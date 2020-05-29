Грабежи и погромы: в Миннеаполисе ввели режим ЧС

В Миннеаполисе, штат Миннесота, введен режим чрезвычайной ситуации на срок до 72 часов из-за массовых беспорядков и протестов после известий о смерти афроамериканца Джорджа Флойда, задержанного полицией. Как сообщает РИА «Новости», соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэрии.

«Жители и гости города оказались под угрозой получения серьезных травм или смерти; <...> дальнейшие беспорядки весьма вероятны, ситуация требует принятия экстраординарных мер», — говорится в сообщении.

Распоряжение мэра поручает главе управления Миннеаполиса по ЧС запросить необходимую помощь и ресурсы у ближайших городов и округов, штата и федеральных властей Америки.

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В то же время президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что будет вынужден взять ситуацию в городе под свой контроль и направить туда войска Национальной гвардии, если власти Миннеаполиса не справятся.

«Я не могу остаться в стороне и просто смотреть на то, что происходит в великом американском городе Миннеаполис.

Полное отсутствие лидерства. Или слабый мэр — левый радикал Джейкоб Фрей — возьмет ситуацию под контроль, или я отправлю Национальную гвардию, чтобы все сделать как полагается», — заявил Трамп.

По словам президента, «бандиты» на улицах оскверняют память погибшего Джорджа Флойда. «Я только что разговаривал с губернатором штата Тимом Уолзом и сказал ему, что военные в его распоряжении», — подчеркнул Трамп. Он также отметил, что когда в городе начинаются грабежи, то начнется и стрельба.

Причиной погромов в Миннеаполисе стал видеоролик, на котором запечатлено задержание 46-летнего Флойда полицейскими. Силовики повалили афроамериканца на землю, надели на него наручники, и один из офицеров полиции надавил коленом ему на шею.

Задержанный несколько раз повторил, что не может дышать, после чего потерял сознание. Он был госпитализирован и скончался в реанимации. Правоохранители, в свою очередь, заявили, что Флойд оказал им физическое сопротивление. Его задержали после того, как владельцы магазина, в котором был мужчина, сообщили, что тот использовал поддельный чек.

После произошедшего сотни жителей города вышли на улицы с плакатами, на которых было написано «Я не могу дышать». При этом они выкрикивали лозунг: «Привлечь к ответственности полицию». Населению удалось перекрыть движение на нескольких улицах.

Вскоре после этого руководство полиции города уволило четырех офицеров, участвовавших в резонансном задержании. К расследованию гибели Флойда подключились федеральные власти США в лице ФБР.

Минюст США объявил дело Флойда «делом особой важности». «Министерство юстиции <...> поручило его опытным прокурорам и следователям ФБР», — заявили в ведомстве. Расследование должно установить, нарушали ли полицейские в ходе задержания закон или же произошедшее было несчастным случаем.

Протесты в Америке из-за убийств полицейскими афроамериканцев в ходе задержаний происходят уже много лет подряд. В 2016 году в американском Хьюстоне (штат Техас) полицейские застрелили темнокожего мужчину за отказ опустить оружие.

Отмечается, что полицейские увидели из машины мужчину с пистолетом в руках. После этого, по сообщениям полиции, мужчина наставил оружие на полицейских и отказался положить его на землю.

День спустя власти города Батон-Руж заявили, что более 100 человек были арестованы после мирного протестного шествия с лозунгом «Black Lives Matter» («Жизни черных имеют значение»), которое проводилось в соседнем с Техасом штате — Луизиане. Там тоже полиция застрелила чернокожего при задержании.

Подобный инцидент произошел и в штате Миннесота, где офицер полиции застрелил чернокожего мужчину после того, как остановил его автомобиль для проверки.