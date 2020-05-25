«Искусственное дробление»: как Украина разделяет нацменьшинства

Киев обвинил иностранные спецслужбы в дестабилизации ситуации в Одесской области. По словам главы СБУ Ивана Баканова, речь идет о ситуации в так называемой Бессарабии — части юго-западных районов региона. Какие именно спецслужбы вмешиваются во внутренние дела Украины, а тем более — каким образом — он не пояснил.

Вероятно, одним из «подозреваемых» для Киева может быть Болгария. Дело в том, что в этом месяце в отношениях двух стран появились трения, и причиной тому как раз стала именно Одесская область. Камнем преткновения стал Болградский район региона, который власти Украины собираются разделить на пять общин в рамках реформы административно-территориального устройства страны.

План Киева предполагает создание трехуровневой системы, согласно которой на смену районам и областям придут общины, округа и регионы. Главной единицей местного самоуправления станут общины города, поселка, села, с избираемыми на четыре года советами и главами.

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Округа заменят районы, на их уровне выборов не предусмотрено — администрация будет назначаться президентом по представлению кабмина. Регион же будет представлять собой объединение около пяти округов, тем самым заменяя области.

Болгаро-украинское противостояние

Реформа пока не завершена, и окончательные планы по формированию общин, в том числе в Одесской области, все еще не представлены. Тем не менее, возможная децентрализации Болградского района вызвала негодование со стороны болгарского парламента.

20 мая народное собрание Болгарии приняло декларацию, осуждающую разделение болгар на украинской территории. Депутаты призвали болгарское правительство принять все возможные меры, чтобы обеспечить сохранение целостности болгарской общины в Одесской области.

Кроме того, парламентарии потребовали созвать срочное межправительственное совещание для обсуждения мер по защите прав и неприкосновенности болгарского меньшинства на Украине. В частности, за счет обновления протокола о сотрудничестве министерств образования двух стран.

В ответ МИД Украины выразил решительный протест, сравнив декларацию болгарских депутатов с попыткой иностранного вмешательства во внутренние дела страны. «Вопросы административно-территориального устройства Украины относится к исключительной компетенции органов государственной власти Украины», — заявили в ведомстве.

С точки зрения Киева, реформа никак не скажется на национальной самобытности этнических болгар на Украине. Отдельно здесь отмечают, что защита прав и свобод всех нацменьшинств является одним из основополагающих приоритетов деятельности органов власти страны.

«Призываем болгарских парламентариев действовать в соответствии с принципами дружбы и добрососедства, которые традиционно существуют между Украиной и Болгарией», — подчеркнули в МИД Украины, также добавив, что спорные моменты можно разрешить путем конструктивного диалога.

Однако выводы украинского внешнеполитического ведомства несколько не совпадают с мнением непосредственно жителей Болградского района. Как писала «Страна.ua», в начале мая местные жители провели несколько протестных акций, обвиняя власти в игнорировании их мнения.

«Нашу общину пытаются искусственно раздробить. Это извечный страх центральных властей перед большими этническими общинами. Например, так же украинские власти до «майдана» (протестные акции в центре Киева и других городах Украины зимой 2013/14 года, в результате которых была сврегнута власть. — «Газета.Ru») и отделения Крыма боялись крымских татар. Об этом сейчас стараются не вспоминать, но во всех этнических меньшинствах, которые сохраняют свою самобытность и автономию, Киев видит неких потенциальных сепаратистов»,

— говорил изданию один из местных жителей.

Активисты предлагали Киеву собственное решение вопроса — разделение района только на две общины или объединения нескольких сел в одну. Хотя в первую очередь они выступали за восстановление инфраструктуры района, а уже после перехода к территориальным реформам.

Борьба с меньшинствами

Кроме того, заявление МИД Украины о защите прав и свобод нацменьшинств несколько выбиваются из линии «украинизации», которой придерживается Киев в последние годы. Проведение «декоммунизации», закон о государственном языке и образовательная реформа — все это, в основном, отражается на жизни русскоязычного населения на Украине и других нацменьшинств.

Украинцев де-факто разделили на говорящих по-украински и «изгоев», говорил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич, возможности которых учиться, лечиться и пользоваться другими социальными услугами будут существенно ограничены.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский считает, что языковой вопрос был создан искусственно и, в целом, не стоит. Однако наличии проблемы подтверждают не только выводы российской стороны, но и их польских и венгерских коллег.

Венгрия не раз призывала Украину пересмотреть свои спорные законы о госязыке и образовании, по мнению Будапешта, эти инициативы ущемляют права около 150 тыс. этнических венгров, проживающих на украинской территории.

При этом Будапешт не только требует от Киева каких-либо ответных действий, но и фактически угрожает встать на пути Украины в Евросоюз. Необходимые полномочия у Венгрии для этого есть, да и в борьбе с законом о госязыке ее поддерживает Совет Европы, который официально рекомендовал украинской стороне внести изменения в указанные инициативы.

Их недовольство поддерживают в Польше и Румынии, о чем говорил спикер Госдумы Вячеслав Володин после встречи с председателем венгерского парламента Ласло Кевером. А последние события позволяют предположить, что к этому списку может присоединиться и Болгария.

Несмотря на то что критика болгарской стороны связана с территориальным вопросом, она также затрагивает украинскую политику в отношении нацменьшинств. Следовательно, действиями Украины недовольны четыре полноправных члена ЕС, что действительно может повлиять на стремление Киева к европейской интеграции.

Впрочем, окончательное решение по разделению Болградского района пока не принято, а МИД Украины непрозрачно намекает на открытость к диалогу по спорным моментам. Тем самым вопрос может быть урегулирован, хотя из этой линии и выбивается заявление СБУ о дестабилизации Бессарабии.