«Позиции ослабли»: партия русских теряет Ригу

Бывший мэр Риги, а ныне депутат Европарламента Нил Ушаков отказался от участия в предстоящих внеочередных выборах в столичную думу. По его словам, он не собирается выступать «козырем» социал-демократической партии «Согласие», представляющей интересы русскоязычных жителей Латвии.

«Мы можем спекулировать, что, возможно, нынешние позиции «Согласия» чуть слабее, чем ранее. Если мы каждый раз ситуацию, когда у нас ослабли позиции, будем решать при помощи моего участия в выборах, то возможная временная слабость может перерасти в постоянную», — отметил Ушаков в эфире телеканала TV3.

Рижская дума была распущена еще в конце февраля, и изначально голосование должно было состояться 25 апреля, однако на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в разгар пандемии коронавируса COVID-19 окончательная дата переносилась трижды. В настоящее время выборы назначены на 29 августа.

Реклама

Ситуация с коронавирусом в Латвии постепенно улучшается, поэтому правительство уже приступило к снятию ограничений, введенных для борьбы с эпидемией. Однако, по мнению Ушакова, проведение выборов даже в конце августа вызывает определенные опасения.

Помимо очевидных организационных моментов и мер безопасности бывший рижский мэр указал на риск очень низкой явки избирателей — люди будут бояться идти на участки. В таких условиях выборы не смогут обеспечить интересы всех жителей столицы, подчеркнул Ушаков, а также встает вопрос о честности будущей кампании в целом.

Впрочем, латвийский ЦИК вместе с Рижской думой уже утвердили все необходимые меры предосторожности как для защиты граждан от вируса, так и для защиты итогов голосования. Очередного переноса или его отмены не планируется, вероятно, выборы все же состоятся в намеченную дату.

Проблема «Согласия»

В преддверии голосования на повестку дня выходит другой вопрос, о котором говорил и Ушаков, — удастся ли «Согласию» удержать большинство в Рижской думе, или партию, побеждавшую три года подряд, ожидает провал.

Последние опросы, действительно, показывают нерадужную картину. Согласно апрельскому исследованию Factum, «Согласие» лидирует в гонке с 23% рейтинга, но ей в затылок дышит альянс партий «Развития/За!» и «Прогрессивные» с 21%.

Партнеры социал-демократов с прошлых выборов — «Честь служить Риге» — набирают 10% рейтинга, однако отношения сторон испортились и совместного участия в голосовании ждать не стоит. Формально «Согласие» может пойти на выборы вместе с Русским союзом Латвии и «Альтернативой», партии также борются за права русскоязычного населения Риги, но первая набирает лишь 7%, а вторая не преодолевает порог в 5%.

Кроме того, новый руководитель социал-демократов Константин Чекушин делает ставку только на русскоязычное население Риги, из-за чего и развалился союз с ЧСР. В таких обстоятельствах Русский союз Латвии и «Альтернатива» для «Согласия», скорее, конкуренты, а не союзники. Никаких намеков на объединение для участия в выборах между ними пока нет.

В подобных условиях возникает интересная ситуация: социал-демократы остаются одной из самых популярный партий Риги, но, скорее всего, не смогут рассчитывать на большинство в столичной думе. Речи о партнерстве с «Развития/За!» и «Прогрессивными» также не идет. Таким образом, выборы могут завершиться переходом социал-демократов в оппозицию — впервые за 10 лет.

Избежать этого можно за счет увеличения поддержки партии, но для этого ей необходимо активно выбираться из кризиса. Вероятно, в этом немалую роль должен играть Чекушин — первый номер в заявленных списках «Согласия». Однако, как отмечает Delfi, у нового лидера партии недостаточно политического опыта, всего за три месяца до выборов он фактически не проявляет какой-либо предвыборной активности.

Формально этот момент можно списать на пандемию коронавируса, но остальные ведущие партии вполне успешно пользуются онлайн-форматом для взаимодействия с избирателями. В целом, у «Согласия» достаточно времени для изменения поданных списков, а именно передачи места Чекушина более медийному кандидату.

Парламентская раздробленность

Впрочем, пока вариант с переходом социал-демократов в оппозицию выглядит более реальным, что создает дополнительные проблемы для будущего правительства Риги. Дело в том, что вместе с усилением «Развития/За!» и «Прогрессивных» дополнительные очки получили и партии, ранее не представленные в столичной думе.

К примеру, Русский союз Латвии впервые за 10 лет может рассчитывать на 4-5 мандатов, как и Союз зеленый и крестьян. В таких условиях в думу могут пройти депутаты от как минимум девяти различных партий, часть из них собираются работать вместе, но далеко не все готовы кооперироваться друг с другом.

Это создает риски для раздробленности рижского самоуправления, в которой одним из главных вопросов станет формирование правящей коалиции. Идеальным вариантом по числу мандатов стало бы объединение «Согласия» с «Развития/За!» и «Прогрессивными», но общее нежелание сторон пока ставит крест на данном сценарии.

Вариантов коалиции с другими партиями также пока нет, правые из Национального объединения и «Ассоциации регионов» вполне открыто выступали против «Согласия».