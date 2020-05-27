«Хорошая беседа»: Трамп рассекретит контакты с российским послом

Президент США Дональд Трамп поддержал идею публикации расшифровки переговоров своего экс-помощника по национальной безопасности Майкла Флинна с бывшим послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

Реклама

«Да, я тоже хотел бы это послушать, — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов. — Как вы знаете, ФБР заявило, что он [Флинн] не лгал».

Трамп утверждает, что диалог Флинна с российским экс-послом — это «хорошая беседа», которую бывшему помощнику Трампа позволили провести.

Стремление американского президента к тому, чтобы рассекретить их диалог, связано с «российским делом», в рамках которого Флинну и были предъявлены обвинения.

В 2017 году он покинул Белый дом из-за того, что якобы не в полной мере проинформировал вице-президента Майкла Пенса о беседах с Кисляком.

Контакты происходили во время избирательной кампании 2016 года. По мнению следствия, они якобы были неправомерными. При этом сам Трамп и его ключевые помощники последовательно опровергали подобные подозрения, в Москве также не раз указывали на беспочвенность любых утверждений о влиянии российской стороны на ход выборов.

Рассмотрение дела Флинна было отложено на неопределенный срок в феврале 2020 года, тогда обвинение запросило для него тюремное заключение на шесть месяцев, а адвокаты экс-советника Трампа настаивали на условном сроке. Стоит учитывать, что Флинн три года назад пошел на сделку со следствием и согласился признать себя виновным в даче ложных показаний.

После появления информации о возможном прекращении дела Флинна, Трамп заявил журналистам, что скорее всего этот «прекрасный человек» будет оправдан. По мнению президента, ответственность за случившееся с Флинном лежит на «нечистых на руки полицейских, находившихся во главе ФБР». Он также не исключил, что впоследствии рассмотрит возможность возвращения своего экс-советника на работу в Белый дом.

Недавно «дело Флинна» легло в основу нового скандала в американской политики — так называемого «Обамагейта», который продвигает нынешний глава Белого дома.

Ведь расследование «российского вмешательства», в котором Флинн считается чуть ли не главным свидетелем, было начато еще во время президентства Обамы и одобрено назначенным им главой ФБР Джеймсом Коми.

«Это величайший обман за всю историю нашей страны. Это очень опасный обман. Много чего стало известно о [спецпрокуроре по делу о «российском вмешательстве» Роберте] Мюллере и его шайке, — сказал Трамп. — Я бы хотел послушать этот разговор [Флинна с Кисялком]. Все, что от меня требуется сделать, я сделаю».

При этом процесс рассекречивания переговоров уже был запущен. Ход этому делу перед уходом с поста дал бывший и.о. директора Нацразведки США Ричард Гренелл. В субботу он подтвердил эту информацию в разговоре со СМИ. Окончательное решение в этом вопросе будет принимать преемник Гренелла Джон Рэтклифф.

Однако поскольку Трамп сам поддержал идею о публикации переговоров, сомневаться в том, что это произойдет, не приходится.

При этом изначально на раскрытии содержания бесед Флинна и Кисляка настаивали представители Демократической партии, которые уверены, что в этих беседах найдется подтверждение виновности Трампа.

Эта уже не первый раз, когда нынешний глава Белого дома прибегает к обнародованию конфиденциальных переговоров. В сентябре прошлого года СМИ опубликовали материалы, в которых утверждалось, что Трамп давил на своего украинского коллегу Владимира Зеленского, угрожая ему отказать в военной помощи.

В свете этого скандала Белый дом был вынужден опубликовать расшифровку переговоров Трампа и Зеленского, во время которых президент США единожды попросил собеседника принять меры для возобновления расследования против сына демократа Джо Байдена, который якобы замешан в коррупции на Украине.

Свою просьбу он аргументировал тем, что «многие люди хотят узнать подробности этого» расследования, которое «Байден остановил». Эта беседа послужила предлогом для начала процедуры импичмента американского лидера, которая не принесла ожидаемых демократами результатов.

Как и в случае с Финном и Кисляком, публикуя текст переговоров с международными партнерами Трамп исходит из своих внутриполитических интересов.

С подачи главы Белого дома в дипломатическом этикете появляется «новая нормальность», в которой участники переговоров больше не могут быть уверены в сохранности конфиденциальных сведений.

Впрочем, судя по всему Трамп и сам понимает опасность такой практики. Еще в феврале в СМИ появилась информация, что глава Белого дома думает о прекращении практики, разрешающей другим членам администрации ознакомление с содержанием его международных телефонных переговоров.