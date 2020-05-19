«Его инициатива»: СБУ опровергла связь с Гордоном

Интервью с депутатом Государственной Думы Натальей Поклонской и экс-министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорем Стрелковым (Гиркиным) были взяты «по наводке» украинских спецслужб. Об этом заявил журналист Дмитрий Гордон, передает НСН.

По словам украинского журналиста, он сотрудничал со спецслужбами, поскольку «никто еще не говорил с Поклонской и Гиркиным на тему измены и преступлений, совершенных с их участием».

В своем видеообращении Гордон подчеркнул, что флеш-карты с записями трехчасовых интервью переданы «в Гаагу» как будущие показания в деле по иску украинских властей, в котором они оспаривают воссоединение Крыма с Россией и обвиняют Москву в «развязывании войны» в Донбассе.

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Он также заявил, что генпрокуратура Украины уже поблагодарила его за сотрудничество. При этом Служба безопасности Украины (СБУ) официально заявила, что журналист действовал по собственной инициативе. При этом в спецслужбе намерены изучить указанные выпуски шоу Гордона и выяснить, можно ли их использовать как доказательства захвата Россией территорий Украины.

В то же время Наталья Поклонская заявила, что для выживания в современной «незалежной» приходится называться кем попало. Стрелков заявил РБК, что слова о «флешках, отправленных в Гаагу» вызывают смех. «Я не сказал ровным счетом ничего, чего не говорил до этого на других площадках», — подчеркнул экс-командир ополчения.

Поклонская давала интервью Гордону неделю назад. Интервью проходило по видеосвязи и продолжалось более трех часов, обсуждались темы возвращения Крыма в состав России, события «евромайдана» и прочие вопросы. Она подчеркнула, что в 2014 году

«подавляющее большинство жителей полуострова были русскоязычными, а не англоязычными», и поэтому Крым не стал обращаться за помощью к бывшему тогда президентом США Бараку Обаме.

«На полуострове не было никаких «черных человечков», только свои «зеленые человечки», — пошутила Поклонская. Напомним, летом 2019 года украинские националисты во главе с нардепом Андреем Билецким поставили президенту Украины Владимиру Зеленскому ультиматум: в случае проведения телемоста между Украиной и Россией в стране произошло бы «восстание черных человечков».

Поклонская также заявила Гордону, что старается бороться за справедливость, а внутренние проблемы есть в любом государстве. «Я как прокурор вижу нарушения, и начинаю писать запросы, а мне в ответ — там все нормально», — заявила она. По словам российского депутата, она в этом случае не сдается и продолжает добиваться справедливости. Кроме того, Поклонская подчеркнула, что «делает пинок, стимулирующий правоохранительные органы в России соблюдать права граждан».

Напомним, Наталья Поклонская получила широкую известность в ходе «русской весны» в 2014 году. В Крыму на момент выхода полуострова из состава Украины она работала прокурором. В 1987 году вместе с родителями и старшей сестрой Еленой переехала в Евпаторию. Профессию работника МВД выбрала в память о своем дяде Анатолии Дубровском, погибшем от бандитской руки.

Игорь Стрелков занимал пост министра обороны самопровозглашенной ДНР в мае-августе 2014 года. Большое внимание СМИ и международной общественности привлекли бои за город Славянск, которое после длительной осады ополчение оставило. Впоследствии какое-то время Стрелков продолжал командовать частями ДНР, но вскоре был вынужден покинуть самопровозглашенные республики и уехать в Российскую Федерацию.

После отставки он заявил о создании движения «Новороссия» для обеспечения жителей Донецкой и Луганской народных республик гуманитарной помощью.

В интервью Гордону Стрелков отрицал связь с крушением малайзийского «Боинга» и подчеркнул, что у российских властей нет «захватнических планов» в отношении Украины.