«Я не могу позволить»: Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) должна внести изменения в свою работу и доказать независимость от Китайской народной республики (КНР). В противном случае США полностью прекратят финансирование организации и аннулируют свое в ней членство. Об этом говорится в письме президента США Дональда Трампа главе ВОЗ Тедросу Гебрейсусу, опубликованном в твиттере американского лидера.

«Я не могу позволить долларам американских налогоплательщиков продолжать финансировать организацию [ВОЗ], которая в своем текущем состоянии настолько очевидно не представляет интересы Америки», — подчеркнул Трамп.

Он дал ВОЗ срок в 30 дней на «исправление ситуации». Кроме того, Трамп обвинил ВОЗ в ошибках при борьбе с пандемией коронавируса «из-за зависимости от Китая». По его мнению, именно это и привело к пандемической ситуации, когда COVID-19 распространился по всей планете.

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Президент США в письме отметил, что ВОЗ «последовательно игнорировала» достоверную информацию о вирусе в городе Ухань в прошлом декабре «или даже раньше», отказываясь рассматривать сведения, которые отличались от официальной китайской позиции.

ВОЗ, по словам Трампа, много раз делала заявления с грубыми ошибками и декларировала заведомую ложь. В качестве примера он привел сообщение организации от 14 января, когда ВОЗ подтвердила заявление руководства КНР о том, что «вирус не может передаваться от человека к человеку». Лидер США предположил также, что глава китайской компартии Си Цзиньпин давил на ВОЗ, чтобы она не объявляла вспышку заболевания «чрезвычайной ситуацией», но в конце концов организация была вынуждена сделать это.

При этом, считает Дональд Трамп, ВОЗ постоянно защищала китайские власти и объявляла их действия «прозрачными». Наконец, он попрекает в своем письме ВОЗ за отказ от публичного призыва КНР расследовать обстоятельства возникновения коронавируса SARS-CoV-2.

В начале мая министерство внутренней безопасности (DHS) США заявило, что власти Китая умышленно скрывали часть данных об опасности и распространении коронавируса нового типа. В докладе для внутреннего пользования ведомства говорится, что китайское руководство делало это, чтобы запастись медицинскими принадлежностями.

В частности, КНР не стала своевременно извещать ВОЗ о степени заразности коронавируса, полагает американская разведка. В то же время китайские власти стали активнее закупать медицинские маски и респираторы, снижая объемы экспорта медсредств. Стоит подчеркнуть, что неизвестно, как аналитики ведомства сделали подобные выводы о действиях Китая.

Незадолго до этого британская газета The Daily Telegraph сообщала, что разведки Австралии, Новой Зеландии, США, Канады и Великобритании подозревают власти Китая в продолжительном замалчивании и уничтожении данных о вспышке коронавируса в Ухане.

Китайское руководство якобы заставляло молчать врачей, сообщавших о новой инфекции, уничтожало биоматериал из лабораторий, отказывалось передавать все сведения специалистам, которые работают над вакциной.

Тогда же госсекретарь США Майкл Помпео в интервью ABC News заявил, что COVID-19 начал распространяться по миру из уханьской лаборатории — и теперь «весь мир может это увидеть».

Еще 29 апреля замглавы министерства иностранных дел КНР Лэ Юйчэн заявил, что Пекин сожалеет об использовании «рядом политиков» кризиса с коронавирусом для «шельмования» Китая.

Напомним также, что в середине апреля Трамп решил приостановить американское финансирование ВОЗ. По его словам, организация должна была указать на то, что Китай плохо информирует мировое сообщество о распространении вируса. Вместо этого организация «хвалила Пекин за так называемую прозрачность». Американский лидер неоднократно называл коронавирус «китайским вирусом», а власти США обвиняют китайскую Коммунистическую партию в сокрытии информации о происхождении и заразности коронавируса.