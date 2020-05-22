«Анафема демократов»: кого Байден сделает вице-президентом

Бывший вице-президент США Джо Байден — потенциальный кандидат в президенты от демократов — попросил сенатора от Миннесоты Эми Клобушар пройти проверку, чтобы стать его напарником на выборах. По данным CBS News, специально отобранная группа доверенных лиц кандидата проверит, может ли сенатор баллотироваться в вице-президенты.

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Процесс проверки будет осуществляться бывшим сенатором Крисом Доддом, членом палаты представителей Лизой Блант Рочестер, мэром Лос-Анджелеса Эриком Гарсетти и давним советником Байдена Синтией Хоган.

Ее суть сводиться к пристальному изучению общественной и личной жизни кандидата в вице-президенты, отмечает The Hill, эксперты проверят налоговые декларации и публичные выступления претендента, а также изучат его прошлое на предмет компрометирующих инцидентов.

Тем самым процесс раскрывает слабые места политика. Но пока неизвестно, ответила ли Клобушар на просьбу Байдена.

При этом сенатор от Миннесоты не единственный вариант для команды Байдена. Пройти проверку уже предлагали сенаторам от Нью-Гэмпшира Мэгги Хассен и Жанне Шахин, а также конгрессвумен Вэл Демингс.

За всю историю США пост вице-президента страны занимали исключительно мужчины, поэтому принципиальное решение Байдена взять себе в напарники женщину создает определенный прецедент. На этом фоне различные аналитики и эксперты начали вести споры о том, кто лучше всего мог бы подойти в качестве кандидата.

Клобушар — сенатор с 13-летнем стажем, которая до этого восемь лет отработала прокурором. Политик придерживается умеренных взглядов, как и Байден, что в целом может помочь в борьбе против независимых и центристов в Демократической партии.

close Джо Байден и Эми Клобушар Джо Байден и Эми Клобушар AP

Однако в последнее время демократы переживают кризис из-за сильного смещения в левую сторону. Прогрессивные представители партии пользуются популярностью у избирателей, и выбор Клобушар вряд ли позволит Байдену перетянуть их на свою сторону. По мнению консультанта прогрессивного движения Once Again PAC Нормана Соломона, с таким напарником кандидат не сможет объединить партию.

«Было бы ошибкой для Байдена выбрать Клобушар своим напарником, кто-то вроде нее является анафемой для единства партии», — уверен Соломон.

Впрочем, есть ряд факторов, которые играют в ее пользу как возможного напарника Байдена. Во-первых, она родом со Среднего Запада, где демократы давно пытаются отвоевать ряд штатов у республиканцев. Кроме того, Клобушар пользуется поддержкой у центристских демократов, отмечает The Hill, что также делает ее выгодным выбором.

Однако аспект, о котором упомянул Норман Соломон, играет значительную роль, и возможная потеря левого крыла станет сильным ударом для Байдена. Решить эту проблему может выбор в пользу сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, которую относят к прогрессивным демократам наравне с их лидером сенатором от Вермонта Берни Сандерсом.

Как отметил в разговоре с «Газетой.Ru» профессор факультета права НИУ ВШЭ Александр Домрин, выбор в пользу женщины в целом достаточно сильный ход.

«Допускаю, что Уоррен — один из вероятных вариантов. Она — умеренный социалист, и это позволит Байдену протянуть руку своим противниками, а также женщинам-избирателям», — подчеркнул эксперт.

О том, что кандидатура Уоррен обсуждается в штабе Байдена, американские СМИ писали не раз. Ее главным плюсом, как уже отмечалось, станет шанс на объединение внутри Демократической партии. Этот раскол в 2016 году стоил демократам Овального кабинета. Хиллари Клинтон, потеряв сторонников Сандерса на прошлых выборах, с точки зрения некоторых экспертов, отчасти помогла Трампу одержать победу.

close Элизабет Уоррен Элизабет Уоррен Frank Franklin II/AP

В этот раз Байдену необходимо избежать такого исхода или минимизировать возможные риски. Выбор в пользу Уоррен позволит привлечь часть лояльных Сандерсу избирателей, считают аналитики CNN, тем самым улучшив позиции Байдена.

Стоит отметить, что кандидат уже взял на вооружение некоторые политические идеи представителей левого крыла. Так, он высказался в поддержку отмены законодательных положений, усложняющих процедуру банкротства, а также согласился с необходимостью отмены студенческого долга и расширения пособия по социальному обеспечению.

Кроме того, сам Байден говорил, что экс-президент Барак Обама посоветовал ему взять того, кто сможет компенсировать его слабые стороны — Уоррен отчасти походит на эту роль.

Тем не менее Клобушар и Уоррен далеко не единственные варианты для Байдена, а СМИ расходятся в оценках лучшего выбора. К примеру, обозреватель The Washington Post Джонатан Капехарт уверен, что кандидату в президенты следует взять в напарники афроамериканку. Он объясняет свою позицию тем, что это необходимо для привлечения большего количества избирателей, а также решает проблему со штатами Среднего Запада.

В числе претендентов Капехарт называет четыре имени: конгрессвумен Стейси Абрамс и Вэл Демингс, сенатора Камалу Харрис и экс-посла США в ООН Сьюзан Райс. Более выгодной для Байдена является Харрис, полагает журналист, так как политику необходим боец, который не стесняется высказывать свое мнение.

close Камала Харрис Камала Харрис Elijah Nouvelage/Reuters

«Кандидаты в вице-президенты могут не повлиять на исход выборов, но они могут взволновать электорат, где больше всего нужны голоса, чтобы победить в коллегии выборщиков. Байден должен обеспечить приход афроамериканцев [на участки] в ноябре, если он хочет победить», — подчеркнул Капехарт.

В целом Харрис может стать той, кто поможет привлечь больше афроамериканских избирателей. Благодаря своей популярности она длительное время участвовала в предвыборных дебатах демократов, в основном жестко критикуя Байдена.

Кто именно станет «правой рукой» потенциального кандидата в президенты от демократов, будет объявлено ближе к съезду Демпартии, где Байден должен быть утвержден как претендент на высший государственный пост. Встреча должна пройти в августе, но может быть перенесена в случае продолжения пандемии коронавируса в США.