Бунтарь из твиттера: как лидер Сальвадора борется с пандемией

Президент Сальвадора Найиб Букеле заявил о продлении действия ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса, до 6 июня. Свое решение он объяснил тем, что кривая зараженных продолжает идти вверх, поэтому жителям республики стоит оставаться дома.

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Этот шаг стал очередным предлогом для критики главы небольшой республики в Центральной Америке, которая одной из первых перешла к карантинному режиму. По решению Букеле, Сальвадор закрылся от других государств еще в марте, когда на территории страны не было выявлено ни одного случая коронавируса.

С тех пор ситуация несколько изменилась, по последним данным, в республике таких случаев уже более 1,7 тыс., в том числе 33 летальных. Однако, вероятно, поспешность не была напрасной, если смотреть на статистику соседних государств — Гватемалы и Гондураса. Так, количество выявленных случаев в них составляет 2,7 тыс. и 3,4 тыс., погибших — по 51 и 167 соответственно.

В таких условиях жители Сальвадора зачастую благодарят Букеле за его решительные действия в рамках пандемии.

Согласно майскому опросу центра исследований UFG, почти 80% сальвадорцев одобрили реакцию президента на коронавирус. Граждане Сальвадора оценили действия президента по по борьбе с пандемией на 8,7 баллов по шкале от 1 до 10.

Впрочем, хватает и несогласных с политикой Букеле. В основном они – сторонники бывших правящих партий — Фронта национального освобождения имени Фарабундо Марти (ФНОФМ) и Националистического республиканского альянса. Они удерживают большинство в законодательной ассамблее Сальвадора и находятся в оппозиции к главе государства.

Правительство Букеле находится в меньшинстве и состоит из депутатов от «Широкого альянса за национальное единство», а также парламентариев из «Демократических перемен» — партия была официально распущена Верховным трибуналом республики, но уже после парламентских выборов.

Законодательная борьба

В подобных условиях президент сталкивается с серьезным противостоянием в законодательной ассамблее. В частности, даже его указ о продлении карантина до 6 июня был отклонен большинством депутатов и отправлен на рассмотрение Верховного суда. Cуд, в свою очередь, признал отсутствие полномочий у Букеле для продления ограничительных мер и призвал президента вместе с парламентариями начать работу над открытием страны.

Оппозиционные депутаты хотели пойти дальше, разработав законопроект о немедленном снятии карантинных мер, но глава государства объявил, что эта инициатива никогда не станет законом.

«Этот законопроект приведет к массовому заражению сальвадорцев. Слава богу, я могу использовать вето», — написал Букеле в Twitter.

В борьбе с законодательным органом президент использует все средства. К примеру, в феврале он ворвался в парламент вместе с военными, чтобы добиться одобрения финансового займа в размере $109 млн на улучшения оснащения полиции и солдат.

Это вполне закономерно вызвало негативную реакцию со стороны оппозиции, которая обвинила Букеле в запугивании депутатов и попытке возвращения республики в эпоху «политического насилия». Верховный суд попытался разрешить конфликт, запретив президенту созывать парламент для дальнейшего обсуждения займа.

В то же время соперники Букеле пытались привлечь внимание международного сообщества для решения «институционального кризиса», однако ООН и Организация американских государств (ОАГ) не стали вмешиваться во внутренние дела республики.

Кризис в отношениях оппозиции и президента частично сошел на нет в первые месяцы пандемии, но в итоге вновь возобновился на фоне постепенного улучшения ситуации в мире.

Тем не менее желание оппозиции перейти к открытию Сальвадора вряд ли будет исполнено. И дело не только в праве президента на вето, о котором говорил Букеле. В рамках карантина глава государства вывел на улицы страны военных для контроля, введя штрафы для всех нарушителей режима изоляции. И хотя Верховный суд признал это решение «неконституционным», Букеле его просто проигнорировал — военные так и остались на своих местах.

«Пять человек не примут решения о гибели сотен тысяч сальвадорцев. Одно дело толковать конституцию, но совсем другое отдавать приказы о смерти людей», — написал сальвадорский лидер в Twitter.

Кандидат-аутсайдер?

К слову, реакции президента республики на те или иные события внутри страны в социальных сетях — событие вполне регулярное. Букеле активно пользуется соцсетями со времен своей президентской кампании, только в Twitter у главы государства почти 2 млн подписчиков.

Следуя тренду на «твиттер-дипломатию», начало которому положил президент США Дональд Трамп, о многих важных решениях политик сообщает именно в социальных сетях.

Даже свое первое выступление на сессии ГА ООН Букеле начал с селфи, заявив, что оно привлечет больше вниманием, чем вся его речь.

С точки зрения аналитиков, активность политика в соцсетях отчасти помогла ему выиграть выборы президента в прошлом году.

В целом его путь к креслу главы государства был достаточно необычным. Во время предвыборной кампании местные СМИ зачастую называли Букеле кандидатом-аутсайдером. В этом плане он во многом напоминает президента Украины Владимира Зеленского.

Однако в отличие от своего украинского коллеги, Букеле свою политическую карьеру начал еще в 2012 году, став мэром города Нуэво-Кускатлан, выиграв выборы как кандидат от ФНОФМ, а спустя всего три года Букеле занял пост градоначальника уже столицы страны — Сан-Сальвадора.

Однако к 2017 году его политическая карьера сделала кувырок, он лишился места в партии за «стимулирование внутреннего разъединения» и «клеветнических заявлений».

Проблема заключалась в том, что Букеле начал активно критиковать политику Сальвадора Санчеса Серена — тогдашнего президента страны, избранного от ФНОФМ.

После исключения из партии политик решил принять участие в следующих президентских выборах в качестве независимого кандидата и противника действующей политической системы. Дабы избежать выдвижения от традиционных партий, Букеле решил основать свою, но так и не смог ее зарегистрировать.

Его попытки заблокировали ФНОФМ вместе с Националистическим республиканским альянсом, они же пытались не дать кандидату выдвинуться от любой другой партии. К примеру, ряд аналитиков утверждает, что сальвадорский трибунал распустил партию «Демократические перемены» из-за того, что в нее вступил Букеле.

Впрочем, в итоге выход был найден всего за шесть месяцев до выборов, им стал «Широкий альянс за национальное единство». При этом вместе с Букеле в партию перешла часть депутатов ФНОФМ, которые поддерживали политика.