«Больные неудачники»: Трамп защитил Россию от CNN

Глава Белого дома Дональд Трамп обвинил телеканал CNN в тщетной попытке поиска «российского следа» в беспорядках, которые вспыхнули после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

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Американский лидер указал в Twitter, что CNN занимается распространением «фейковых новостей».

«Поддельные новости от CNN. Обвиняют Россию, Россию, Россию. Они больные неудачники с очень плохими рейтингами», — указал президент США.

Ранее CNN выпустил сюжет, в котором один из экспертов говорит о том, что в протестных акциях в США якобы принимали участие «русские агенты» или «группировка белого превосходства».

Позднее CNN опубликовал заметку эксперта по дезинформации в интернете Дони О`Салливана, в которой автор выразил уверенность в том, что Россия поддержала и, вероятно, все еще поддерживает сложную, многолетнюю скрытую кампанию по дезинформации американского общества.

«Страницы в Facebook и Twitter создавались так, чтобы ими управляли настоящие американские активисты. Эти аккаунты использовались для разжигания напряженности в американском обществе», — заверил аналитик.

Он добавил, что разжиганием могут заниматься и не связанные с властями какой-либо страны «тролли», «действуя по политическим мотивам или просто потому, что им нравится причинять страдания и боль другим».

«Но, пожалуй, самым большим достижением России стала паранойя, которую она привила американскому обществу. Мы постоянно видим, как американцы обвиняют друг друга в социальных сетях в том, что они не верят в деятельность русских троллей или ботов. Эти обвинения могут дезориентировать американцев, вовлеченных в политический дискурс», — написал эксперт.

Ранее Трамп назвал трагедией гибель Флойда, однако осудил беспорядки с применением насилия, сообщает FOX 11 LA.

«Смерть Джорджа Флойда на улицах Миннеаполиса — серьезная трагедия, этого не должно было произойти. Это наполнило американцев по всей стране ужасом, гневом и горем», — сказал Трамп.

Он добавил, что звонил семье погибшего, чтобы «выразить горе всей нации». Президент США также заявил, что Штатам в настоящее время необходимы «умиротворение, а не ненависть» и «справедливость, а не хаос». Вину за массовые беспорядки президент возложил на леворадикальные группировки.

Лидер нации обратился к участникам акций протеста с предупреждением о том, что власти страны могут использовать «неограниченную мощь» военных, а также провести многочисленные аресты митингующих.

«Либеральные губернаторы и мэры должны быть намного жестче, в противном случае федеральное правительство вмешается и будет делать то, что нужно сделать, это включает использование неограниченной мощи наших военных и многочисленные аресты», — написал глава США на своей странице в Twitter.

Также политик указал, что готов направить армию в Миннеаполис.

«Наши вооруженные силы готовы, обладают волей и умением. Мы можем послать войска на место очень быстро», — отметил Трамп в комментарии американским журналистам.

По мнению Трампа, военные должны быть «жесткими, сильными и уважаемыми». По его словам, «плохих радикальных левых надо научить, что так поступать нельзя», то есть устраивать беспорядки в США.

Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов 25 мая, когда стало известно, что Джордж Флойд умер после задержания полицейскими. Его скрутили за то, что он якобы расплатился в магазине фальшивыми купюрами. Запись инцидента попала в сеть.

На кадрах видно, как полицейские надели на Флойда наручники, повалили и прижали к земле втроем. Один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Задержанный кричал, что не может дышать, но правоохранители не обращали на это внимание. Позже Флойд умер в реанимации.

После того, как дело стало резонансным, четырех полицейских уволили, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.

На улицы десятков городов Соединенных Штатов начали выходить тысячи американцев. Так, в Нью-Йорке в митингах приняли участие около 3 тыс. человек, рассказал шеф нью-йоркской полиции Дермот Ши. По его словам, за два последующих дня были задержаны более 200 человек.

Основные акции протеста были зафиксированы в нью-йоркском районе Бруклин, где они стали перерастать в беспорядки: протестующие бросали в правоохранителей бутылки с воспламеняющейся жидкостью.

Примерно 10 полицейских пострадали в стычках с демонстрантами. При этом около 40 автомобилей правоохранителей были повреждены, один из них загорелся вследствие попадания бутылки с коктейлем Молотова.

В Лос-Анджелесе были задержаны около 500 человек. Полиция объявила все собрания в центре города незаконными.

«Всем жителям следует оставаться дома. Магазины должны быть закрыты. Те, кто находится на улице, должны покинуть территорию», — говорится в сообщении силовиков.

Губернатор штата Миннесота Тим Уолз распорядился провести полную мобилизацию Национальной гвардии для противодействия протестующим. Такое распоряжение было дано впервые со времен Второй мировой войны.

В ночь с 30 на 31 мая протестующие пришли к Белому дому. Их встретили сотрудники Секретной службы Соединенных Штатов, произошли столкновения. В итоге силовики сдерживали митингующих более пяти часов. Они не предпринимали против людей никаких действий, охраняя президентскую резиденцию за ограждением, сообщают местные СМИ.

В самом же Миннеаполисе ввели комендантский час.

Исключение сделано лишь для сотрудников полиции и оперативных служб, а также бездомных и тех, кто «вынужден бежать от опасности». Ограничения касаются и журналистов. Нарушителям выписывается штраф до $1 тыс. или арест на три месяца.

В целом, 25 городов в США объявили комендантский час с вечера субботы до утра воскресенья, 31 мая, и более 10 штатов развернули Национальную гвардию.

Кадры с мест массовых беспорядков в США вызывают «ужас и оторопь», призналась официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Дипломат отметила, что испытывает «чувство сострадания к народу» США и искренне сопереживает американцам. По ее словам, происходящее в стране является «национальной трагедией», которая продемонстрировала проблемы Соединенных Штатов в сфере прав человека.

«Лидерство в правочеловеческой сфере, которое они сами себе приписали, оказалось не лидерством», — подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.