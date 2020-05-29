Деньги дороже: ЕС простит Китаю Гонконг

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выступил за единый ответ Евросоюза на действия Китая по Гонконгу. По его мнению, только так Брюссель может повлиять на Пекин.

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«Прежде всего, важно вести диалог с Китаем, в котором ЕС выдвигает свои проблемы и принципы на передний план», — отметил Маас, подчеркнув, что особый автономный статус Гонконга не должен быть «подорван».

С таким заявлением Маас выступил в преддверии встречи министров иностранных дел стран ЕС. Одной из главных тем онлайн-конференции должны стать отношения объединения с Пекином.

Участники переговоров не обойдут стороной и положение в Гонконге, где вновь вспыхнули антиправительственные протесты.

Ситуация в городе осложнилась после начала подготовки законопроекта о нацбезопасности на территории Гонконга со стороны парламента КНР. Новый закон нацелен на предотвращение действий, которые угрожают национальной безопасности: сепаратизма, подрыва государственной власти, терроризма и иностранного вмешательства.

В появлении подобной инициативы нет ничего неожиданного: она стала ответом на массовые акции протесты, которые продолжались в Гонконге с весны 2019 года. Пекин утверждает, что законопроект должен предотвратить любые действия, направленные на раскол страны или подрыв государственной власти.

При этом власти Гонконга должны принять ряд собственных законов, дабы заполнить пробелы основной инициативы. Соответствующий призыв к местным властям содержится в самом законопроекте.

Европейский ответ

Решение Пекина ужесточить законодательство по традиции негативно восприняли не только гонконгские активисты, но и США. Белый дом проявлял особый интерес еще к прошлым демонстрациям, всячески осуждая реакцию КНР на протесты. Вашингтон даже пошел на принятие спорного закона о правах жителей Гонконга, который позволил американской стороне вводить санкции против тех, кто допускает нарушения в Гонконге.

Несмотря на то что Пекин не раз призывал США перестать вмешиваться во внутренние дела страны, Вашингтон не отступает. Китайский законопроект о нацбезопасности в Белом доме расценили как конец автономии Гонконга, пообещав ввести санкции против КНР. Как говорил президента США Дональд Трамп, речь идет о чем-то «очень мощном».

Однако среди американских союзников подобную линию поведения в отношении Китая поддерживают далеко не все.

К примеру, Евросоюз не планирует вводить какие-либо ограничения в отношении КНР, хотя ситуация в Гонконге там также вызывает обеспокоенность.

Брюссель заинтересован в стабильности и благосостоянии Гонконга в рамках принципа «одна страна — две системы», отмечал верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

«Демократические дебаты и консультации с основными заинтересованными сторонами представляют собой лучший способ приступить к принятию законодательства о национальной безопасности», — считает дипломат.

Европейские санкции против Китая вряд ли помогут решить проблему, подчеркивал Боррель, однако Евросоюз продолжит внимательно следить за развитием ситуации.

Данной линии придерживается и канцлер Германии Ангела Меркель. По ее словам, в подобных условиях Брюссель должен поддерживать «критический и конструктивный» диалог с Китаем.

«Тот факт, что между нами существуют фундаментальные различия, не должен быть аргументом против обмена, диалога и сотрудничества, особенно в то время, когда мы переживаем резко усиливающийся конфликт между США и Китаем», — подчеркивала Меркель.

Инвестиционный фактор

Кроме того, ЕС не собирается отказываться от планов по заключению важного инвестиционного соглашения с Пекином в 2020 году. Будущее этого соглашения — главный вопрос для Евросоюза в контексте ситуации с Гонконгом, считает обозреватель Politico Рим Момтаз. Гонконг для европейских инвесторов является приоритетным, если он потеряет свою автономию, это может стать «переломным моментом» в переговорах.

Германия активно продвигает заключение сделки в сентябре во время саммита Евросоюз-Китай. Но в последнее время диалог находится в тупике из-за споров сторон о правилах доступа на рынки друг друга.

Как говорил глава Торговой палаты ЕС Йорг Ваттке, ситуация в Гонконге может оказать влияние на переговоры сторон по инвестиционному соглашению из-за ухудшения положения Китая на мировой арене.

В настоящее время никаких разговоров о возможном отказе от сделки не идет, Евросоюз и Китай намерены вместе преодолеть все спорные моменты.

Это подтверждают опрошенные Politico высокопоставленные дипломаты ЕС, задействованные в переговорах по инвестиционному соглашению.

Впрочем, худший сценарий развития событий включает в себя такую возможность. Брюссель может отказаться от сделки, если европейские инвестиции в Гонконг перейдут в разряд «нежелательных». К этому может привести потеря особого статуса китайского района, но пока Пекин заверяет, что принцип «одна страна — две системы» будет сохранен.

Британская колонизация

Таким образом, Евросоюз решил пойти дипломатическим путем вместо принятия жестких мер по примеру США. Однако ряд других союзников Вашингтона в целом поддерживают подход Белого дома к «защите» Гонконга. Так, действия Пекина также открыто осудили Канада, Австралия и Великобритания.

Дальше всех в негласном противостоянии пошел Лондон, решив упростить процедуру получения жителями Гонконга британского подданства. На этот шаг Великобритания готова пойти в случае принятия законопроекта о национальной безопасности со стороны Китая.

Фактически, жителям Гонконга предложили вернуться под крыло Соединенного Королевства, так как вплоть до 1997 года регион был одной из британских колоний.

До передачи КНР гонконгцы могли получить статус британского подданного и специальный загранпаспорт, который давал возможность приезжать в Великобританию на шесть месяцев.

«Если Китай продолжит придерживаться выбранной политики и введет законопроект, то мы изменим этот статус, упраздним шестимесячный лимит и позволим обладателям паспортов приехать в Великобританию и работать или учиться на период 12 месяцев с возможностью последующего продления этого срока», — отмечал глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

Впоследствии эта мера позволит гонконгцам претендовать на британское гражданство. При этом специальным загранпаспортом подданного Великобритании обладают около 300 тыс. жителей китайского Гонконга.

Пекин раскритиковал действия Лондона в отношении гонконгцев, пригрозив введением контрмер.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь напомнил, что спецпаспорта жителей Гонконга не дают им право на постоянное проживание в Великобритании — о чем говорится в совместной декларации сторон.

«Если Великобритания продолжит изменять свою нынешнюю практику, она нарушит не только свою собственную позицию и обязательства, но и базовые нормы международного права. Китай надеется, что Великобритания <…> не станет вмешиваться в дела Гонконга», — резюмировал дипломат.