«Ужасающий потенциал»: в ЕС опасаются биологического оружия

Риск использования биологического оружия со стороны террористических группировок может вырасти после пандемии коронавируса, полагают эксперты Совета Европы из контртеррористического комитета. Эпидемия продемонстрировала уязвимость общества перед вирусными инфекциями, говорится в отчете экспертов, а также указала на «ужасающий потенциал» угроз подобного рода.

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Как пишет Westdeutsche Allgemeine Zeitung со ссылкой на отчет СЕ, террористические группы вряд ли забудут этот урок, преднамеренное использование какого-либо патогена или другого биологического агента террористами может оказаться чрезвычайно эффективным.

По мнению аналитиков, главной проблемой являются масштабы ущерба для людей и экономики различных государств, нанесенные пандемией. Если сравнивать их с «традиционным терактом», они могут быть гораздо больше. Пострадавшие страны будут парализованы на длительный период времени, а «страх и недоверие» будут распространяться далеко за их пределы.

В заключение специалисты призывают государства Евросоюза выработать сильный ответ на возможную угрозу распространения биологического оружия со стороны террористов. В качестве возможного решения предлагается создание общей системы мониторинга для скоординированного расследования подозрительных акций.

Угроза биотерроризма

В целом, опасения европейских экспертов вполне понятны: в последнее время об усилении активности террористов в этом направлении говорят достаточно часто. К примеру, генсек ООН Антониу Гутерриш отмечал, что биотеррористы — одна из восьми угроз международной стабильности на фоне эпидемии.

«Слабые стороны и слабая подготовка, вызванные пандемией коронавируса, дают представление, как может выглядеть биотеррористическая атака — и может увеличить риск этого», — подчеркивал генеральный секретарь организации.

Кроме того, европейские СМИ сообщали, что этот вопрос активно обсуждается в НАТО, члены альянса опасаются, что вызванный эпидемией мировой кризис отражает ключевые уязвимости западных стран. В настоящее время в НАТО пытаются просчитать все возможные риски, связанные с угрозой биотерроризма.

Не в первый раз данные опасения высказывают и в Евросоюзе. Так, координатор ЕС по антитеррористической деятельности Жиль де Кершов в начале мая опубликовал отчет об усилении позиций экстремистов любой направленности из-за пандемии. В документе приводится попытка тунисских исламистов использовать коронавирус против сил безопасности страны, что можно классифицировать как биотеррориризм.

При этом в отчете отмечается, что эпидемия оказалось настоящим «подарком» для экстремистов, которые используют ее для распространения призывов к насилию или даже «расовым войнам». Последнее актуально для европейских стран, где правые радикалы пытаются приписать все проблемы национальным меньшинствам за счет различных теорий заговора.

Что касается именно исламистов, то ряд террористических группировок связали коронавирус с «божественным деянием» — якобы местью неверным за их грехи. В целом, активность боевиков этого типа снизилась на фоне пандемии, однако эксперты Евросоюза не исключают возобновления атак джихадистов в дальнейшем. Одной из главных целей террористов могут стать больницы, которые являются уязвимым звеном, подчеркивается в отчете де Кершова.

Высокая сложность

Если говорить о крупных террористических атаках, то подобная угроза может исходить от нескольких группировок. В частности, речь идет об «Аль-Каиде» (организация запрещена в России) и «Исламском государстве» (обе организации запрещены в России), последнее все еще угрожает безопасности мировых государств, хотя и потеряло большую часть захваченных территорий после сирийской войны.

Пандемия отчасти сыграла в плюс террористам, так как им пока не уделяется достаточного внимания,

говорил «Газете.Ru» старший преподаватель Школы Востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.

«Не исключено, что террористы из «Исламского государства» попытаются восстановить свое присутствие в той же Сирии. Однако, скорее всего, формат теперь будет другой, не такой как мы видели в 2014-2015 годах», — добавлял эксперт.

К слову, экстремисты ИГ были замечены в распространении инструкций по созданию биологических агентов, которые впоследствии могли быть использованы в качестве оружия. Об этом писали немецкие СМИ медиагруппы Funke. Однако подготовка подобного типа «вооружений» требует не просто специальных навыков, а наличия как минимум нескольких вирусологов, подготовленных лабораторий и защитных средств.

Создание террористами биологического оружия, способного спровоцировать пандемию, выглядит весьма сомнительным мероприятием,

заявил WAZ глава исследовательской группы по биологическому контролю над вооружениями Гамбургского университета Гуннар Иеремия.

«Вряд ли технически возможно создать вирус, подобный коронавирусу, который сможет так же быстро распространиться по всему миру», — говорит ученый.

Начать пандемию достаточно непросто, подчеркнул Иеремия, но террористы вполне могут вести работу в меньшем масштабе или использовать уже имеющиеся разработки, в том числе рицин.

При этом возможность применения боевиками похищенного или полученного каким-то другим путем биологического оружия действительно существует. В той же Европе в 2018 году были задержаны несколько исламистов, которые пытались применить рицин в немецком Кельне. А в США не раз всплывали случаи рассылки писем с сибирской язвой.

Контроль и прозрачность

В подобных обстоятельствах особенно остро встает вопрос о контроле за биологическим оружием, которое имеется в распоряжении ряда государств. Как говорил в интервью РИА «Новости» зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, коронавирус — лишний повод задуматься о необходимости большей прозрачности в этой сфере.

«Мы слышим, что нам говорят наши партнеры: «Мы это создаем для того, чтобы не допустить неконтролируемого распространения биологического оружия, чтобы помочь некоторым странам, у которых денег немного». Но мы не знаем, что там внутри, мы не знаем, какие исследования там ведутся. И именно это и создает в конечном счете идеи или, так сказать, продуцирует вот этот сценарий о том, что все это рукотворное, все это искусственное», — отмечал Медведев.

Пандемия усилила недоверие между мировыми государствами, касательно взаимных обвинений эта линия больше всего прослеживается в отношениях США и Китая. Вашингтон уже не раз обвинял Пекин в разработке коронавируса в одной из своих лабораторий, хотя доказательств так и не предоставил.

Белый дом активно требует от властей КНР раскрыть всю информацию о пандемии, а также пытается привлечь Китай к ответственности за эпидемию. Однако США выступают против прозрачности своей активности в области биологического оружия. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, Вашингтон не хочет обеспечивать транспарентность своей военно-биологической деятельности в различных регионах мира.

В то же время Москва вместе с Пекином и рядом других государств почти 20 лет призывают к созданию механизма верификации и проверки выполнения странами-участницами по запрещению биологического и токсинного оружия своего обязательства не производить таких вооружений.