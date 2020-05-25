«Это парадокс»: американские «тролли» вмешиваются в политику ЕС

Американские интернет-активисты начали свою работу в преддверии президентских выборов в США. Их цель — Европа. Об этом пишет Politico.

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По информации издания, последние несколько лет активисты, придерживающиеся правых взглядов, ведут деятельность, направленную на участие в онлайн-дебатах, подделке фотографий политиков, и написании сообщений по вопросам миграции и изменения климата для разжигания острых дискуссий и паники. Как сообщает Politico, для достижения своей задачи активисты создают новостные сайты, а также вирусные посты в социальных сетях, дезинформируя остальных пользователей по самым различным вопросам, том числе и по теме коронавируса.

В качестве примера Politico приводит сразу несколько избирательных кампаний в Европе: Brexit, выборы президента Франции, парламентские выборы в Италии и Швеции.

Работа активистов направлена на проведение информационной кампании в преддверии выборов в США, то есть их аудиторией являются американские избиратели. Таким путем, считает издание, американские активисты пытаются повысить шансы Дональда Трампа на выборах.

Несмотря на то, что американцы, по большому счету, не заинтересованы во внутренней европейской повестке, онлайн-активисты используют европейские политические процессы в своих целях.

Так, в материале сообщается, что, когда премьер-министр Великобритании Борис Джонсон разместил в своем Twitter запись о своей сделке с ЕС по Brexit, американские пользователи начали ретвитить сообщение с хэштегами #GetBrexitDone (завершить Brexit) и #TakeBackControl (вернуть контроль). Вскоре посты распространились и в США. Дональд Трамп оказывал большую поддержку Борису Джонсону и его стратегии по выходу Великобритании из ЕС. Создавая подобную позитивную повестку по этому вопросу, онлайн-активисты пытались повысить политические очки президента США в глазах его избирателей.

Во время президентских выборов во Франции они размещали мемы об Эммануэле Макроне, который боролся за пост главы государства с лидером националистической партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. В соответствующих постах Макрон был изображен как выходец из коррумпированной французской элиты, что позволило активистам связать президентские выборы во Франции с обещаниями Трампа «осушить болото» — избавить политический центр США от кумовства, коррупции и бюрократизма.

Во время парламентских выборов в Италии в 2018 году, когда популистские и ультраправые лидеры обогнали многие традиционные партии, местные интернет-кампании обсуждали тактику дезинформации с американскими группами, сообщает Politico со ссылкой на данные анализа Института стратегического диалога.

Активисты действовали и на выборах в Швеции в 2018 году, в ходе которых одной из центральных тем стали беженцы из Ближнего Востока. Американские эксперты распространяли сообщения о прибытии беженцев в Швецию и ущемлении граждан страны.

Вашингтон еще не сталкивался с волной обвинений по вопросам интернет-пропаганды и вмешательстве во внутренние политические процессы в Европе. Более того, именно США первыми стали авторами подобных заявлений в отношении России после выборов 2016 года.

Основным инструментом «российской пропаганды» считается так называемая «фабрика троллей» или «агентство интернет-расследований».

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который занимался расследованием «российского дела» о якобы вмешательстве Кремля в выборы президента США, в феврале 2018 года передал в суд 37-страничный документ с подробными доказательствами вмешательства как минимум 13 россиян и трех российских компаний в процесс американских выборов.

Согласно обвинительным документам Роберта Мюллера, в рамках «Фабрики троллей» был открыт «проект переводов», целью которого якобы было «посеять неверие в кандидатов в президенты и политическую систему в целом».

По мнению Белого дома, россияне создавали в социальных сетях группы, критикующие демократов и их кандидата на выборах Хиллари Клинтон. Впрочем, тема деятельности «фабрики троллей» с тех пор не ограничивалась лишь их вмешательством в политические процессы США.

Так, в 2018 году американский телеканал NBC News со ссылкой на анализ группы ученых из университета Джорджа Вашингтона, университета Мэриленда и университета Джона Хопкинса сообщил, что связанные с Россией «боты» и «тролли» с помощью аккаунтов в социальной сети Twitter «пытались разжечь разногласия» по одной из самых важных тем в сфере общественного здравоохранения. США обвиняли Россию и в распространении фейков о коронавирусе в социальных сетях в целях создания паники.

Помимо этого, Вашингтон утверждал, что деятельность российских «троллей» затрагивала также такие спорные темы, как расовые предрассудки и права ЛГБТ-меньшинств. В США уверены, что такая тактика, якобы используется Кремлем в социальных сетях, чтобы создать противоборствующие лагеря внутри американского народа и «разрушить веру в демократию».

В 2018 году компания Twitter опубликовала массивный архив сообщений объемом в 360 Гб, чтобы наглядно проиллюстрировать активность интернет-троллей на своей платформе в период с 2013 по 2018 год.

«Один из главных выводов из этой публикации — масштабность операций. Другой вывод — эти операции проводились в интересах той нации, которую представляли тролли. Если поначалу все начиналось с внутреннего инструмента по подавлению мнения своих же граждан, то закончилось мощным оружием, направленным против Соединенных Штатов», — заявлял директор по расследованиям в аналитической фирме по социальным сетям Бен Ниммо в интервью Bloomberg.

Теперь он же комментирует в разговоре с Politico деятельность американских «троллей».

«Это определенный парадокс. Крайне правые в США, националистическое и расистское движение, теперь пытаются стать глобальными», — цитирует издание его слова.