«Мы идем в тренде мирового развития»

Госдума на пленарном заседании в среду приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о возможности дистанционного сбора подписей избирателей, а также дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.

Проект был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольгой Савастьяновой («Единая Россия»).

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Сопредседатель Ассоциации «Гражданский контроль», член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод считает очень важным разъяснять россиянам преимущества принятых Госдумой нововведений.

По его мнению, важно подробно изучить международный опыт, продумать формы общественного контроля в тесном взаимодействии с отечественной избирательной системой.

«У избирателя должно быть право выбора, какая форма голосования ему больше по душе. Согласно данным, озвученным заместителем председателя ЦИК Николаем Булаевым, порядка половины наших избирателей хотят голосовать по-новому. Естественно, для запуска новых форм голосования необходимо тщательно подготовиться с целью защиты персональных данных, предотвращения махинаций и использования всего многообразия форм общественного контроля», — отметил Брод.

Дискуссия о дистанционном голосовании ведется уже не первый год, констатирует эксперт.

«Я сам принимал участие в экспертных обсуждениях на площадках ЦИК и Госдумы, — вспоминает Брод. — Данные социологических опросов говорят о том, что неуклонно растёт доверие россиян к избирательным процедурам, благодаря тому, что выборы становятся более прозрачными и доступными».

В контексте обсуждаемой темы он привёл опыт электронного голосования на выборах в Москве, отметив, что «явка была выше, чем в традиционных формах, за счёт внимания молодёжи, которая всегда тяготеет к техническим новациям - «нововведение привлекло внимание молодежи и получило хорошие отзывы зарубежных экспертов».

«Очень важно соблюдать механизм общественного контроля, сделать так, чтобы новые формы голосования были защищены от хакерских атак, накруток и махинаций. Эти формы со временем приживутся, — уверен Брод. — Избирательное законодательство – не застывшая догма, оно постоянно развивается».

У власти, граждан и юридического сообщества одна задача – дать возможность максимальному количеству граждан реализовать свои избирательные права, заявил в свою очередь заместитель председателя правления «Ассоциации юристов России» Сергей Костенко в ходе «горячей линии» с экспертами Независимого общественного мониторинга прокомментировал изменения в избирательном законодательстве.

«Мы понимаем, что большая часть территорий будет задействована на предстоящем Едином дне голосования. Законодатель понимает, что помимо традиционных форм, давно сложившихся, необходимо давать возможность, прежде всего, в интересах избирателях воспользоваться и другими механизмами реализации своего права», — пояснил он.

То, что сейчас происходит, — развитие тех трендов, которые обозначились в нашей избирательной системе.

«У власти, граждан и юридического сообщества одна задача – дать возможность максимальному количеству граждан реализовать свои избирательные права. Появится возможность проголосовать там, где возможность проголосовать затруднена, например, где нет интернета», — отметил Костенко.

Технологических вопросов в голосовании по почте не было ни тогда, ни сейчас, констатирует эксперт.

«Голосование по почте давно и успешно применяется, например, в Германии и США. Ничего нового, мы идём в тренде мирового развития. Пандемией мы не должны ограничивать права наших граждан» - отметил Костенко.