том числе магазин автозапчастей.

На следующий день стало известно о первом погибшем в ходе этой акции.

Впоследствии беспорядки вспыхнули в крупных городах США, в том числе в Вашингтоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Атланте, Лас-Вегасе, Фергюсоне. Изначально это были мирные демонстрации, люди выходили на улицы с плакатами и лозунгами. Но в итоге они переросли в столкновения с полицией. Демонстранты бросали в правоохранителей камни и бутылки. Погибшие и пострадавшие есть и среди гражданских, и среди сотрудников спецслужб.