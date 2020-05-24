«Поверхностно изучили»: Алиханов ответил американским властям

Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда

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Американские чиновники поверхностно изучили Калининградскую область, в сфере туризма там все очень хорошо, заявил губернатор региона Антон Алиханов. Так он прокомментировал слова советника президента США по нацбезопасности Роберта О'Брайена о том, что российские власти превратили Калининград в военную базу в ущерб туристическому потенциалу региона. По словам Алиханова, введение электронных виз для иностранцев существенно увеличило число гостей области.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о «кинжале в сердце Европы». В разговоре с РБК Алиханов подчеркнул, что американская администрация поверхностно судит о состоянии дел в регионе.

«Наверное, мистер О'Брайен обиделся, что мы ввели электронные визы, после чего у нас был большой наплыв поляков и немцев, но не было американцев. Может быть, он так пытается заявить желание американских граждан приехать к нам в гости», – заявил губернатор.

По словам Алиханова, с туризмом в Калининградской области все обстоит хорошо, несмотря на обратные уверения властей США. На протяжении нескольких лет до пандемии коронавируса количество туристов региона росло на 17-20% в год, а калининградский аэропорт Храброво обслужил рекордное количество туристов в 2019 году.

О'Брайен ранее заявил, что Москва «забила под завязку» Калининградскую область ракетами и другими вооружениями, превратив регион в «закрытую военную базу» и «уничтожив» его туристический, торговый и дипломатический потенциал. По мнению американского чиновника, Россия и Европа «упустили шанс» наладить контакт с помощью Калининграда. «Когда я читаю про «закрытую военную базу», то это ничего, кроме грустной улыбки о неподготовленности американских советников, не вызывает», — добавил также Алиханов.

С холодным оружием Калининград сравнивают в западной прессе уже не в первый раз. В октябре 2010 года австралийский журналист Джейми Сейдел назвал бывший Кенигсберг «ножом у горла НАТО». Он отметил, что Россия строит новые бункеры и авиабазы, а также развертывает ракеты и пополняет арсеналы «в милитаризованном аванпосте, нацеленном в сердце Европы». Особенное внимание привлекли обновленные склады для ядерного оружия.

По мнению Сейдела, Калининградская область стала для НАТО «сильной головной болью» в последние годы. Бомбардировщики, истребители, подводные лодки и военные корабли России регулярно проводят учения, цель которых – отработать варианты военного конфликта со странами Скандинавии, говорится в статье.

Член Атлантического Совета НАТО Магнус Норденман называл регион «ключевой зоной трений» между Россией и Альянсом и заявил, что в будущем стоит рассмотреть создание полноценного Балтийского командования.

Военный чиновник предупредил, что под Балтикой стоит понимать не только море, но и весь регион – включая сушу и воздушное пространство. «Мы уже много сделали для укрепления обороны и средств устрашения в этом регионе [Балтийского моря], но очень многое еще предстоит сделать в ближайшие месяцы и годы», – заявил он.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что безусловно, безопасность в самых ее различных аспектах всех регионов Российской Федерации, включая Калининград, обеспечивается «на должном уровне».

В Калининградской области дислоцирована мощная и самодостаточная группировка российского Военно-морского флота, в числе которого в том числе и малые артиллерийские корабли проекта 21630 с вертикальной пусковой установкой комплекса 3Р-14 УКСК, способном разместить восемь крылатых ракет «Калибр».

Морская, противолодочная и противовоздушная оборона также может использовать и целую плеяду других боевых кораблей, сообщается в статье. В их числе эскадренные миноносцы, сторожевые корабли, корветы и ракетные крейсеры. Наибольшая опасность для потенциального противника исходит от ракетных комплексов «Искандер-М» наряду с крылатыми ракетами Х-55 и Х-101, находящимися в распоряжении ВКС России.

Стоит добавить, что Калининград — важный региональный центр, активно развивающий туризм и культуру. «Калининград, как мне кажется, место уникальное, и не стоит забывать о такой нашей «миссии» — нести культурный образ России в мир», — говорил еще в мае 2018 года губернатор области Антон Алиханов, выразив надежду, что геополитические разногласия могут быть отложены в сторону в пользу добрососедского сотрудничества.