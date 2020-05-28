«Экономная четверка»: как пандемия раскалывает Евросоюз

Суть предложения Вены, Амстердама, Стокгольма и Копенгагена сводится к созданию специального фонда, который будет работать на протяжении двух лет. Его цель — стабилизация и укрепление экономики Евросоюза. При этом его отличительная особенность сводится к тому, что пострадавшим странам будут выделяться не субсидии, а кредиты.

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Сами кредиты будут разовыми, а сфера их применения строго ограничена. Тратить деньги можно будет только на научные исследования и инновации, развитие системы здравоохранения и обеспечение перехода к зеленой экономике.

«Экономная четверка» едина в том, что государства ЕС, получающие поддержку, должны возвращать эти средства.

Кроме того, они уверены в необходимости проведения структурных реформ в странах, которым будут предоставлены кредиты.

С подобным утверждением не согласны представители Южной Европы, что, собственно, уже вызвало ряд споров на этапе первого пакета экстренной помощи со стороны Евросоюза. Речь идет о сумме в €540 млрд, которую Австрия, Нидерланды и Германия предлагали распределять с использованием Европейского стабилизационного механизма (ESM).

Этот момент подвергли критике в Италии и Испании — наиболее пострадавших государствах ЕС, — потому что распределение средств через ESM предусматривает переход к политике жесткой экономии. Страны Южной Европы отмечали, что их не следует наказывать за кризис, вызванный пандемией, и что обременение их большим долгом затруднит восстановление экономики всего Евросоюза. Стороны пришли к компромиссу, снизив требования для получения помощи по стабилизационному механизму, но все же оставив кредитную составляющую.

Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция, выступив против плана Германии и Франции, задали определенный тренд, к которому впоследствии присоединилась Венгрия. В Будапеште согласились, что уход от кредитов в пользу субсидий является неверным решением в условиях кризиса.

Предложение Берлина и Парижа предполагает создание фонда на €500 млрд, который будет оказывать финансовую поддержку пострадавшим от пандемии государствам ЕС.

Главное отличие этой инициативы от прошлых предложений в том, что речь идет о бюджетных дотациях для европейских стран, а не кредитах. Германо-французский фонд будет получать финансирование от общеевропейских заимствований на финансовых рынках от имени ЕС под выгодный процент.

При этом германо-французский план должен стать частью общего бюджета Евросоюза на 2021-2027 годы и позволить пострадавшим странам восстановить экономику, не попадая в зависимость от своих союзников.

Вместе с противниками у германо-французской инициативы появились и сторонники. К примеру, ряд государств Восточной Европы,в целом позитивно оценил предложение, хотя указал на отсутствие важных переменных в представленном предложении. В частности, в Польше призвали пояснить работу механизма распределения средств, только после уточнения этих правил Варшава будет готова сделать окончательный выводы.

В то же время в Словакии уверены, что инициатива должна включать «явный стимул» для проведения структурных реформ в пострадавших государствах. Как говорил словацкий министр иностранных дел Иван Корчок,

этот план должен быть «финансово ответственным» — все государства Евросоюза должны обладать доступом к новым субсидиям.

Положительно высказались в отношении германо-французского плана в Бельгии, по мнению главы минфина Александра Де Круо, именно такое предложение необходимо Европе — сочетание солидарности и ответственности.

Кроме того, поддерживает инициативу Испания, премьер Педро Санчес назвал план Германии и Франции шагом в правильном направлении, который соответствует требованиям республики.

В разногласиях членов ЕС заключается главная проблема любого антикризисного плана. Будь то программа Австрии-Швеции-Дании-Нидерландов или германо-французское предложение, для воплощения в жизнь необходимо, чтобы их одобрили все 27 стран Евросоюза.

В таких условиях ни один из предложенных планов не кажется проходным: северные государства Евросоюза уже смогли продавить свою позицию во время обсуждения первого пакета экономической поддержки и вряд ли отступят при обсуждении второго.

Южные страны ЕС выступают категорически против кредитной кабалы.

Особенно радикальной является позиция Италии, для которой даже франко-германский план не является в полной мере удовлетворительным.

По словам итальянского премьера Джузеппе Конте, это хороший шаг на пути к единому ответу на пандемию, но Евросоюз должен сделать гораздо больше.

«Европа не может позволить себе повторять ошибки прошлого, делая слишком мало или реагируя слишком медленно. Неспособность действовать быстро приведет к резкому расширению расхождений между странами-членами ЕС. Оставленный без контроля, этот кризис поставит под угрозу весь европейский проект, поскольку наш общий рынок не поспевает за другими ведущими экономическими державами», — писал Конте в своей статье для Politico.