«Вместе мы непобедимы»: в Киеве призвали к дружбе с Россией

Россия непобедима в союзничестве с Украиной, поэтому ссора двух стран выгодна для ряда мировых политических центров влияния — заявила экс-депутат Верховной рады Анна Герман в эфире украинского телеканала NewsOne.

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Некие внешние политические силы предпринимают попытки «вить веревки» вокруг России, чтобы «сделать ее более податливой», а также хотят «оторвать» Москву от Киева, пояснила экс-парламентарий.

Она добавила, что главным «козырем» Украины является то, что страна представляет собой «островок стабильности» в Европе и может стать мостом, «через который можно безопасно идти в Россию и из России — на Запад».

Накануне киевская полиция задержала несколько человек из-за беспорядков у офиса главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, выступающего за сближение Украины с Россией.

«Проходила акция, «активисты» зажгли файеры. Всего за нарушение общественного порядка были задержаны около 19 человек, сейчас они находятся в Печерском управлении полиции», — отметили киевские правоохранители.

Также украинские СМИ, в частности 24 канал, сообщали, что возле офиса Медведчука прогремел взрыв. Очевидцы, в свою очередь, рассказывали, что слышали националистические лозунги. Полицейские позже опровергли сообщения о взрыве, передает РИА «Новости».

Позднее стало известно, что украинские правоохранители завели уголовное дело в связи с акциями протестов радикалов. Сотрудники правоохранительных органов Украины отметили, что участники протестов жгли файеры, дымовые шашки, а также бросали петарды и банками с красной краской закидали фасад здания.

Тем временем политическая партия «Национальный корпус» признала, что является организатором данной акции. Таким образом представители партии решили выступить против поездок депутатов от ОПЗЖ на переговоры в Россию.

По словам пресс-секретаря Медведчука Олега Бабина, радикалов стали задерживать только после того, как они попали файером в кого-то из полицейских. По словам Бабина, ОПЗЖ действия радикалов расценивает как запугивание из-за политической позиции партии.

В начале нынешней недели народный депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Владимир Вятрович сообщил, что Служба безопасности Украины завела дело по факту совершения государственной измены «отдельными представителями украинской делегации» на переговорах в Минске.

По его словам, СБУ «стыдно называть фамилии» фигурантов дела, но сам Вятрович привел эту информацию: речь идет о главе офиса президента Украины Андрее Ермаке и о втором президенте Украины Леониде Кучме.

Он также намекнул, что в деле может появиться и сам президент Украины Владимир Зеленский, поскольку — как указал парламентарий — делегаты Киева в Минске «говорили не от своего имени».

«Понятно, что открытие производства по делу — это всего лишь первый шаг. Потому что Зеленский, Ермак и глава СБУ Баканов — старые друзья и коллеги по «блоку 95». Одна команда, соратники. А решение о действиях в интересах государства-агрессора участники переговоров в Минске явно принимали не экспромтом», — подчеркнул Вятрович.

В Москве считают, что Украина может лишиться Одессы, Херсона, Николаева и Запорожья.

Такое мнение в интервью «Парламентской газете» выразил зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Он отметил, что Россия обеспокоена той ситуацией, которая сложилась на Украине, когда украинский лидер Владимир Зеленский по факту не управляет страной, а «определенные силы» на Украине могут расшатать государственность.

«Нас в России это, естественно, тревожит. Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами юго-востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают», — уверен сенатор.

В то же время член верхней палаты российского парламента предположил, что Киев до конца 2020 года может объявить о выходе из Минских соглашений. По мнению парламентария, власти Украины не намерены что-либо предпринимать для исполнения положений этого документа.