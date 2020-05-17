«Несправедливые обвинения»: кому не указ Европейский суд

Венгрия переходит к следующему этапу снятия ограничительных мер, введенных для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19, а также рассматривает возможность отмены «особых полномочий» правительства. Последнее станет ответом на критику со стороны Евросоюза, который обвинял власти страны во главе с премьер-министром Виктором Орбаном в установлении «диктатуры».

Реклама

Новый этап послаблений затронет Будапешт и начнет действовать с 18 мая, согласно заявлению правительства Венгрии, в городе откроются рестораны и кафе, а также все магазины. Ограничения продолжат действовать только для граждан, входящих в группу риска.

Что касается отмены расширения полномочий правительства, то Орбан обещал возможное завершение ЧС в конце мая. «Мы успешно защитили нашу страну. Мы даем всем возможность извиниться перед Венгрией за несправедливые обвинения», — отметил премьер.

В ЕС критиковать венгерские власти начали еще в начале апреля, причиной тому послужило то самое расширение полномочий кабмина Орбана — в Брюсселе это расценили как угрозу демократии страны. Пользуясь своим положением, власти перенесли досрочные выборы, приостановили действие ряда законов и ввели уголовное наказание за ложную информацию о коронавирусе.

Как говорил Орбан, эти меры были необходимы для борьбы с пандемией, а критика со стороны Евросоюза не обоснована. Премьер также подчеркивал, что после отмены ЧС страна вернется к нормальной парламентской жизни.

Венгерско-польская дружба

Неожиданное обещание главы кабмина Венгрии о возвращении к нормальному уровню полномочий власти совпало с негативным решением Европейского суда в отношении Будапешта. Так, венгерское правительство обвинили в «лишении свободы» беженцев, изолированных в транзитной зоне государства.

Как писала Politico, это решение имеет ключевое значение для определения дальнейшего пути Венгрии, главным пунктом должен был стать ответ Будапешта. Аналитики издания указывали, что венгерские власти никогда открыто не выступали против Европейского суда, но в этот раз ситуация могла измениться.

Предпосылками для неожиданной смены курса Венгрии рассматривался пример федерального конституционного суда Германии, который в начале мая признал скупку государственных облигаций Европейским центральным банком (ЕЦБ) частично противоречащей немецкой конституции и запретил бундесбанку участвовать в программах выкупа ЕЦБ.

Это решение аналитики рассматривают как вызов в отношении ЕС со стороны Германии, дающий пример «традиционным борцам» с Брюсселем — Венгрии и Польше. Власти обеих стран положительно отреагировали на действия ФРГ, главным для них стало нежелание Берлина следовать решению Европейского суда.

Данный аспект имеет ключевое значение для Будапешта и Варшавы, которые вынуждены исполнять предписание европейского суда из-за своих противоречий с Брюсселем. К примеру, венгерские власти обязаны устранить нарушения с беженцами на границе, а поляки вынуждены идти путем изменения судебной реформы.

При этом противоречий с ЕС у обеих стран хватает, и они вместе могли попасть под экономические санкции объединения за «несоответствие правилам». Нарушения фиксируются самые разные:

Венгрию обвиняли в давлении на оппозицию, захвате власти и уходе от демократии. Польшу же подозревали в установлении диктатуры, организации неконкурентных выборов и желании оказать влияние на польский суд.

Пожалуй, стоит отметить, что государства объединяет нахождение у власти правых партий, «евроскептиков» — «Фидес» в Венгрии и «Право и справедливость» в Польше. При этом в рамках ЕС стороны зачастую поддерживают друг друга, в особенности при столкновении с критикой Брюсселя.

Достойный пример?

Решение германского суда дает Будапешту и Варшаве возможность также поставить под сомнение верховенство права суда ЕС и все списать на нарушение конституции. Как говорила министр юстиции Венгрии Юдит Варга, шаг немецкого суда является особенным событием.

«Есть некоторые явления, которые заставляют кого-то быть осторожным. Тот факт, что они отвергли суд Евросоюза чрезвычайно важен», — добавляла глава венгерского минюста.

Как ожидалось, Венгрия вместе с Польшей могла бы выступить против европейских ограничений, а также давления со стороны руководства Евросоюза, но последнее заявления Орбана о скором выходе из режима ЧС — подрывают возможность такого исхода.

При этом Варшава действует активнее своих коллег, вопрос о судебной реформе уже поступил на рассмотрение конституционного трибунала страны, который контролирует правящая партия. Вероятно, суд примет решение в пользу властей, тем самым позволив им провести изменения.

Речь идет о реформе Верховного суда, которая принудительно отправляла на пенсию судей старше 65 лет. После принятия закона были уволены 20 из 72 судей польского верховного суда. Под давлением Брюсселя Польша отказалась от реформы, но отмена решения суда ЕС может кардинально изменить ситуацию.

Впрочем, пока Варшава, как и Будапешт, действует в рамках европейского правового поля и соблюдает все предписания Европейского суда. По его решению часть польского верховного суда была временно заморожена, Польша выполнила это требование.

Касательно Венгрии ситуация, в целом, достаточно сложная. По словам профессора European University Institute Габора Халмая, Будапешт осторожничает с судом ЕС, так как не хочет испортить отношения с умеренно-консервативной парламентской группой «Европейская народная партия» в Европарламенте, в которую входит «Фидес».

Кроме того, Орбан придерживается несколько иной тактики и не действует «в лоб». К примеру, в 2011 года Венгрия уволила 300 судей, снизив пенсионный возраст, а после возмущения ЕС скорректировала правила. Однако никто не стал возвращать бывших работников и обновление суда все равно состоялось.

В случае если Будапешт решится на открытое противостояние, ему придется поставить свой суд выше европейского и по примеру Варшавы поставить на рассмотрение решение Европейского суда, но пока предпосылок для перехода Венгрии к этому нет.