Американский цинизм: в Госдуме осудили слова экс-посла США о Крыме

Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.

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Парламентарий также заметил, что Вашингтон унижает Украину тем, что диктует ей инструкции и правила ведения внешней политики, передает РИА «Новости».

«Можно только удивляться степени неадекватности человека, который на протяжении нескольких лет во многом определял политику США в отношении Украины», — подытожил российский депутат.

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец, со своей стороны, указал, что в данной инициативе Хербста содержится ответ на вопрос: почему далеко не все в мире любят американцев.

«Да все просто: не надо совать свой длинный звездно-полосатый нос в дела других независимых государств. Ибо рано или поздно нос могут прищемить», — предупредил крымский деятель.

На прошлой неделе Постоянное представительство России при ООН осудило неучастие Украины, Великобритании, США и Эстонии в прошедшем 21 мая заседании Совета безопасности ООН по ситуации в Крыму.

Мероприятие проходило по «формуле Арриа» и включало, среди прочего, четсный обмен мнениями. Такой формат заседаний назван в честь венесуэльского дипломата Диего Аррии, который начал применять эту практику в 1992 году.

Заседания по «формуле Арриа» не относятся напрямую к мероприятиям Совета безопасности. Они подразумевают консультации, на которых могут присутствовать не только дипломаты, но и представители неправительственных организаций и общественности.

В полилоге, проводившемся по видеосвязи, впервые приняли участие представители Крыма. МИД РФ в этой связи указывал на важность данного обсуждения, поскольку ранее крымским представителям не давали возможности выступить в рамках данного формата.

«Вместо них в качестве «крымчан» на таких встречах нам навязывали докладчиков, сбежавших в 2014 году с полуострова и вставших «под знамена Майдана». Развенчивать их фантазии и «фейки» приходилось нам самим», — говорится в сообщении постпредства РФ.

Ранее бывший федеральный канцлер ФРГ Герхард Шредер спрогнозировал, что ни один президент России не вернет Крымский полуостров в состав Украины.

В ответ на эти слова экс-канцлера Германии посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Крым «вернется в лоно» Украины еще при жизни Шредера. Мельник предложил немецкому политику пари: если это произойдет и Шредер проиграет, то бывшего канцлера Германии не будут звать на «торжества по случаю объединения Крыма с Украиной».

Тем временем сам посол, если выиграет спор, будет отмечать это событие «бокалами с крымским шампанским и массандровским вином». Их он планирует распить в «Бахчисарае и Ялте, Севастополе и Симферополе» вместе с канцлером Ангелой Меркель, главой МИД ФРГ Хайко Маасом и немцами, которые поддерживают украинскую политику.

Член Совета Федерации России Алексей Пушков в ответ на это заявление написал на своей странице в Twitter, что такая крупная и признанная фигура в мировой политике, как Шредер, не заметит «вызова на пари».

«Было бы и с кем пари заключать», — отметил сенатор.

По его словам, бывший канцлер Германии «и посол страны, которая клянчит деньги у Германии», — «слишком разные весовые категории».

В свою очередь, глава комитета парламента Крымской республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель отметил, что де-юре Крым «недавно в составе России», но «де-факто — мы никогда из России и не уходили».

Интересно, что в апреле нынешнего года издание «Новое время» сообщало: глава Госдепартамента США Майк Помпео на 1,5-часовой встрече с крымской активисткой Эмине Джапаровой в ходе своего визита в Киев заявил, что Украина потеряла Крым навсегда, у России полуостров никак не отнять.

Джапарова попросила администрацию президента США Дональда Трампа держать Крым в поле зрения внешней политики Вашингтона. Кроме того, она попросила дипломата организовать конференцию на тему полуострова в американской столице.

Участники отметили, что по выражению лица Помпео было понятно — Крым не является важной темой для США.

«Крым потерян. Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у кого можно что-то забрать», — цитирует Помпео один из участников беседы.

При этом чуть ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что Крым «русский», потому что там живут носители русского языка — об этом сообщал портал BuzzFeed со ссылкой на дипломатические источники.