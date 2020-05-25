Протекторат США: Небензя прокомментировал скандал с Порошенко

Вашингтон покровительствует Киеву, при этом Украина лишилась части суверенитета и возможности вести свою независимую и внешнюю политику – приводит РИА «Новости» слова постпреда России в ООН Василия Небензи.

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Об этом, по его словам, в частности свидетельствуют недавно обнародованные переговоры бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и экс-президента Украины Петра Порошенко, в которых американский политик предлагает украинскому собеседнику выделение $1 млрд, если будет уволен генпрокурор Виктор Шокин.

«На хребте Евросоюза на Украину въехали американцы, которые фактически создали протекторат Украины, что хорошо видно из недавней скандальной публикации телефонных переговоров Байдена и Порошенко», — пояснил российский дипломат.

На прошлой неделе внефракционный депутат Верховной рады Андрей Дергач обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров — по его словам, это записи бесед Порошенко и Байдена, а также бывшего главы Госдепа Джона Керри.

Они якобы обсуждают вопросы внутренней политики Украины, в частности, вопрос отстранения от работы на тот момент генпрокурора страны Виктора Шокина, который занимался расследованием дела, связанного с сыном Джозефа Байдена.

«Первая тема разговора — это $1 млрд в обмен на сохранение схем [работы] Burisma (компания, в которой работал сын Байдена Хантером. — «Газета.Ru»). Разговоры состоялись в конце 2015 года и на протяжении 2016 года», — рассказал Дергач.

Так, на одной из записей разговора якобы Порошенко и Керри, который датируется 3 декабря 2015 года, американский чиновник призывает собеседника «рассмотреть возможность решения проблемы с заменой генерального прокурора Виктора Шокина».

Он также обращает внимание Порошенко, что вопрос с заменой генпрокурора Украины беспокоит также и бывшего вице-президента США.

Украинский парламентарий также привел запись переговоров от 22 марта 2016 года.

«Если у вас будет новое правительство и новый генеральный прокурор, я буду готов к публичному подписанию обязательств на $1 млрд», — отметил один из собеседников, чей голос похож на голос бывшего американского вице-президента.

Тот, чей голос похож на Порошенко, отметил, что слова об обязательствах являются «чрезвычайно сильной мотивацией».

«Одним из возможных кандидатов на эту должность был лидер моей фракции [Юрий] Луценко <...> Если вы считаете, что политически мотивированная персона не совсем подходит с вашей точки зрения, я отзываю свое предложение», — добавил он.

Судя по записям, которые предоставил Дергач, бывший украинский лидер просил американских чиновников дать человека из посольства США, с которым можно было бы обговорить вопросы работы генпрокуратуры Украины.

При этом резонансные аудиозаписи, опубликованные депутатом Рады спустя несколько лет после самих разговоров, указывают на согласование политики Украины с американскими чиновниками и в других аспектах.

Например, Байден советовал украинским политикам провести национализацию «Приватбанка» в самое ближайшее время — до прихода к власти Дональда Трампа, который с 2017 года является президентом США.

Помимо этого, Порошенко, согласно записям, отчитывался перед американцами о повышении тарифов для населения Украины, реформировании госпредприятий.

По словам Дергача, который опубликовал записи, эти свидетельства могут стать основаниями для обвинения бывшего президента Украины Петра Порошенко в госизмене.

Вскоре офис генерального прокурора Украины действительно возбудил дело о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении Порошенко.

«Я знаю, что это может быть квалифицировано как государственная измена. Как это квалифицировать — вопрос к правоохранительным органам», — так прокомментировал скандал президент Украины Владимир Зеленский.

Политик отметил, что его предшественник Порошенко и его окружение должны понести ответственность за свои преступления.

«Я думаю, они так управляли страной, что их ждет еще очень много разных приключений, разных приговоров. Не хочу об этом говорить, потому что это полномочия все-таки не мои», — отметил нынешний глава Украины.

Президент страны подчеркнул, что оценивать записи будут украинские правоохранители. По его словам, Генпрокуратура страны уже зарегистрировала уголовное дело.

Однако штаб Байдена назвал «дыркой от бублика» публикацию на Украине записей разговоров.

С точки зрения представителя Байдена Эндрю Бейтса, данные записи — лишь продолжение «давней попытки нанести вред бывшему вице-президенту. Усмотрели в штабе американского политика и «российский след».

«Многое было отредактировано, это по-прежнему абсолютно пустая история», — подчеркнул Бейтс.