«Американский блеф»: почему Китай не боится санкций США

«Соединенные Штаты скованы эпидемией нового коронавируса, и их реальные возможности вмешиваться в дела других государств существенно ослабли. Белый дом утверждает, что может ввести санкции в отношении Китая, однако инструменты и ресурсы, имеющиеся в его распоряжении, оказались менее значительными, нежели это было до пандемии.

Таим образом мы видим всего лишь блеф американской стороны», — пишет подконтрольное китайскому правительству издание.

В статье акцент делается на попытках Вашингтона заручиться поддержкой своих союзников в противостоянии с Пекином: «Вашингтон, исходя из собственных геополитических интересов, натравливает другие западные государства на Китай и стремится создать для него проблемы». Это стремление, по мнению китайских журналистов, опять же связано с неспособностью США в одиночку противостоять Китаю.

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Однако эта политика вряд ли принесет успеха, пишут в Global Times: «Весь западный мир не пойдет за США. Китай является огромным рынком, и США не могут компенсировать потери, которые западные страны понесут в случае отчуждения от Китая».

Отчасти китайские журналисты правы. В Европе действительно ведется активная дискуссия о нарастающем напряжении между Вашингтоном и Пекином.

«Аналитики долго говорили о конце американской системы и наступлении азиатского века. Сейчас это происходит на наших глазах»,

— говорит глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, пандемия стала поворотным моментом в противостоянии Запада и Востока, а от ЕС «все настойчивее требуют выбрать сторону».

По его словам, ЕС действительно может перейти к более независимой политике в отношении Китая. Содружество 27 стран при этом будет руководствоваться собственными интересами. Однако между Пекином и Брюсселем также нарастает недоверие: европейские политики все чаще критикуют КНР за непрозрачные решения в том числе и в двусторонних отношениях.

Поводом для публикации Global Times послужила сложившаяся в последние дни ситуация вокруг Гонконга. В пятницу Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП, китайский парламент), возобновив работу после карантина, включило в повестку заседания закон «О совершенствовании правовой системы и правоприменительного механизма Гонконга», предусматривающий ответственность за «мятеж, сепаратизм и измену».

Пресс-секретарь ВСНП заявил, что такой шаг лежит в направлении укрепления принципа, на котором построены отношения двух сторон — «одна страна, две системы». Однако на деле предложенное законодательство сильно ограничит автономию Гонконга, позволив китайским спецслужбам орудовать на территории бывшей британской колонии.

В Вашингтоне резко выступили против инициативы Пекина. Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что администрация Дональда Трампа введет санкции против Китая в случае, если его руководство будет нарушать автономию Гонконга.

«Если это произойдет, последуют санкции в отношении Гонконга и КНР. Трудно представить себе, что Гонконг по-прежнему будет финансовым центром Азии в случае его захвата Китаем», — сказал О'Брайен. По словам представителя Вашингтона, «Китай нуждается в капитале других стран» и может потерять его в случае ограничения автономии Гонконга.

Вопрос автономии крайне болезнен для Гонконга, и жители достаточно жестко реагируют на любые посягательства на их особый статус.

Так, в прошлом году по городу прошла волна миллионных протестов, которые продлились полгода и сопровождались ожесточенными столкновениями с полицией. Причиной недовольства граждан Гонконга стали намерения принять закон об экстрадиции, позволяющий выдавать подозреваемых в нарушении китайских законов. В результате законопроект пришлось отозвать.

Теперь Гонконг, как и ранее уверен, что закон «О совершенствовании правовой системы и правоприменительного механизма» — это очередная попытка Китая усилить свой контроль.

Пекин же утверждает, что инициатива «предотвращала бы, останавливала и наказывала любые действия, направленные на раскол страны, подрыв государственной власти, организацию и осуществление террористической деятельности и других форм поведения, которые серьезно угрожают национальной безопасности».

Кроме того, закон запрещает «деятельность иностранных и внешних сил», вмешивающихся в дела Гонконга. Предыдущие протесты продемонстрировали Пекину, что поддержка Запада, которую он оказал Гонконгу и его критика в отношении действий КНР, может еще больше разжечь силу протестного настроения. В прошлом году Китай обменялся несколькими критическими заявлениями с Великобританией и США, которые встали на защиту протестующих.

На этот раз действия Пекина снова вызвали возмущение не только в США, но и в других западных странах.

МИД Канады, Великобритании и Австралии выпустили совместное заявление, осуждающие законопроект. Принятие инициативы без непосредственного участия жителей Гонконга, законодательных или судебных органов не соответствует соблюдению принципа «одна страна, две системы», говорится в заявлении. Дипломаты также напомнили о подписанной декларации между Китаем и Великобританией, которая гарантирует Гонконгу высокую степень автономии.

Впрочем, публикация Global Times направлена не только на внешнюю, но и на внутреннюю аудиторию Китая.

Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов, официальная китайская пропаганда сейчас очень сильно подчеркивает два момента.

«С одной стороны — успех Китая в борьбе с эпидемией. И это правда, что Китай фактически снизил количество зараженных до нескольких человек в день, открывается экономика. С другой стороны — китайская пропаганда указывает на трудности США: как там все плохо, военные болеют, гражданские болеют, огромное количество смертей», — говорит эксперт.

По его словам, итогом этой пропагандисткой кампании стало то, что в массовом национальном сознании китайцев сложилась картина реальности, в которой «буквально лежащая в нокдауне Америка» не в силах предпринять сколько-нибудь серьезные меры в ответ на те или иные действия КНР.