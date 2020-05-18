Война президентов: Трамп атакует Обаму, забыв о пандемии

Телеканал Fox News, лояльный президенту США Дональду Трампу, за последние недели в значительной степени сократил число новостей о пандемии коронавируса. Согласно исследованию Media Matters for America, в прайм-тайм количество материалов, связанных с коронавирусом COVID-19, упало с 74% до 56%.

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Для сравнения приводится статистика телеканала CNN, который Трамп не раз обвинял в создании «фейковых новостей», его материалы в 90% случаев сосредоточены на пандемии. Похожая ситуация наблюдается у MSNBC — более 80% программ в прайм-тайм относятся к коронавирусу.

При этом материалы Fox News, связанные с эпидемией, в значительно степени отличались от программ других американских телеканалов. Исследователи отмечают, что телеканал сосредоточился на освещении усилий Белого дома по выходу из кризисной ситуации, а не проблемах системы американского здравоохранения. К примеру, Fox News посвятил немало времени протестам против ограничительных мер в различных штатах страны — их поддерживает Трамп, которому открыть страну мешают губернаторы.

Обозреватели и эксперты телеканала поддерживают эту позицию, призывая жителей США быть «патриотичными» и возвращаться к работе для восстановления экономики.

Аналитики Media Matters указывают, что подобные заявления журналисты делают, не выходя из своего дома, так как руководство Fox News продлило действия декрета об удаленной работе до 15 июня.

К слову, в числе особенностей освещения пандемии на телеканале выделяется небольшое количество медицинских экспертов, которые редко появляются в эфире в прайм--тайм. Да и те, кто участвует в программах, высказывают схожую с Белым домом позицию — США должны перейти к снятию ограничительных мер.

Такой подход Fox News не раз вызывал критику в американском медиапространстве, телеканал обвиняли в занижении показателей смертности, недостаточном освещении мер защиты от коронавируса и распространении «вредных» рекомендаций.

Смена приоритетов

Сокращение новостей про коронавирус на телеканале совпало с появлением новых обстоятельств в деле генерал-лейтенанта в отставке, экс-советника Трампа Майкла Флинна. В начале мая минюст США решил прекратить расследование против бывшего помощника президента, который уже признал вину в даче ложных показаний ФБР.

Надо отметить, что Fox News не упускал тему COVID-19 из фокуса внимания, однако больше напирал на дело Флинна, а именно — аспект незаконности запуска самого расследования, о чем не раз высказывался Трамп.

Учитывая, что дело генерал-лейтенанта началось в рамках расследования «российского вмешательства», новые обстоятельства отлично укладывались в линию Трампа о сфабрикованном разбирательстве.

Однако прекращение дела Флинна возымело неожиданный эффект — бывший президент США Барак Обама выступил с критикой в отношении администрации Трампа. Он назвал действия Белого дома по обузданию пандемии «хаотичным бардаком» и выразил сомнения в связи с решением минюста снять обвинения с Флинна, сказав, что это может поставить под угрозу верховенство закона в США.

Стоит отметить, что экс-президенты обычно избегают критики в отношении своих предшественников. Обама также следовал этому правилу и не атаковал Трампа напрямую с того момента, как оставил свой пост в 2017 году. Не назвал он фамилию действующего президента и в этот раз, но СМИ расценили его заявление как вполне личный выпад.

Критику Обамы близко к сердцу, вероятно, воспринял и Трамп, который с этого момента усилил негативную риторику по отношению к своему предшественнику. С момента своей инаугурации он взял курс на уничтожение его наследия, но в этот раз он перешел к угрозам совсем другого характера.

Трамп обвинил Обаму в совершении самого «крупного политического преступления» в истории страны, окрестив свою теорию как «Обамагейт» и пообещав больше подробностей в ближайшее время. Следом республиканцы в сенате опубликовали список чиновников администрации Обамы, которые были причастны к незаконному началу дела против Флинна. А СМИ сделали вывод, что Трамп пытается привязать своего предшественника к разбирательству и допущенным нарушениям.

К «Обамагейту» достаточно быстро подключился Fox News, пожертвовав материалами о пандемии в пользу расследования в отношении экс-президента. По мнению обозревателя Business Insider Эллен Крэнли, телеканал собирается помочь Трампу в его желании подорвать репутацию Обамы, в особенности в преддверии президентских выборов.

Согласно майскому опросу Monmouth University, рейтинг бывшего американского лидера составляет 57%, а Трамп пока набирает только 40%. При этом будущий соперник действующего президента на выборах — кандидат от демократов Джо Байден — получил 41% одобрения.

Возвращение Обамы?

Байден был вице-президентом США при Обаме, поэтому запуском «Обамагейта» Трамп, скорее всего, пытается убить двух зайцев одновременно. Удар по репутации бывшего президента отразится и на кандидате от демократов, который немалую часть свой кампании построил на своих прошлых заслугах и дружеских отношениях с предшественником Трампа.

Однако насколько будет успешным «Обамагейт», — вопрос открытый, так как свидетельств причастности Обамы к каким-либо нарушениям Трамп пока не привел. Да и экс-президент, вероятно, не собирается оставлять выпады своего преемника без ответа.

Критика Обамы по делу Флинна не стала его единственным публичным выпадом в адрес Белого дома. 17 мая, обращаясь по видеосвязи с напутственным словом к студентам-выпускникам нескольких колледжей и университетов, где традиционно обучаются афроамериканцы (HBCU), он вновь раскритиковал администрацию Трампа.

«Сейчас особые времена. Вы входите в мир, который переживает разрушительную пандемию и чудовищный экономический спад», — заявил Обама, добавив, что многие политики «даже не пытаются делать вид, что контролируют ситуацию».

Подобные атаки на Белый дом проходят на фоне официальной поддержки Байдена со стороны экс-президента. Пока нельзя сказать, что Обама перейдет к прямой критике Трампа, но его последние заявления, в целом, можно расценивать как своеобразное возвращение к большой политике. Это обстоятельство может спутать карты Трампу в его избирательной кампании.