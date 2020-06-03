Готовы защищать: к Вашингтону стянули Национальную гвардию

Порядка 1,6 тыс. военнослужащих передислоцированы в окрестности столицы США — Вашингтона — в связи с массовыми акциями протеста и беспорядками. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, передает агентство Reuters.

«Солдаты регулярных войск размещены на военных базах в агломерации Вашингтона, но не в пределах самого города. Они <...> находятся в состоянии повышенной готовности», — подчеркнул чиновник Минобороны США.

При этом он отметил, что военные пока не вмешиваются в ситуацию и не помогают гражданским властям в стабилизации ситуации.

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Накануне несколько пользователей Twitter публиковали видео разгона толпы протестующих в Вашингтоне с помощью военных вертолетов UH-72 Lakota и UH-60 Black Hawk. Пилоты зависали низко над людьми на улицах, создавая лопастями сильный воздушный поток. По мнению очевидцев, вертолетчики находились на одном уровне с крышами жилых домов и создавали опасность для людей на тротуарах. Кроме того, американские правоохранители в столкновениях с протестующими применяли слезоточивый газ для разгона толпы.

Вскоре издание The Hill со ссылкой на пресс-секретаря Национальной гвардии округа Колумбия Брук Дэвис сообщило, что будет проведено внутреннее расследование инцидента с вертолетами.

«Командующий <...> войсками округа инициировал расследование в отношении маневра на низкой высоте 1 июня, проведенного одним из наших авиационных средств», — заявила Дэвис.

Она также подчеркнула, что Национальная гвардия отвечает за безопасность американских граждан в округе, а также — за право американцев на безопасный и мирный протест.

31 мая более 1,1 тыс. военнослужащих Национальной гвардии США были переброшены в города штата Калифорния. Общее число развернутых внутренних войск в Лос-Анджелесе и других населенных пунктах на фоне массовых беспорядков и протестов достигло 4,5 тыс. военнослужащих.

В городе введен комендантский час, лос-анджелесский «даунтаун» патрулируется солдатами Нацгвардии. На бульваре Сансет очевидцы засняли колонну военной техники, в числе которой были бронеавтомобили и тяжелые грузовики. Ранее газета Los Angeles Times сообщала об участившемся «лутинге» — нападениях на магазины и их грабеже мародерами.

«Национальная гвардия Калифорнии развертывается вечером в Лос-Анджелесе для поддержки местных сил реагирования в целях обеспечения мира и безопасности на улицах города», — заявил мэр города Эрик Гарсетти.

По всем США Национальную гвардию привлекли для умиротворения толпы 28 штатов и столичный округ. Задействовано более 20 тыс. человек личного состава.

1 июня телеканал CNN сообщал, что протесты и столкновения с полицией у Белого дома вынудили президента США Дональда Трампа укрыться в подземном бункере в центре Вашингтона. «Трампа <...> застигли врасплох протесты у Белого дома», — заявили журналисты канала, которых Трамп неоднократно называл «фейковым СМИ». Несколько сотен человек, протестующих из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских, вышли на акцию протеста у стен Белого дома. Там они вступили в столкновение с полицией и Секретной службой США, занимающейся охраной первого лица.

В силовиков летели кирпичи и стеклянные бутылки, в ответ те распыляли слезоточивый газ. Участники протестов развели костер на проезжей части, в огне сжигали дорожные знаки, ветки деревьев и американский флаг. Кроме того, в самом центре столицы США из-за беспорядков сгорели несколько зданий.

Поводом для протестов стало задержание миннеаполитанской полицией 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Силовики повалили его на землю, надели на него наручники, и один из офицеров полиции — Дерек Шовин — надавил коленом ему на шею. Задержанный несколько раз повторил, что не может дышать, после чего потерял сознание. Он был госпитализирован и скончался в реанимации.

Правоохранители, в свою очередь, заявили, что Флойд оказал им физическое сопротивление. Его задержали после того, как владельцы магазина, в котором был мужчина, сообщили, что тот использовал поддельный чек.

После произошедшего сотни жителей города вышли на улицы с плакатами, на которых было написано «Я не могу дышать», «Черные жизни имеют значение», «Покончим с белым превосходством» и прочие лозунги. Митинги быстро переросли в столкновения с полицией и грабежи.