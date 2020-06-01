«Российский след»: экс-советница Обамы обвинила Россию в погромах

Экс-советница бывшего президента США Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс предположила, что к массовым беспорядкам и погромам, охватившим американские города, может быть причастна Россия. Такое мнение она выразила в интервью телеканалу CNN.

«Я бы не удивилась, узнав, что они подстрекают обе стороны с помощью соцсетей. Не удивлюсь, если выяснится, что они каким-либо образом спонсируют их в той или иной форме», — заявила бывшая чиновница.

Она отметила, что считает так, основываясь лишь на личном опыте — в последнее время доступа к реальным данным американской разведки у нее нет.

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Президент США Дональд Трамп ранее раскритиковал CNN за обвинения в адрес Российской Федерации. Незадолго до этого экс-мэр Нового Орлеана Марк Мориал заявил в эфире этого телеканала, что «Москва может быть причастна к погромам», потому что в 2016 году на выборах американского президента «российские агенты притворялись черными активистами». Трамп также регулярно отрицает любые обвинения со стороны политических противников в «связях с Россией» и вмешательстве Кремля в выборы президента.

Несколько дней назад в Миннеаполисе (штат Миннесота) был введен режим чрезвычайной ситуации на срок до 72 часов из-за массовых беспорядков и протестов после сообщений о смерти афроамериканца Джорджа Флойда, задержанного полицией.

«Жители и гости города оказались под угрозой получения серьезных травм или смерти; <...> дальнейшие беспорядки весьма вероятны, ситуация требует принятия экстраординарных мер», — говорится в сообщении мэрии.

В то же время, Дональд Трамп написал в Twitter, что будет вынужден взять ситуацию в городе под свой контроль и направить туда войска национальной гвардии, если власти Миннеаполиса не справятся. «Я не могу остаться в стороне и просто смотреть на то, что происходит в великом американском городе Миннеаполис. Полное отсутствие лидерства. Или слабый мэр — левый радикал Джейкоб Фрей — возьмет ситуацию под контроль, или я отправлю национальную гвардию, чтобы все сделать как полагается», — заявил Трамп.

По словам президента, «бандиты» на улицах оскверняют память погибшего Джорджа Флойда. «Я только что разговаривал с губернатором штата Тимом Уолзом и сказал ему, что военные в его распоряжении», — подчеркнул Трамп. Он также отметил, что когда в городе начинаются грабежи, то начнется и стрельба.

Причиной погромов в Миннеаполисе стал видеоролик, на котором запечатлено задержание 46-летнего Флойда полицейскими. Силовики повалили афроамериканца на землю, надели на него наручники, и один из офицеров полиции надавил коленом ему на шею. Задержанный несколько раз повторил, что не может дышать, после чего потерял сознание. Он был госпитализирован и скончался в реанимации.

Правоохранители, в свою очередь, заявили, что Флойд оказал им физическое сопротивление. Его задержали после того, как владельцы магазина, в котором был мужчина, сообщили, что тот использовал поддельный чек.

После произошедшего сотни жителей города вышли на улицы с плакатами, на которых было написано «Я не могу дышать». При этом они выкрикивали лозунг: «Привлечь к ответственности полицию».

Населению удалось перекрыть движение на нескольких улицах. Вскоре после этого руководство полиции города уволило четырех офицеров, участвовавших в резонансном задержании. К расследованию гибели Флойда подключились федеральные власти США в лице ФБР.

Минюст США объявил расследование «делом особой важности». Протесты и беспорядки вспыхнули в связи с гибелью Флойда во многих других городах Америки. Полицейские по всей стране задержали почти 4000 человек в ходе погромов, в нескольких городах-миллионниках был введен режим ЧС, передает Associated Press.

Протестующие пришли и к Белому дому в Вашингтоне (округ Колумбия), где произошли столкновения с сотрудниками Секретной службы США — охраной президента. Десятки сотрудников полиции американского города Денвер (штат Колорадо) пострадали в результате беспорядков. Как минимум 13 полицейских получили травмы разной степени тяжести, сдерживая массовые беспорядки в Филадельфии (штат Пенсильвания).

По словам представителей правопорядка, протестующие сожгли на улицах города по меньшей мере четыре автомобиля местной полиции. Они также грабили магазины, разбивали витрины и попытались поджечь статую бывшего мэра города Фрэнка Риццо.