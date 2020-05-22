«Очень грустно»: как Москва встретила выход США из ДОН

В МИД России от США поступила официальная нота, в которой американская сторона информирует Москву о выходе из Договора по открытому небу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя российского министра иностранных дел Сергея Рябкова.

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По его словам, внешнеполитическое ведомство получило от американского посольства официальную ноту в пятницу, 22 мая. Рябков рассказал, что в ней указано, что правительство США решило «запустить процедуру выхода» из данного соглашения.

Причиной выхода названо то, что Россия якобы не соблюдает условия договора.

При этом американский президент Дональд Трамп не исключил, что решение может измениться, если Москва начнет следовать документу.

Претензий у Вашингтона набралось достаточно. В США считают, что Москва использует договор как «инструмент запугивания и угроз», а также грубо и постоянно его нарушает. В частности, американцы указывают на якобы отказ России в проведении полетов вдоль своих границ с Абхазией и Южной Осетией, а также на ограничение полетов над Калининградом. Кроме того, на днях разгорелся связанный с ДОН скандал: советник президента США Роберт О'Брайен в эфире телеканала Fox News обвинил Москву в использовании договора для слежки за Дональдом Трампом:

«Они летали над Белым домом, они летали над гражданской инфраструктурой. Они отслеживали, где может находиться президент: Кэмп-Дэвид или Бедминстер. Так что они использовали договор не должным образом».

Москва все претензии Вашингтона отвергает, а также отмечает, что США сами недобросовестно подходят к выполнению своих обязательств, предусмотренных ДОН.

Представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что США изменили особые процедуры для проведения наблюдательных полетов над Гавайскими островами, ограничив максимальную дальность полетов с авиабазы Хикам, и отказались предоставлять ночевки на континентальной части страны.

В целом российские власти негативно оценили решение Соединенных Штатов прекратить свое участие в договоре.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице во «Вконтакте» написал, что действия американских властей стали очередным шагом по разрушению системы международной безопасности.

«В Вашингтоне посягнули на заложенные в Договоре и даже отраженные в самом его названии цели — обеспечения открытости, транспарентности и доверия в военной области», — заявил Медведев.

Выход США из данного соглашения «ожидаемо обставляется» надуманными «нарушениями его положений со стороны России», указал бывший президент. По его мнению, это является примером использованной США схемы оправдания «собственных деструктивных действий».

Медведев также выразил надежду, что во время предвыборной президентской гонки в Соединенных Штатах другие договоренности о контроле над вооружениями не пострадают, а Вашингтон ответственно подойдет к вопросу о продлении ДСНВ.

В то же время большой трагедии в произошедшем Москва не видит, указал посол России в США Анатолий Антонов.

«У нас всегда есть адекватные шаги или ответы на любые шаги Соединенных Штатов Америки. Очень печально, грустно, что мы теряем еще один договор в области международной безопасности», — подчеркнул дипломат.

О «прискорбности» действий США говорится и в официальном заявлении российского МИД. Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что заявление США носит ультимативный характер: «На такой основе разговор не получится».

«Мы открыты к диалогу, но только к равноправному, направленному на взаимный учет интересов и озабоченностей. Однако Вашингтон на это не настроен, а предпочитает идти именно к выходу из Договора. Это вызывает глубокое сожаление, поскольку европейской безопасности наносится значительный ущерб», — подчеркнули в МИД.

К слову, европейские страны также не поддержали решение своего союзника, несмотря на давление со стороны Вашингтона. Как сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе в преддверии экстренного заседания Совета НАТО на уровне послов по ситуации вокруг ДОН,

США требуют от стран НАТО принять заявление в поддержку решения Вашингтона об одностороннем выходе из Договора по открытому небу и возложить ответственность за этот шаг на Россию.

«США намерены заручиться поддержкой союзников в вопросе выхода из Договора по открытому небу. Администрация США настаивает на принятии в пятницу заявления Североатлантического совета в поддержку решения о выходе из ДОН, в котором его причиной названо невыполнение Россией положений этого документа»», — сказал собеседник агентства.

Однако главы МИД 10 стран ЕС, включая входящих в НАТО Германию, Бельгию, Испанию, Италию, Люксембург, Францию и Чехию, приняли совместное заявление, в котором выразили сожаление в связи с решением США.

«Мы сожалеем об объявленном правительством США намерении выйти из Договора по открытому небу, хотя мы разделяем их озабоченность по поводу выполнения Россией положений Договора», — говорится в документе. Они также заявили о намерении своих стран продолжать соблюдать условия договора.

Такой же позиции придерживается и Лондон: Великобритания не намерена выходить из ДОН.

«Великобритания остается приверженной договору и продолжает работать с США, нашим ближайшим союзником, чтобы обеспечить нашу общую безопасность и процветание», — указано в сообщении британского посольства в Москве.

Москва также намерена оставаться участником Договора по открытому небу «до тех пор, пока он в силе», заверил замглавы МИД России Александр Грушко. По его словам, российская сторона будет полностью следовать всем правам и обязательствам договора, пока он действует, и рассчитывает, что все остальные его участники также добросовестно будут его соблюдать.

При этом, несмотря на желание сохранить договор, многие дипломаты считают, что после выхода из него США значение соглашения снизится. По мнению официального представителя МИД КНР Чжао Лицзянь, односторонний выход США из Договора по открытому небу негативно скажется на безопасности и стабильности отдельных регионов.

«Выход США серьезно сократит зону применения договора, и общий режим этого договора ослабнет», — подчеркнул глава МИД Германии Хайко Маас.

Как отмечает в колонке для Российского совета по международным делам эксперт РСМД и военный обозреватель Александр Ермаков, от выхода США из ДОН Россия теряет не много, поскольку у Москвы сохраняется возможность для разведывательных полетов над европейской территорией, где продолжает развертываться американская военная инфраструктура.

При этом сейчас Россия, по сути, единолично решает, сохранится ли этот договор в принципе.

«Если она выйдет симметрично, то, естественно, договор мгновенно потеряет смысл. Это решение просто, понятно и заманчиво из соображений эмоций. Но есть и альтернатива — сохранить ДОН как меру доверия между европейскими странами. Это решение потребует определенной воли и готовности выслушать упреки в слабости от «ура-патриотичной» публики и внутренних «ястребов». Несомненно, для его реализации потребуется и готовность европейцев к самостоятельному мышлению, а не слепая солидаризация с Вашингтоном в рамках союзной дисциплины», — указывает эксперт.