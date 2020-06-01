Бункер Буша: где Трамп прятался во время погромов у Белого дома

Протесты и столкновения с полицией у Белого дома вынудили президента США Дональда Трампа укрыться в подземном бункере в центре Вашингтона. Об этом сообщают газета The New York Times и телеканал CNN.

По данным последнего, Трамп провел в бункере «около часа», вместе с ним в убежище спустились первая леди Мелания Трамп и их сын Бэррон. «Трампа <...> застигли врасплох протесты у Белого дома», — говорится в публикации.

Напомним, накануне несколько сотен человек, протестующих из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских, вышли на акцию протеста у стен Белого дома. Там они вступили в столкновение с полицией и Секретной службой США, занимающейся охраной первого лица.

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В правоохранителей летели кирпичи и стеклянные бутылки, в ответ те распыляли слезоточивый газ. Участники протестов развели костер на проезжей части, в огне сжигали дорожные знаки, ветки деревьев и американский флаг. Кроме того, в самом центре столицы США из-за беспорядков сгорели несколько зданий, в числе которых — особняк позапрошлого столетия.

Как отмечает NYT, в этот же бункер во время терактов 11 сентября 2001 года спускались президент США Джордж Буш-младший и вице-президент Дик Чейни. После этих событий подземное укрытие практически не использовалось.

У Секретной службы есть определенные протоколы для защиты президента, на случай если Белый дом находится под угрозой. При этом в администрации президента США не стали комментировать информацию, действительно ли Трамп спускался в бункер.

Тем временем, городские власти Вашингтона ввели в городе из-за беспорядков комендантский час. Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер заявила в Twitter, что такой режим ограничений будет действовать с 23:00 минувшего воскресенья и до 06:00 понедельника. По московскому времени он закончится к 13:00 1 июня.

Поддержку местным полицейским, подчеркнули в мэрии, окажут военнослужащие национальной гвардии США. Трамп также призвал губернаторов и мэров, которые принадлежат к Демократической партии, задействовать национальную гвардию, пока не стало «слишком поздно».

«Национальная гвардия отлично поработала», — добавил президент.

Накануне глава министерства юстиции США Уильям Барр заявил, что ФБР проверит деятельность радикального левого движения «Антифа» в ходе беспорядков. Генпрокурор отметил, что проверкой займутся 56 региональных антитеррористических подразделений бюро. Он добавил, что данная мера необходима для определения «преступных организаторов и подстрекателей». Барр также назвал действия антифашистского и других движений «внутренним терроризмом», с которыми власти намерены поступить «соответствующим образом».

Трамп ранее в Twitter написал, что намерен признать «Антифа» террористической организацией. Американский президент неоднократно приписывал движению ответственность за массовые беспорядки в городах США.

Среднестатистическая картина протестов в Америке похожа на события в Атланте (штат Джорджия). Там прошли масштабные протесты около штаб-квартиры телеканала CNN, журналист которого накануне был арестован, когда проводил прямой эфир о беспорядках. В результате столкновений протестующих с полицией были сожжены и разбиты несколько полицейских машин, а сами сотрудники полиции подверглись атаке дымовыми шашками, которые люди бросали с криками: «увольняйся».

Толпы радикалов также препятствовали движению машин на улицах Атланты и вступали в ожесточенные столкновения с полицией.

«То, что я вижу на улицах Атланты, — это не Атланта. Это не протест, это не дух Мартина Лютера Кинга, это хаос, — высказывалась мэр города Кейша Лэнс Боттомс. —

Вы позорите наш город. Вы позорите Джорджа Флойда и всех, кто погиб в этой стране. Идите домой».

Беспорядки из-за убийства полицией чернокожих подозреваемых происходят в США далеко не в первый раз. Среди громких протестов последних лет — ситуация в Фергюсоне (штат Миссури). В 2014 году 18-летний афроамериканец Майкл Браун был застрелен 28-летним белым полицейским Даррелом Уилсоном при попытке ареста. Акции протеста сопровождались поджогами и погромами. Члены «Антифа» постоянно принимают участие в беспорядках, в сети также появлялись видео, где чернокожие участники демонстраций обвиняют их в провокациях.