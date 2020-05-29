«Работа на Китай»: Трамп заявил о разрыве отношений с ВОЗ

Глава Белого дома Дональд Трамп в ходе пресс-конференции 29 мая заявил, что США больше не будут сотрудничать со Всемирной организацией здравоохранения.

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Свое решение он объяснил тем, что организация не провела требуемые Вашингтоном реформы. Средства, предназначенные ВОЗ, как рассказал президент США, будут перенаправлены на нужды здравоохранения по всему миру.

«Мы прекращаем наши отношения со Всемирной организацией здравоохранения, которая работает по приказам Китая», — сказал американский лидер.

Рвать отношения с ВОЗ во время пандемии коронавируса COVID-19 не является хорошей идеей, считает зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Разрывать отношения с ВОЗ в такой непростой момент в мире — это, конечно, недальновидно и абсолютно неправильно», — приводит слова парламентария «Интерфакс».

При этом решение Вашингтона негативно скажется и на самой ВОЗ, поскольку США являлись крупным спонсором организации.

«Но я думаю, что найдутся страны, которые будут вести более прагматичную политику и со своей стороны в какой-то мере компенсируют ВОЗ потерянные доходы», — спрогнозировал депутат.

Кроме того, он назвал этот шаг Трампа попыткой «переложить ответственность» с американских властей за широкое распространение пандемии в США и огромное количество смертей.

«Я думаю, что США понесут большой политический урон от этого шага», — выразил уверенность член нижней палаты российского парламента.

Ранее Трамп признавался, что принимает гидроксихлорохин для профилактики новой инфекции. По его словам, он проходит тест на COVID-19 каждый день, но он еще ни разу не показал положительный результат.

«Я принимаю гидроксихлорохин прямо сейчас. Я принимаю по таблетке в день. Я бы сказал вам это три-четыре дня назад, но вы меня не спрашивали», — заявил Трамп, отметив, что врачи Белого дома были не против такого самолечения.

Однако ВОЗ приостановила применение противомалярийного препарата гидроксихлорохин для лечения COVID-19 из-за повышенного риска смертности. Об этом сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Для принятия решения по этому вопросу организация созвала заседание представителей профильной программы «Тесты солидарности», которая стартовала в марте. В ней участвуют свыше 400 больниц в 35 странах мира. Эксперты рассматривают четыре основных терапевтических лекарства и смеси лекарств, которые могут быть эффективны против COVID-19.

В середине нынешнего месяца президент США заявил, что ВОЗ должна внести изменения в свою работу и доказать независимость от Китая.

«Я не могу позволить долларам американских налогоплательщиков продолжать финансировать организацию [ВОЗ], которая в своем текущем состоянии настолько очевидно не представляет интересы Америки», — подчеркнул Трамп.

Кроме того, глава он обвинил ВОЗ в ошибках при борьбе с пандемией коронавируса «из-за зависимости от Китая». По его мнению, именно это и привело к пандемической ситуации, когда COVID-19 распространился по всей планете.

Президент США в письме в ВОЗ отметил, что организация «последовательно игнорировала» достоверную информацию о вирусе в городе Ухань в прошлом декабре «или даже раньше», отказываясь рассматривать сведения, которые отличались от официальной китайской позиции.

ВОЗ, по словам Трампа, много раз делала заявления с грубыми ошибками и декларировала заведомую ложь. В качестве примера он привел сообщение организации от 14 января, когда ВОЗ подтвердила заявление руководства КНР о том, что «вирус не может передаваться от человека к человеку».

Лидер США предположил также, что китайский лидер Си Цзиньпин давил на ВОЗ, чтобы она не объявляла вспышку заболевания «чрезвычайной ситуацией», но в конце концов организация была вынуждена сделать это.

При этом, считает Дональд Трамп, ВОЗ постоянно защищала китайские власти и объявляла их действия «прозрачными». Наконец, он попрекает в своем письме ВОЗ за отказ от публичного призыва КНР расследовать обстоятельства возникновения коронавируса SARS-CoV-2.

В начале мая министерство внутренней безопасности (DHS) США заявило, что власти Китая умышленно скрывали часть данных об опасности и распространении коронавируса нового типа.

В докладе для внутреннего пользования ведомства говорится, что китайское руководство делало это, чтобы запастись медицинскими принадлежностями.

В частности, КНР не стала своевременно извещать ВОЗ о степени заразности коронавируса, полагает американская разведка. В то же время китайские власти стали активнее закупать медицинские маски и респираторы, снижая объемы экспорта медсредств. Стоит подчеркнуть, что неизвестно, как аналитики ведомства сделали подобные выводы о действиях Китая.

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан призвал США осознать, что их враг — вирус, а не Китай.

«Что касается вопроса об ответственности, то мы уже не раз говорили, что вирус — общий враг всего человечества. Китай также является пострадавшей стороной, а не «сообщником» вируса», — обратил внимание Гэн Шуан.