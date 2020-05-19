Обамагейт разваливается: генпрокурор не поможет Трампу

Генеральный прокурор США Уильям Барр сомневается в запуске уголовного расследования в отношении бывшего президента США Барака Обамы и участника предвыборной гонки от демократов Джо Байдена после выяснения истоков возникновения «российского дела». По поручению главы американского минюста изучением начала расследования «вмешательства России» в выборы США занимается федеральный прокурор Джон Дарем.

Перед ним стоит задача понять, были ли основания для запуска разбирательства со стороны ФБР в 2016 году, которое впоследствии продолжил спецпрокурор Роберт Мюллер.

Дарем приступил к исполнению поручения Барра еще в прошлом году, сосредоточив свое внимание на первоначальном деле ФБР и попытавшись выяснить, было ли оно законным или появилось в результате политического давления.

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Как пояснил Барр, в настоящее время в фокусе расследования Обамы или Байдена нет, однако Дарем проверят возможную причастность других официальных лиц к незаконным действиям во время «российского дела».

«Каким бы ни был их (Обамы и Байдена) уровень вовлеченности, основываясь на том уровне информации, который у меня есть сегодня, я не ожидаю, что работа мистера Дарема приведет к уголовному расследованию в отношении любого из них», — пояснил Барр.

Заявление генпрокурора США прозвучало на фоне скандала под названием «Обамагейт», о котором в последнее время часто говорит американский лидер Дональд Трамп. Действующий президент обвиняет своего предшественника в «крупнейшем преступлении в истории», связывая его с началом дела о «вмешательстве России» — сфабрикованной «охоты на ведьм», с точки зрения Трампа.

Слова Барра о маловероятном запуске дел против Обамы и Байдена вызвали удивление у президента США. По словам Трампа, экс-глава Белого дома и его команда были «обо всем осведомлены».

«Я думаю, это проявление двойных стандартов. Если бы я был на их (Обамы и Байдена) месте, они бы сделали это (начали расследование)», — подчеркнул глава Белого дома.

Переключение внимания

Впрочем, Трамп в очередной раз не пояснил, о чем именно были осведомлены его предшественник вместе со своим вице-президентом. С самого начала упоминания «Обамагейта» президент США говорит о преступлениях своих соперников, но отказывается приводить какие-либо подтверждения этим обвинениям.

Отсутствие конкретики заставляет американские СМИ фактически гадать, о чем именно может идти речь. Это играет в пользу Трампа, пишет CNN, так как истинный мотив атаки на Обаму и Байдена заключается в отвлечении внимания от происходящего в США.

В подтверждение своей теории телеканал напоминает о достаточно тяжелом положении, в котором оказалась страна из-за последствий пандемии коронавируса COVID-19. И в этом отчасти виноват действующий президент США. Основные проблемы аналитики телеканала связывают с запоздалой реакцией властей на распространение заболевания, обусловленной отрицанием угрозы на раннем этапе. В начале эпидемии Трамп называл «выдумкой» предупреждение экспертов о вирусе, как оказалось, ради создания позитивного образа для американцев.

Теперь же США занимают первое место в мире по количеству выявленных случаев коронавируса и смертности. Заболевших в стране уже более 1,5 млн, а умерших — свыше 92 тыс. человек.

Информационный сюжет «Обамагейт» появился, когда смертность превысила отметку в 80 тыс. человек, а различные СМИ констатировали большие проблемы в системе здравоохранения США и переход экономики в состояние рецессии. Запустив негативную риторику в отношении Обамы, Трамп создал новый тренд, и как минимум лояльный ему Fox News ухватился за эту историю.

Месть или выборы?

Второй причиной резких нападок Трампа на своего предшественника зачастую называют особый интерес Обамы к делу генерал-лейтенанта в отставке Майкла Флинна. В начале мая минюст решил прекратить расследование против экс-советника Трампа, который признался в даче ложных показаний ФБР и был частично связан с «российским делом».

В Белом доме это событие оценили положительно и указали на новые факты по делу генерал-лейтенанта — прокуроры пришли к выводу, что законных оснований для запуска разбирательства у ФБР не было.

Однако Обама ничего позитивного в этом не увидел и открыто заявил, что сомневается в решении минюста, так как это может создать угрозу для сохранения верховенства закона в США. Заодно экс-президент раскритиковал действия администрации Трампа, окрестив их «хаотичным бардаком», что вызвало негодование со стороны действующего американского лидера.

При этом критику Трампа в отношении Обамы в целом нельзя назвать чем-то новым, так как действующий президент в течении всего своего срока пытается уничтожить наследие своего предшественника. Тем не менее обвинений в «крупнейшем преступлении» ранее не поступало, тем более с угрозами привлечения к ответственности.

Впрочем, наиболее вероятной причиной запуска «Обамагейта» большинство западных СМИ называют приближающиеся президентские выборы в США — негативная риторика Трампа одновременно влияет на репутацию как Обамы, так и кандидата от демократов Байдена.

На этот аспект указывал даже Барр, он призвал вести предвыборную борьбу в русле политических дебатов, а не за счет уголовных расследований.

«Пока я являюсь генеральным прокурором, система уголовного правосудия не будет использоваться для партийных политических целей. Это особенно верно для предстоящих выборов в ноябре», — подчеркивал генпрокурор США.