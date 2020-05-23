«Нашли в туалете»: нардепа Украины обнаружили мертвым

Украинские правоохранители проводят следственные действия в связи с обнаружением в Киеве мертвого депутата Верховной рады Валерия Давиденко. Как отмечает заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, у политика огнестрельное ранение.

Реклама

«Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением», — написал он на своей странице в Facebook.

Сотрудники полиции и прокуратуры прорабатывают «все возможные версии произошедшей трагедии», включая убийство, самоубийство и инсценировку самоубийства, сказал замглавы ведомства в комментарии «РБК-Украина».

«Проводится комплекс безотлагательных следственных и оперативных мероприятий по выяснению обстоятельств гибели народного депутата от Черниговщины. В том числе снимаются записи с многочисленных камер наблюдения в большом количестве расположенных поблизости с местом происшествия», — говорится в посте Геращенко в соцсетях.

Но Геращенко был не первым, кто сообщил о смерти украинского депутата. Так, сначала об обнаружении трупа Давиденко написал на своей странице в Facebook нардеп от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива. Он уточнил в разговоре со «Страной.ua», что мертвого депутата обнаружила уборщица вечером субботы, 23 мая. Рядом с парламентарием был якобы найден пистолет.

По словам экс-нардепа Игоря Мосийчука, смерть депутата похожа на самоубийство. В то же время коллеги Давиденко не верят в то, что он мог покончить с собой.

«Я совершенно не верю в версию самоубийства, он человек абсолютно не суицидальный. Он всегда был очень жизнерадостный, с юмором относился ко всему, очень любил свою жену и детей. Это явно убийство. Виделся с ним последний раз на заседании Рады, 20 марта. Он был, как и всегда, в хорошем настроении. Мы пока не знаем, где и когда будет прощание и похороны. Мы в глубоком шоке от этого известия, как и все», — отметил в комментарии «Стране.ua» член группы «Доверие» Сергей Шахов.

На сайте Верховной рады говорится, что Валерий Давиденко родился 16 марта 1973 года. Он является беспартийным самовыдвиженцем, член депутатской группы «Доверие».

В парламент Украины был избран по 208-му округу в Черниговской области, где, по данным «Страны.ua» находится «Агродом», гендиректором которого он ранее являлся. Эта компания занимается переработкой и сбытом сельхозпродукции. Издание отмечает, что парламентарий в 2017 году говорил, что с 2013 года «избавился от своего агробизнеса — когда пошел в народные депутаты».

Теперь в этом округе будут перевыборы. По данным украинского издания, по округу, от которого ранее выступал Давиденко, в Раду пойдет лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

В то же время в материале «Страны.ua» говорится об имуществе, большинство из которого якобы переписано на родственников нардепа. Так, отмечает издание, на его родных «записано много квартир в Киеве», «несколько фирм, связанных с аграрным сектором», «несколько из них записаны на мать нардепа».

Сам Давиденко ранее якобы был деловым партнером экс-министра финансов Юрия Колобова, владея вместе с ним «Терра банком», добавляет СМИ.

При этом парламентарий являлся «членом комитета Верховной рады по вопросам экономического развития, член групп по межпарламентским связям с Чехией, Венгрией, Бразилией, Эмиратами и Аргентиной». В парламенте предыдущего созыва он был депутатом от фракции «Блока Петра Порошенко». А во времена правления Виктора Януковича — в 2013-2014 годах — Давиденко занимал должность заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины. При этом сам занимался предпринимательством. У политика осталось две дочери.