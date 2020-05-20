Кризис в Молдавии: оппозиция свергает правительство

В Молдавии возникла угроза распада правящей коалиции. Фракция демократов, вступившая в союз с лояльными президенту Игорю Додону социалистами, разваливается: депутаты переходят в оппозицию.

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Этому предшествовал призыв лидера оппозиционной группы проевропейских депутатов Pro Moldova Андриана Канду. Он предложил депутатам объединиться, чтобы отправить правительство Иона Кику в отставку. Формальная причина — неудовлетворительная работа кабинета по противодействию пандемии коронавируса COVID-19 и экономическому кризису.

Его призыв поддержали многие оппозиционеры: бывшие партнеры социалистов по правительству из правого блока ACUM, а также депутаты из партии «Шор», чей лидер олигарх Илан Шор скрывается от молдавского правосудия в Израиле. Откликнулись и шесть депутатов из Демократической партии Молдовы (ДПМ), которые находятся в технической коалиции с социалистами. Двое «перебежчиков» присоединились к фракции «Шор», еще четверо — к Pro Moldova.

У сторонников свержения правительства набралось уже 47 из 101 голоса.

Еще 4-5 перебежчиков из ДПМ смогут окончательно решить ситуацию в пользу оппозиции. Итогом этой истории может стать новый политический кризис в стране. Ведь Канду подчеркивает, что консолидация депутатов нужна лишь для отставки действующего правительства, а не формирования нового кабинета.

Это говорит о том, что новый состав правительства в ближайшее время вряд ли может быть утвержден и страна подойдет к новым досрочным парламентским выборам.

Не исключено, что этот кризис затронет и президентскую власть. 18 мая депутат Александр Слусарь из блока ACUM заявил о намерениях оппозиции начать процедуру импичмента президента. Поводом стала видеозапись переговоров Додона с впоследствии бежавшим из страны олигархом Владимиром Плахотнюком в июне 2019 года. На тот момент он возглавлял Демпартию.

«Карту Плахотнюка» разыгрывает и сам Додон. Он утверждает, что происходящее — результат заговора «мафии олигархов», которые хотят вернуть страну в руки экс-лидера ДМП.

По его словам, Плахотнюк, Шор и Канду, понимая, что власти значительно продвинулись в расследовании их дел, решили купить в парламенте 24−25 депутатов, чтобы ни у кого без них не было большинства, и играть на противоречиях.

«То, что происходит сейчас, — очень опасно для Молдавии. Канду и Шор — лишь марионетки, кукловод — другой. Мы знаем его имя и знаем, чего он хочет добиться — вернуть себе прежнюю роль в политике. А правых хотят использовать в этой игре против президента и социалистов, а потом против них самих. Мы не должны допустить этого», — заявил Игорь Додон.

Распад правящей коалиции тем временем кажется все более вероятным. У социалистов и демократов вместе всего 52 голоса, что нельзя назвать устойчивым большинством.

«Но проблема в том, что депутаты продолжают уходить. А уходят они потому, что Вашингтон дал четко понять: США не видят Додона руководителем страны, не принимают назначенное им правительство. Кроме того, те депутаты, которые ориентируются на некий союз Плахотнюка и Шора, активно способствуют выходу бывших членов ДПМ из большинства. И они охотно выходят, потому что не видят в этом для себя перспективы», — поясняет «Газете.Ru» эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

По словам Додона, в случае если ДПМ в ближайшее время покинут еще несколько депутатов, он соберет лидеров всех партий, кроме «Шор» и Pro Moldova, чтобы найти выход из кризиса:

«Мы должны будем решить, что делать в этой ситуации: разрешаем мафии опять разыграть нас, как в «кошки-мышки», либо принимаем принципиальное решение — все это почистить через выборы — или можно договориться по-другому.

Проводим президентские выборы, честно, открыто. Пусть будут все кандидаты, и народ выберет. А после, если увидим, что не можем идти дальше в такой формуле, распускаем парламент и идем на досрочные выборы».

Согласно молдавскому законодательству, после ухода правительства в отставку новый кабинет должен быть сформирован в течение трех месяцев. В противном случае автоматически объявляются новые выборы.

Однако этой осенью в Молдавии должны пройти выборы президента, Додон предлагает провести процесс голосования 1 ноября. Законодательство предусматривает, что между выборами, проходящими на национальном уровне, должно пройти не менее полугода, соответственно, если возникнет необходимость проведения досрочных выборов парламента, то их придется отложить до весны 2021 года.

Партия социалистов уже ищет выход из этой юридической коллизии: депутаты направили в конституционный суд запрос, чтобы узнать, можно ли провести президентские и парламентские выборы в один день.

Как отмечает Владимир Брутер,

в нынешней ситуации досрочные парламентские выборы, в первую очередь, выгодны именно для президента Додона.

«Додон находится в определенном тупике. Он бы и рад провести досрочные выборы, но не может. А кроме того, эти выборы не принесут ему большинства. Ситуация скорее усложнится. С другой стороны: для него это выход из нынешней тупиковой ситуации», — говорит эксперт.

Вероятнее всего, глава государства рассчитывает, что у оппозиции также не получится сформировать правительство. «Это будет сложно. Даже если они создадут правительство меньшинства, оно будет неустойчивым», — указывает Брутер.

В целом, по мнению эксперта, досрочные выборы не являются очевидным решением того кризиса, в котором оказалась страна. Они могут быть выгодны для отдельных политиков, но для всех остальных они ничего нового не принесут — соотношение сил в парламенте будет примерно таким же, как сейчас.