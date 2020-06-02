«Будем бороться»: что мешает Киеву помириться с Донбассом

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал переговоры глав МИД стран «нормандской четверки». На встрече со своим немецким коллегой Хайко Маасом дипломат объявил, что встреча состоится в ближайшее время.

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«Уже скоро пройдет очередной такой разговор, где мы будем обсуждать те решения, которые могут принести мир в Донбасс», — отметил Кулеба.

Встреча глав МИД Украины и Германии состоялась в Берлине, куда украинская делегация прибыла для обсуждения ситуации вокруг конфликта на юго-востоке страны, а также вопросов евроинтеграции и присоединения к НАТО.

По итогам переговоров Маас заявил, что реализация решений, которые были достигнуты на последнем саммите «нормандского формата» 9 декабря 2019 года необходим новый импульс. «Это мы сегодня активно обсуждали. Прогресс в реализации решений той встречи требует компромиссов от всех сторон», — добавил глава МИД Германии.

Германия совместно с Францией собирается поддерживать Украину в «установлении мира» в Донбассе, подчеркнул Маас, этого можно добиться только с помощью долгосрочного и устойчивого перемирия, как это предусмотрено минскими соглашениями.

Киевское сопротивление

Однако на счет необходимости следования договоренностям, из Киева поступают достаточно неоднозначные сигналы. Перед встречей с Маасом, Кулеба говорил о недопустимости прямого диалога с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, что, в целом, противоречит букве минских соглашений.

С его точки зрения, республикам Донбасса помогают «российские командиры», что мешает диалогу даже в рамках трехсторонней группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. При этом режим прекращения огня также якобы подрывают ДНР и ЛНР, хотя последний доклад экспертов ООН говорит об обратном.

Кроме отказа от диалога с другой стороной конфликта, на Украине достаточно часто звучат призывы к пересмотру минского формата в целом, несмотря на то, что зарубежные партнеры Киева настаивают на их исполнении.

А вице-премьер Украины Алексей Резников и вовсе предложил Великобритании и США организовать переговоры по ситуации в Донбассе без участия России.

«Шагом в правильном направлении было бы возвращение к Будапештскому меморандуму. Подобная попытка уже предпринималась: 1 марта 2014 года представитель Великобритании в Совете Безопасности ООН предложил в срочном порядке начать консультации в Будапештском формате. Тогда эта инициатива реализована не была. Сейчас нам следует рассмотреть вопрос о возвращении к Будапештскому формату», — указывал Резников.

Будапештский формат может дать Киеву возможность добиться качественно нового уровня военной и технической поддержки от Запада, уверен вице-премьер, а Россия сможет восстановить «утраченное доверие» международного сообщества.

Подключить к переговорам по Донбассу третьи страны президент Украины Владимир Зеленский предлагал еще в прошлом году, в частности, в рамках саммита «нормандской четверки» — Россия, Украина, Германия, Франция.

Впрочем, во время своей майской пресс-конференции он пообещал еще год бороться за мир в Донбассе с помощью минских соглашений, хотя у Украины, по его словам, также есть планы B и С для урегулирования ситуации.

«Год я даю на то, что мы будем бороться. Я даю себе еще несколько месяцев, чтобы додавить, и мы могли бы найти дипломатический выход в рамках минских договоренностей», — резюмировал Зеленский.

Отказ от обязательств

Однако пока Киев не слишком продвинулся в выполнении собственных обязательств по сглаживанию спорных моментов по Донбассу. На фоне заявлений о новых планах, форматах и «причастности» России, украинские власти фактически стоят на месте в вопросе урегулирования.

Единственное, что частично работает в рамках договоренностей, — обмен пленными с республиками Донбасса. За год состоялось уже две передачи, а в настоящее время активно планируется третья. Но даже тут нет полноценного выполнения соглашений, на «нормандском саммите» говорили об обмене по формуле «всех на всех», а в итоге этого так и не произошло.

При этом остальные договоренности встречи фактически совсем не выполнены. Режим прекращения огня не соблюдается, новые точки разведения сил на линии разграничения не согласованы, а разговор о включении «особого статуса» Донбасса в украинскую конституцию отложен в долгий ящик.

В подобных условиях переговорам действительно необходим импульс, о чем и говорил Маас, но он скорее всего должен идти от Киева, а не со стороны других участников урегулирования. Вероятно, украинские власти рассматривают в данном ключе новую встречу глав МИД «нормандской четверки», которую анонсировал Кулеба. Хотя российское ведомство пока не подтверждает подготовку переговоров.

Да и в целом, в Москве последовательно отмечают несостоятельность встреч ради встреч. Российская сторона требует выполнения предыдущих договоренностей для обсуждения следующих шагов, чего пока не происходит.

Надежда на улучшение?

В настоящее время однозначно позитивных предпосылок по Донбассу нет, но, в целом, положительно можно расценивать заявление руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака о переговорах с жителями ДНР и ЛНР. В интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung он сказал, что представителей гражданского общества республик Донбасса следует привлечь к переговорам.

«Они должны быть непричастны к военным действиям или убийствам наших солдат, а также ничего не иметь общего с сепаратистскими и террористическими организациями. Это должны быть признанные представители гражданского общества», — считает Ермак.

При этом руководитель офиса Зеленского признал, что новые пункты разведения на линии разграничения до сих пор не удается согласовать, а решения «нормандского саммита» фактически не выполняются.

Однако в конце интервью Ермак указал на нежелание Киева следовать минским соглашениям, повторив ряд последних заявлений Зеленского. Так, руководитель офиса президента Украины объявил, что выборы в Донбассе пройдут только после возвращения его границы под контроль украинских властей.

По минским соглашениям, восстановление контроля над границей возможно только после проведения свободных и легитимных выборов.