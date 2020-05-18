Вирусные протесты: как Испания застряла в карантине

Сотни испанцев вышли на улицы крупных городов в знак протеста против политики правительства в отношении ограничительных мер для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19. Главное требование демонстрантов — отставка премьер-министра Испании Педро Санчеса и других представителей кабинета министров.

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Как сообщает RTVE, наиболее крупная акция состоялась 17 мая в Мадриде, в манифестации участвовали около 450 человек. Протест проходил перед штабом правящей «Испанской социалистической партии», а также у ряда правительственных зданий. Свое несогласие с действиями властей, жители продемонстрировали распеванием гимна страны под звон ударов половников о пустые кастрюли.

Проходящих по улицам активистов, криками и свистом поддерживали жители соседних домов, которые вышли на свои балконы с флагами Испании.

Одной из главных причин для проведения демонстрации стало недавнее решение правительства продлить действие режима «повышенной готовности» как минимум до конца июня.

Ограничения действуют на территории страны с середины марта, а возможное увеличение временных рамок режима ЧС — станет уже пятым подряд.

Затяжной карантин сильно ударил по экономике страны, с начала года ВВП страны рухнул на 5,2%. Под конец года власти прогнозируют падение этого показателя до 9,2% вместе с ростом безработицы до 19%.

По данным национального статистического агентства страны INE, четвертая по величине экономика еврозоны не переживала столь серьезного спада со времен Великой депрессии 1930-х годов. Для сравнения, во время финансового кризиса в первом квартале 2009 года ВВП упал на 2,6%.

Проблемный выход

Нестабильной ситуацией, которую усугубляет продление действия ограничений, активно пользуются оппозиционные правые партии «Народная партия» и «Голос». В частности, демонстрации в Мадриде зачастую затрагивают те районы города, в которых живут их сторонники.

Именно эти партии отказываются поддерживать очередное продление режима повышенной готовности в парламенте, настаивая на скорейшем снятии всех жестких мер на территории страны. Их действия в особенности поддерживают жители Мадрида, Барселоны и части автономного сообщества Кастилия-и-Леон.

Испания начала постепенно снимать ограничительные меры еще 2 мая, однако до указанных регионов «выход из кризиса» в полной мере пока не добрался. Вплоть до 18 мая, власти держали их на так называемом нулевом уровне из-за нестабильной эпидемиологической ситуации.

Тем не менее, через день после народных волнений ряд послаблений был принят для Мадрида, Барселоны и части Кастилии-и-Леон. Так, с 18 мая могут открыться торговые точки площадью не более 400 кв. м, религиозные центры и музеи, при этом они могут быть заполнены лишь на треть. Также будет разрешено брать книги в библиотеках. Террасы кафе и ресторанов пока останутся закрыты, встречи с друзьями и близкими тоже запрещены.

При этом в других частях страны начинает действовать новый этап снятия ограничений — открываются бары, частично уходит запрет на встречи и разрешается собираться в количестве до 10 человек.

Необходимость разного подхода к тому или иному региону власти объясняют эпидемиологической ситуацией. Испания лидирует среди стран Евросоюза по числу выявленных случаев коронавируса — более 277 тыс., а по смертности — выходит в тройку наиболее пострадавших стран — 27,6 тыс. Как говорил Санчес, без жестких мер в республике могли бы погибнуть около 300 тыс. человек.

Политическая турбулентность

Впрочем, жители Испании, вероятно, уже в меньшей мере разделяют опасения правительства, на чем играют оппозиционные партии. Согласно опросу NC Report/La Razón от 16 мая, «Народная партия» и «Голос» набирают по 24,9% и 14,6% поддержки, а социалисты Санчеса ведут с результатом в 26%.

Однако правящая партия, хоть и лидирует в опросах, существенно потеряла в поддержке с начала месяца. Тогда в их пользу высказались 30,8% респондентов, а правых поддержали 21,8% и 11,7% соответственно.

Как пишет Politico, правительство Санчеса всячески пыталось объединить различные политические партии для общего ответа на кризис, но потерпело поражение и на протяжении пандемии сталкивается с критикой. Главным факторов тут выступает общий шаткий характер правительства меньшинства — коалиции социалистов и партии «Мы можем», — который крайне удобен для атак со стороны оппозиции.

Дополнительной проблемой стал подход Санчеса к принятию ограничительных мер. К тому же, неспособность правительства проводить консультации до принятия важных решений вызвала раздражение как парламентской оппозиции, так и региональных администраций.

Планирование работы по ослаблению ограничений происходило за закрытыми дверями, практически без консультаций с представителями регионов.

Последнее вызывает особое негодование со стороны администрации Мадрида — главного экономического центра Испании, — его блокировка обходится в миллиард евро еженедельно, но местным властям не дали принять участие в планировании снятия запретов в городе.

Санчес пришел к власти в условиях территориального кризиса, вызванного каталонскими протестами за независимость, и разрешение ситуации должно было стать одной из главных задач его кабмина. Однако его подход к пандемии фактически усилил проблемы, связанные с региональной политикой.

Критикуют действия премьера даже его союзники. В частности, глава социалистов Валенсии Ксимо Пуиг обвинял Санчеса в недостаточной прозрачности решений. Политик указывал на отказ от выхода из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, части Валенсии без каких-либо объяснений.

Совокупность всех этих факторов мешает Санчесу протолкнуть очередное продление режима повышенной готовности, который завершается 24 мая. Как глава правительства меньшинства, премьер вынужден вести переговоры с остальными партиями, так как не обладает нужным количеством мест даже при поддержке партии «Мы можем».

По информации TVE, пока заключить соглашение не удалось, но власти полны решимости достичь консенсуса. Источники издания утверждают, что главный аргумент правительства Санчеса заключается в том, что это точно будет последнее продление режима.

Впрочем, оппозиционные партии уже отказались поддерживать решение властей, да и среди союзников есть сомнения относительно необходимости продолжения режима повышенной готовности.