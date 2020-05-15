«Серьезный риск»: зачем ЕК подала в суд на Лондон

Еврокомиссия подала в суд на Великобританию за «несоблюдение» правил Евросоюза о свободном передвижении людей. Брюссель дал Лондону четыре месяца на устранение всех недостатков, пригрозив в противном случае перейти к следующему этапу судебного процесса.

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По мнению ЕК, британское законодательство ограничивает «сферу действий» европейских граждан на территории Великобритании, а также не дает им возможности обжаловать принятые против них административные запреты. Все это нарушает директиву ЕС о свободе передвижения, которую Лондон обязан соблюдать до окончательного выхода из объединения — 31 декабря 2020 года.

При этом Еврокомиссия обеспокоена, что нынешние недостатки ставят под угрозу реализацию прав граждан ЕС по окончанию переходного периода Brexit, которые были согласованы в Соглашении о выходе государства из объединения.

Как пишет Politico, претензии Брюсселя касаются изменений, принятых в Великобритании в течение последних лет: они внезапно заинтересовали Еврокомиссию. Впрочем, скорее всего, появление судебного иска стоит рассматривать как попытку ЕС надавить на британские власти из-за проблем с переговорами о будущем отношений сторон.

В случае продолжения судебного разбирательства, без уступок со стороны Лондона, дело может дойти вплоть до введения экономических санкции в отношении Великобритании.

К слову, установленный срок устранения «нарушений» должен закончиться за три месяца до окончательного выхода британской стороны из Евросоюза.

Однако опасения относительно нарушения прав граждан существует не только у ЕК, но и в Великобритании. Канцлер герцогства Ланкастерского Майк Гоув в письме к Еврокомиссии указал на «серьезный риск» невыполнения обязательств ЕС по отношению к британцам, проживающим на территории объединения.

Речь идет об отсутствии информирования о дальнейшем статусе британских граждан в рамках ЕС, нерешенными проблемами с действием программ помощи пожилым и общих изменениях прав британцев на территории Евросоюза.

Тупиковая ситуация

При этом в целом в Лондоне на обвинения со стороны Брюсселя отреагировали достаточно спокойно. Официальный ответ кабмина Великобритании был такой: «Мы посмотрим на аргументы ЕС и дадим ответ в должное время».

Запуск разбирательства против Великобритании совпал с завершением третьего этапа переговоров по Brexit между Евросоюзом и Лондоном, которые в очередной раз закончились ничем. Как заявил главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье, существенного прогресс достичь не удалось.

«Невозможно достичь прогресса по важным темам, так как Великобритания отказывается вести реальную дискуссию на равных условиях», — посетовал представитель Евросоюза.

С точки зрения Брюсселя, главной проблемой переговоров является нежелание Великобритании идти на уступки в ключевых вопросах будущего взаимодействия. В частности, спорные моменты связаны с организацией доступа европейских рыбаков к британским водам и сохранением власти Европейского суда на территории страны.

Определенной нервозности диалогу добавляет нежелание Лондона рассматривать возможную отсрочку даты окончательного выхода страны из Евросоюза. Великобритания намерена покинуть объединения 31 декабря, вне зависимости от итогов переговоров.

Это обстоятельство заставляет ЕС действовать в жестких временных рамках и искать путь к достижению компромисса по ключевым вопросам будущих взаимоотношений. Однако, как и подтвердил Барьнье, никаких результатов пока достичь не удается.

Европейское давление

В подобных обстоятельствах дополнительный рычаг давления в виде возможных санкций в отношении Великобритании, может сыграть как в плюс Брюсселю, так и загубить шанс на создание выгодного соглашения.

Британцы уже не исключают завершения переговоров без торгового соглашения и полны решимости взаимодействовать с ЕС на условиях ВТО.

Кроме того, Лондон делает особый упор на заключения соглашения о свободной торговле с США. По данным Financial Times, британские власти готовы пойти на снижение пошлин на импорт американской сельхоз продукции для продвижения торговых переговоров с Вашингтоном.

Касательно проблем переговорного процесса по Brexit, Великобритания имеет свой взгляд на ситуацию. По словам главного британского переговорщика Дэвида Фроста, основным препятствием тут выступает Евросоюз.

«Самое большое препятствие — настойчивое требование ЕС включить набор новых и несбалансированных предложений по поводу так называемых единых правил игры, которые привяжут нашу страну к законами и стандартам Евросоюза или будут определять наши внутренние правовые режимы в беспрецедентной форме для соглашений о свободной торговле и которые не предусмотрены в нашей политической декларации», — отметил Фрост после завершения третьего этапа переговоров.

Стороны достигли очень небольшого прогресса, резюмировал британский переговорщик. В особенности это касается достижения согласия по наиболее существенным нерешенным вопросам.

В июне к диалогу должны подключиться премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, однако до этого стороны должны устранить большую часть разногласий. Если этого не произойдет, то с проблемами придется разбираться уже Джонсону с фон дер Ляйен, что может существенно замедлить процесс согласование всех аспектов будущего соглашения.

При этом в ЕС уже высказывают опасения о завершении переговорного процесса без сделки, что усугубить тяжелую экономическую ситуацию, возникшую из-за пандемии коронавируса. В частности, глава МИД ФРГ Хайко Маас не исключил, что Брюсселю вместе с эпидемией придется бороться еще и с последствиями Brexit.