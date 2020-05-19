«Чрезвычайные меры»: как Макрон и Меркель будут спасать ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель в понедельник, 18 мая, провели переговоры в формате видеоконференции, результатом которых стало новое предложение о восстановлении европейской экономики после пандемии коронавируса. Согласно плану, фонд будет финансироваться за счет общеевропейских заимствований на финансовых рынках от имени Евросоюза под выгодный процент.

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«Мы хотим иметь ограниченный во времени фонд в €500 млрд. Речь идет не о кредитах, а о бюджетных расходах для секторов и регионов, наиболее затронутых COVID-19», — сказала Меркель в ходе совместной пресс-конференции по видеосвязи.

Европейские лидеры предлагают создать фонд «для наиболее затронутых секторов и регионов на основе бюджетных программ ЕС и при уважении европейский приоритетов».

Соответственно, первыми претендентами на помощь станут Италия и Испания, пострадавшие в большей степени от пандемии коронавируса.

По задумке двух лидеров, фонд должен стать дополнением к общему бюджету ЕС на 2021-2027 годы, а выделяемые из него деньги примут форму бюджетных дотаций ЕС. Возврат общего долга предполагается осуществить сообща, всеми странами ЕС на паритетной основе.

Соглашение, к которому пришли европейские лидеры, стало настоящим прорывом. Последние месяцы, когда Европа задумалась о методах восстановления экономики, страны-члены ЕС провели в спорах и взаимных обидах.

Первым экономическим ответом на пандемию стала договоренность о пакете помощи рекордным объемом €540 млрд. Проблема, однако, возникла с тем, как именно распорядиться этими средствами. Германия, Нидерланды и Австрия, придерживающиеся политики экономии, настаивали на том, чтобы прибегнуть к уже знакомому по финансовому кризису 2012 года Европейскому стабилизационному механизму (ESM). Он предполагает предоставление кредитной линии нуждающимся членами содружества в обмен на условия политики жесткой экономии.

Италия и Испания, как первые претенденты на помощь, опасаются, что попадут в зависимость от Берлина.

Они предлагали создание так называемого «коронабонда» — общего долгового инструмента для заимствования денег на мировых рынках. При создании «коронабондов» северные страны как бы разделят финансовую ответственность с другими государствами. Этим призывам Берлин сопротивлялся достаточно долго, опасаясь брать на себя ответственность за расходы других стран.

После кризиса евро 2011-2013 года Германия курирует Европейский центральный банк. И, как наиболее мощная экономика ЕС, Берлин контролирует те меры, которые страны Евросоюза принимают в рамках еврозоны и для поддержания ее устойчивости.

Германия является преобладающим внешним торговым партнером для подавляющего большинства стран ЕС. Она смогла пройти через кризисы как промышленная держава-производитель, что дало ей возможность доминировать на внутреннем рынке ЕС.

Впрочем, опасения Берлина, вероятно, полностью не исчезли. И Меркель, и Макрон в понедельник всячески избегали слова «коронабонды» в своих заявлениях.

«Этот фонд восстановления в €500 млрд не будет займами, предоставленными тому или иному региону или сектору, а бюджетной дотацией на основе нашей общей задолженности, дополняющей соглашение, к которому пришли наши министры финансов, договорившись о €500 млрд со страховочной программой Surе Еврокомиссии, а также займами Европейского механизма стабильности и займами Европейского инвестиционного банка», — объяснил президент Франции.

Макрон и Меркель спасают ЕС

Серьезность грядущего экономического кризиса, судя по всему, убедила канцлера Германии в том, что у Берлина попросту нет иного выбора, если она хочет избежать раскола Евросоюза.

Вместе с тем новое соглашение Франции и Германии могло стать результатом не только сознательности Берлина, но также и предметом теневых договоренностей, считает научный сотрудник Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев.

«Это не столько уступка Берлина Парижу, сколько, наверняка, какое-то согласованное решение, причем не исключено, что есть какие-то теневые договоренности, когда стороны договорились баш на баш — уступку за уступку, — когда Германия согласилась сделать шаг и создать долговую кубышку.

При этом не исключено, что со стороны Франции тоже обещаны какие-то уступки. Я не думаю, что Германия взяла и сделала альтруистический первый шаг. Прежде всего, страны думают о своих интересах и во-вторых — об интересах ЕС», — поясняет эксперт.

Макрон же может праздновать свою дипломатическую победу. Французский лидер вступил в свой президентский срок с амбициозными планами на перестройку Евросоюза. В споре о плане восстановления экономики он оказал поддержку лагерю пострадавших стран, нуждающихся в помощи. Позиция французского лидера стала логичным продолжением политики Парижа на внешнем направлении, считает Тимофеев.

«Это не только позиция Макрона, это позиция, в принципе, характерная для Франции еще со времен, как минимум, Николя Саркази (президент Франции в 2007-2012 годы. — «Газета.Ru»). Когда грянул долговой кризис в 2008-2009 году, стало понятно, что экономически Франция оказывается гораздо ближе именно к южным странам ЕС, чем к северным. Экономически Париж очень серьезно уступает Германии, следовательно, Франции было логично поддержать группу стран, которые испытают схожие структурные, экономические проблемы. Чтобы возглавить такой блок средиземноморских стран, которые могли бы настаивать на том, что экономика ЕС должна зиждиться не только на таких рациональных ультралиберальных и неолиберальных рецептах, но и иметь ввиду понятие справедливости, помощи странам, которые гораздо более ослаблены, которым требуется определенная поддержка со стороны наднациональных структур ЕС.

В этом плане позиция Франции остается практически такой же — уступая экономически Германии, Франция стремится объединить вокруг себя страны от Португалии до Греции, чтобы показать, что у этих стран — схожие экономические проблемы, и они требуют внимания, они требуют решения, и, соответственно, из этого извлечь определенные политические очки», — отмечает эксперт.

Вместе с тем позиция Макрона в финансовом споре ЕС стала для политика инструментом увеличения его веса на европейском пространстве. Реализация соглашения Франции и Германии в тяжелейший период пандемии коронавируса станет дипломатической победой Макрона, которая пригодится ему в ходе президентских выборов в 2022 году.

Красной линией пресс-конференции лидеров стал патриотизм к ЕС и солидарность стран содружества. «Германия и Франция стоят за Европу», — сказала Меркель.

«Кризис, с которым мы сталкиваемся, беспрецедентен и требует эффективного, коллективного и прежде всего европейского реагирования. Вирус не знает границ и затронул всю Европу», — заявил Макрон.

В ходе пресс-конференции он отметил, что инициатива будет направлена на защиту и улучшение систем здравоохранения, восстановление бюджетов, экологии и экономического суверенитета.

Макрон выразил надежду, что в течение нескольких дней Европейская комиссия (ЕК) выдвинет соответствующее предложение, которое будут реализовывать государства ЕС.

Не все останутся довольны

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен уже одобрила франко-германский план.

«Он признает объем и масштаб экономических проблем, с которыми сталкивается Европа, и справедливо подчеркивает необходимость работы над решением проблем с европейским бюджетом в своей основе, — сказала она. — Это идет в направлении предложения, над которым работает Комиссия, которое также будет учитывать мнения всех государств-членов и Европейского парламента».

Проблем с Еврокомиссией, судя по всему, не возникнет. Однако план Макрона и Меркель требует также одобрения всех стран-членов ЕС, что может стать мучительным процессом. Такие страны, как Австрия, Нидерланды и Финляндия, которые разделяют немецкие традиции экономии, могут выступить против предложения.

Канцлер Австрии Себастьян Курц уже намекнул, что лагерь северных членов ЕС не изменил своей позиции.

«Наша позиция остается неизменной. Мы готовы помочь большинству пострадавших стран с кредитами. Мы ожидаем обновления MFF [следующий семилетний бюджет ЕС], чтобы отражать новые приоритеты, а не поднимать потолок», — написал Курц в Twitter после консультации с лидерами Дании, Нидерландов и Швеции.

Свое удовлетворение инициативой Макрона и Меркель высказала Испания.

«Мы приветствуем предложение Франции и Германии о создании € 500 млрд Европейского фонда восстановления на основе грантов. Это позитивный шаг в правильном направлении, в соответствии с нашими собственными требованиями. Теперь пришло время для ЕС предложить правильный финансовый пакет. Мы должны продолжать двигаться вперед», — написал премьер-министр Испании Педро Санчес в Twitter.

Хотя размер предлагаемого фонда восстановления меньше, чем некоторые надеялись, тот факт, что деньги будут распределены в виде грантов наиболее нуждающимся странам, а не в виде займов, является серьезной уступкой со стороны Меркель. Это демонстрирует, что канцлер Германии извлекла уроки из прошлых кризисов.

Условия ЕС, который он выдвинул для спасения Греции и других стран, пострадавших от долгового кризиса еврозоны, были восприняты ими как слишком карательные, в основном, из-за жесткой экономии, требуемой Германией в качестве условия для оказания помощи. Этот опыт подорвал доверие к содружеству среди большинства стран Южной Европы и вызвал антигерманские настроения во многих кругах.

Однако нынешний кризис серьезно отличается от предыдущего. Причиной сегодняшней ситуации является пандемия, а не неумелое руководство правительств, что, возможно, также повлияло на смягчение позиций Меркель.

«Чрезвычайные обстоятельства требуют чрезвычайных мер», — сказала она на пресс-конференции.