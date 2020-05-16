«Глубокий раскол»: в Совфеде не исключили распад Украины

В Москве считают, что Украина может лишиться Одессы, Херсона, Николаева и Запорожья. Такое мнение в интервью «Парламентской газете» выразил зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

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Он отметил, что Россия обеспокоена той ситуацией, которая сложилась на Украине, когда украинский лидер Владимир Зеленский по факту не управляет страной, а «определенные силы» на Украине могут расшатать государственность.

«Нас в России это, естественно, тревожит. Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами юго-востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают», — уверен Джабаров.

В то же время сенатор предположил, что Киев до конца 2020 года может объявить о выходе из Минских соглашений. По мнению парламентария, власти Украины не намерены что-либо предпринимать для исполнения положений этого документа.

Помимо этого, Джабаров упомянул недавний визит замглавы администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин, где он обсудил в двустороннем формате с немецкой стороной ситуацию на Украине без представителей Киева. «Важным является то, что переговоры прошли в двустороннем формате, без представителей Украины — это может перевести обсуждение реализации Минских соглашений в поле конструктивных действий», — считает российский сенатор. Он также обратил внимание, что при этом Россия не является стороной конфликта в Донбассе.

Козак прибыл в Германию с однодневным визитом в минувшую среду. Приглашение выслала немецкая сторона. Переговоры были организованы для обсуждения урегулирования ситуации на юго-востоке Украины, а также для того, чтобы представитель России встретился с помощником по внешнеполитическим вопросам канцлера Германии Ангелы Меркель Яном Хеккером.

Впоследствии Козак рассказал, что переговоры с Германией по урегулированию конфликта в Донбассе прошли в конструктивном и деловом ключе.

Накануне, 15 мая, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал на своей странице в Facebook, что визит замглавы администрации российского президента вызывает у него беспокойство.

Он выразил мнение, что эти переговоры с немецкой стороной в двухстороннем формате стали «негативной историей» для Украины. «В том, что что-то происходит через нашу голову, мы сами виноваты: когда наши партнеры из прессы узнают о том, что происходит в процессе урегулирования, в частности об идее создания так называемого консультативного совета, то это их, мягко говоря, «не вдохновляет», — написал Климкин.

В то же время он указал на то, что разговор проходил в очном режиме, а не по телефону, что «свидетельствует о необходимости обсуждения конфиденциальных тем». Бывший глава внешнеполитического ведомства Украины предположил, что Германия хотела таким образом подать сигнал украинской стороне, что ей следует держаться «нормандского формата» и «не увлекаться» двусторонними контактами.

В то же время нынешний министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял ранее, что «ни о каких играх за спиной речь не идет», так как Киев заранее знал об этих переговорах.

Что касается заявления российского сенатора Владимира Джабарова о возможном отделении от Украины нескольких ее частей, то ранее в комментарии ФАН координатор движения «Донбасс за Евразийский союз» Антон Бредихин отметил, что это мнение отражает чаяния граждан перечисленных Джабаровым украинских регионов, население которых понимает, что им нужна другая система госуправления.

Собеседник агентства также выразил мнение, что основная угроза целостности страны может исходить от западных областей, которые вплотную примыкают к пресловутой «Европе». Бредихин считает, что жители этих регионов могут решить, что им ближе Варшава и Будапешт, а не Киев, и выйдут из состава Украины по примеру Крыма.