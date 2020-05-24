«Поверхностно изучили»: Алиханов ответил американским властям

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о «кинжале в сердце Европы». В разговоре с РБК Алиханов подчеркнул, что американская администрация поверхностно судит о состоянии дел в регионе.

«Наверное, мистер О'Брайен обиделся, что мы ввели электронные визы, после чего у нас был большой наплыв поляков и немцев, но не было американцев. Может быть, он так пытается заявить желание американских граждан приехать к нам в гости», – заявил губернатор.

По словам Алиханова, с туризмом в Калининградской области все обстоит хорошо, несмотря на обратные уверения властей США. На протяжении нескольких лет до пандемии коронавируса количество туристов региона росло на 17-20% в год, а калининградский аэропорт Храброво обслужил рекордное количество туристов в 2019 году.

Реклама

О'Брайен ранее заявил, что Москва «забила под завязку» Калининградскую область ракетами и другими вооружениями, превратив регион в «закрытую военную базу» и «уничтожив» его туристический, торговый и дипломатический потенциал. По мнению американского чиновника, Россия и Европа «упустили шанс» наладить контакт с помощью Калининграда. «Когда я читаю про «закрытую военную базу», то это ничего, кроме грустной улыбки о неподготовленности американских советников, не вызывает», — добавил также Алиханов.

С холодным оружием Калининград сравнивают в западной прессе уже не в первый раз. В октябре 2010 года австралийский журналист Джейми Сейдел назвал бывший Кенигсберг «ножом у горла НАТО». Он отметил, что Россия строит новые бункеры и авиабазы, а также развертывает ракеты и пополняет арсеналы «в милитаризованном аванпосте, нацеленном в сердце Европы». Особенное внимание привлекли обновленные склады для ядерного оружия.

По мнению Сейдела, Калининградская область стала для НАТО «сильной головной болью» в последние годы. Бомбардировщики, истребители, подводные лодки и военные корабли России регулярно проводят учения, цель которых – отработать варианты военного конфликта со странами Скандинавии, говорится в статье.

Член Атлантического Совета НАТО Магнус Норденман называл регион «ключевой зоной трений» между Россией и Альянсом и заявил, что в будущем стоит рассмотреть создание полноценного Балтийского командования.

Военный чиновник предупредил, что под Балтикой стоит понимать не только море, но и весь регион – включая сушу и воздушное пространство. «Мы уже много сделали для укрепления обороны и средств устрашения в этом регионе [Балтийского моря], но очень многое еще предстоит сделать в ближайшие месяцы и годы», – заявил он.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что безусловно, безопасность в самых ее различных аспектах всех регионов Российской Федерации, включая Калининград, обеспечивается «на должном уровне».

В Калининградской области дислоцирована мощная и самодостаточная группировка российского Военно-морского флота, в числе которого в том числе и малые артиллерийские корабли проекта 21630 с вертикальной пусковой установкой комплекса 3Р-14 УКСК, способном разместить восемь крылатых ракет «Калибр».

Морская, противолодочная и противовоздушная оборона также может использовать и целую плеяду других боевых кораблей, сообщается в статье. В их числе эскадренные миноносцы, сторожевые корабли, корветы и ракетные крейсеры. Наибольшая опасность для потенциального противника исходит от ракетных комплексов «Искандер-М» наряду с крылатыми ракетами Х-55 и Х-101, находящимися в распоряжении ВКС России.

Стоит добавить, что Калининград — важный региональный центр, активно развивающий туризм и культуру. «Калининград, как мне кажется, место уникальное, и не стоит забывать о такой нашей «миссии» — нести культурный образ России в мир», — говорил еще в мае 2018 года губернатор области Антон Алиханов, выразив надежду, что геополитические разногласия могут быть отложены в сторону в пользу добрососедского сотрудничества.