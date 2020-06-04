Американский хаос: почему Трамп поссорился с военными

Бывший министр обороны США Джеймс Мэттис раскритиковал американского лидера Дональда Трампа за действия в отношении участников массовых демонстраций, вызванных смертью афроамериканца от рук полиции. По мнению отставного генерала, президент даже не пытается уладить ситуацию и насмехается над конституцией.

«Трамп — первый президент за мою жизнь, который не пытается объединить американских граждан, даже не пытается сделать вид, вместо этого он пытается нас разделить.

Мы наблюдаем последствия трех лет этих целенаправленных действий, трех лет без зрелого руководства. Мы можем объединиться без него, обращаясь к сильным сторонам нашего гражданского общества», — уверен Мэттис.

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Активисты требуют равного правосудия для всех — здравое и объединяющие требование, отметил генерал, небольшое число нарушителей закона не должно отвлекать от этого.

«Я давал клятву охранять и защищать конституцию. Но я никогда не думал, что дававших такую же клятву военнослужащих при каких-либо обстоятельствах отправят нарушать конституционные права своих сограждан», — посетовал Мэттис, и также добавил, что речь идет об использовании армии для разгона протестующих.

С его точки зрения, участие военных в подавлении митинга у Белого дома — злоупотребление властью, так как американские города нельзя рассматривать в качестве арены противостояния.

«За поддержание общественного порядка должно отвечать руководство штатов и городов, которое лучше знает своих жителей и несет перед ними ответственность», — резюмировал Мэттис.

Военное противостояние

Экс-глава Пентагона говорил об использовании Национальной гвардии, так как регулярные войска пока не были введены на улицы городов в США. Хотя эта тема в последнее время обсуждается в Белом доме.

Этому послужила сильная радикализация протестов. Демонстрации начались из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе от действий сотрудников полиции и быстро переросли в беспорядки с погромами и грабежами. Акции перекинулись и на другие крупные американские города. С помощью ввода Нацгвардии власти попытались стабилизировать ситуацию.

Однако в настоящее время протесты продолжаются вместе с беспорядками. По последним данным, с начала демонстраций задержано более 10 тыс. человек — сотни протестующих арестованы по обвинениям в краже или мародерстве.

Комендантский час действует уже в 40 городах, в том числе Вашингтоне и Нью-Йорке.

Как говорила пресс-секретарь администрации Трампа Кейли Макинэни, президент может воспользоваться армией для подавления протестов, если ситуация станет критической. Эту возможность дает соответствующий закон 1807 года о подавлении восстаний, который последний раз использовался почти 30 лет назад во время беспорядков в Лос-Анджелесе.

Сам Трамп не считает, что разрешение ситуации потребует введения регулярных войск. По его словам, правительство США вряд ли пойдет на этот шаг, но в итоге все будет зависеть от обстоятельств.

При этом отвечая на критику со стороны Мэттиса, президент назвал отставного военного «самым переоцененным генералом в мире». Он также добавил, что был рад его увольнению с поста главы Пентагона.

«Я попросил его написать заявление об увольнении и чувствовал себя прекрасно. Его прозвище было «хаос», что мне не понравилось, и я сменил его на «бешеный пес». Мне не нравился его стиль «лидерства», как и многое другое в нем, и многие другие согласны с этим. Хорошо, что он ушел!» — написал Трамп в Twitter.

Однако Мэттис стал не единственным бывшим высокопоставленным военным, который выступил против жестких действий президента в отношении протестующих. К нему также присоединился экс-командующий силами США в Афганистане Джон Аллен. По словам генерала в отставке, разгон демонстрантов у Белого дома нарушил права мирных активистов.

Аллен говорил о зачистке площади Лафайет-сквер с применением слезоточивого газа и светошумовых гранат 1 июня. Как писали СМИ, разгон был необходим для того, чтобы Трамп смог «попозировать перед церковью».

После устранения демонстрантов президент действительно прогулялся по пустой площади и дошел до Епископальной церкви Святого Иоанна, которую за день до этого подожгли протестующие. Прибыв на место Трамп приподнял библию и заявил, что «США — самая великая страна в мире», а потом пообещал обеспечить безопасность государства.

Именно об этом упоминал Мэттис, обвиняя Трампа в злоупотреблении властью. Аллен же считает, что это событие поможет просвещению Америки, однако процесс должен идти снизу вверх — потому что в Белом доме «никого нет».

Ни один современный президент не сталкивался с таким осуждением со стороны своих предшественников или людей, которые завоевали общественное уважение в пылу битвы и служили президентам обеих сторон, отмечает обозреватель CNN Стивен Коллинсон, но Трамп построил свою политическую карьеру нарушая все нормы и правила, поэтому вряд ли испытывает какие-то проблемы.

Конфликт с Пентагоном?

Впрочем, ситуация несколько ухудшается тем, что несогласие с президентом отчасти проявляет и действующий глава Пентагона Марк Эспер. К примеру, министр обороны США выступает против использования вооруженных сил внутри страны, которое все же допускают в Белом доме.

«К варианту использования регулярных войск в качестве правоохранительных органов стоит прибегать только в качестве крайней меры и только в самых неотложных и тяжелых ситуациях. Мы не в одной из таких ситуаций сейчас», — заявил Эспер.

Национальная гвардия лучше всего подходит для того, чтобы оказывать помощь местным властям, подчеркнул глава Пентагона, поэтому я не поддерживаю использование закона о подавлении восстаний.

По данным американских СМИ, заявление Эспера вызвало гнев Трампа, что может стоит министру обороны его поста, хотя пока в Белом доме отрицают возможность его увольнения.

Главная проблема заключается в том, что глава Пентагона заставил президента усомниться в его лояльности — качестве, которое Трамп ценит превыше всего. С точки зрения различных медиа, в свое время тот же Мэттис лишился поста отчасти из-за потери доверия со стороны главы государства.

При этом Эспер хоть и говорит, что армию применять не стоит, но войска из Вашингтона выводить не собирается. Как пишет Associated Press, глава Пентагона отменил вывод военных, переброшенных к столице США из-за протестов.

Речь идет о примерно 1,3 тыс. военных, прибывших в округ Колумбия в конце мая. Вывод войск должен был начаться 3 июня, но после краткого посещения Белого дома Эспер отдал приказ о приостановке этого процесса.

Агрессивное подавление

Почему военные остаются около Вашингтона неизвестно, особенно когда глава Пентагона вместе с Трампом говорят, что использовать закон о восстаниях не стоит. Тем не менее, учитывая общую стратегию президента США по урегулированию ситуации с протестами исключать этого нельзя.

Пока бывшие американские лидеры Джордж Буш-младший и Билл Клинтон выступают в поддержку мирных протестов, а также призывают американцев провести самоанализ по поводу проблемы расизма в США, Трамп занимает жесткую позицию.

Президент США представляет протесты как восстание радикалов, называя активистов «лодырями и неудачниками», приравнивая их к участникам беспорядков, которые устраивают поджоги и грабежи.

Однако насильственные акции идут параллельно вполне мирным демонстрациям, где люди пытаются привлечь внимание властей к жестким действиям полиции против афроамериканцев.

Объединяя эти две группы в одну, Трамп действительно создает раскол в американском обществе — делит страну на своих противников и сторонников. Учитывая, что США в целом находятся не лучшем положении из-за пандемии, массовых беспорядков и фактически рецессии в экономике, вряд ли подобная политика идет на пользу государству и его гражданам.