«Вредные действия России»: в Ливии нашли фальшивый миллиард

Правительство Мальты 26 мая изъяло партию «контрафактной» ливийской валюты на сумму $1,1 млрд, сообщается на сайте Госдепа США.

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В публикации говорится, что якобы фальшивые динары были напечатаны акционерным обществом российским государственным предприятием, производящим монеты и банкноты, — «Гознак». По мнению Госдепа, заказчиком банкнот выступила некая нелегитимная организация, а не Центральный банк Ливии.

В американском ведомстве также считают, что Россия «усугубила экономические проблемы Ливии».

«Этот инцидент еще раз подчеркивает необходимость прекращения Россией своих вредных и дестабилизирующих действий в Ливии», — заявили в Госдепе.

Каких-либо доказательств того, что изъятые банкноты были фальшивыми в сообщении Госдепартамента не приводится. При этом сам факт печати Россией валюты для Ливии не является удивительным: Россия в соответствии с двусторонним договором взяла на себя эту обязанность еще в 2016 году.

Напечатанная в России валюта предназначена для ливийского параллельного правительства, которое поддерживает Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром. При этом правительство национального согласия (ПНС), заседающее в Триполи, не объявляло эти деньги вне закона. По заказу центральных банков других стран «Гознак» также осуществляют такие операции.

Обвинение связано с геополитической позицией США. Вашингтон считает, что Россия является одной из сторон конфликта, поскольку якобы напрямую поддерживает ЛНА, контролирующую большую часть страны.

Не так давно заместитель начальника Управления разведки Африканского командования США генерал Грегори Хэдфилд даже выразил опасение, что

Россия перебрасывает боевую авиацию в Ливию, чтобы подготовить себе плацдарм в этой стране.

По его словам, Россия оказывает поддержку Хафтару «не ради победы в войне, а ради закрепления» в Ливии. По его данным, Россия через Иран и Сирию направила в Ливию 14 истребителей МиГ-29 и Су-24, которые теперь базируются на военно-воздушной базе Эль-Джуфра, находящейся под контролем ЛНА.

Эти данные также не были подтверждены. Россия, как и другие страны соблюдает наложенное ООН эмбарго на поставку вооружений в страну. Кроме того, официально Кремль придерживается нейтралитета в конфликте, да и в целом пытается способствовать мирному урегулированию ситуации.

Более того, после того, как Халифа Хафтар объявил себя единоличным правителем Ливии, Москва осудила его действия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия считает политико-дипломатическое урегулирование ситуации в Ливии единственным возможным путем разрешения конфликта.

В Кремле уверены, что урегулирование возможно лишь при дипломатическом общении между участниками конфликта, отметил Песков. Он добавил, что российская сторона поддерживает контакт со всеми сторонами.

Как отмечал ранее в разговоре с «Газетой.Ru» старший преподаватель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин, с момента, когда Хафтар объявил себя единоличным правителем в Ливии, ситуация в стране потихоньку начала меняться.

«И если не в сторону правительства Сарраджа, то хотя бы в сторону некой вероятности опять вернуться на трек переговорного процесса», — считает эксперт.

Здесь показательно, что Хафтар вступил к конфронтацию с главой заседающего на востоке Ливии парламента Акилем Салехом. Последний после заявления фельдмаршала выдвинул новую инициативу по политическому урегулированию в стране. Салех предложил «дорожную карту», состоящую из нескольких пунктов и предусматривающую создание нового Президентского совета. По мнению эксперта, переговорный план был подготовлен не без помощи России.

«Я ожидаю, что в обозримом будущем Хафтар уйдет с политической и военной арены. С моей точки зрения, сейчас появилась возможность начать движение в сторону прекращения военных действий. Но все понимают, что чтобы перейти на мирный трек, Хафтара нужно куда-то девать. Но он сам себя сейчас закапывает. Как ни странно, все зависит от того, насколько решительно себя поведет Акиля Салех и насколько его поддержит глава восточного правительства Абдалла Абдуррахман ат-Тани», — резюмирует Чупрыгин.