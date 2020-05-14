«Огорчение и раны»: зачем в ФРГ вспомнили «кибератаку России»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть «серьезные доказательства» причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году. По ее мнению, Россия якобы применяет стратегию «гибридной войны», которая включает в себя дезориентацию и искажение фактов.

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«Могу сказать очень честно: меня это огорчает. С одной стороны, стремишься ежедневно улучшить отношения с Россией, но с другой стороны, когда видишь такие свидетельства подобного поведения российских сил, то образуется напряженное поле, в котором мы работаем», — добавила Меркель, выступая перед депутатами в бундестаге.

Инцидент с предполагаемым участием «российских хакеров» в кибератаке канцлер назвала неприятным и чудовищным, а также посетовала на то, что такие события мешают налаживанию двусторонних отношений.

«Я буду стремиться к хорошим отношениям с Россией, потому что думаю, что есть все основания для продолжения наших дипломатических усилий, но это не облегчает ситуацию», — отметила Меркель.

Однако, она подчеркнула, что Берлин оставляет за собой право принять ответные меры за такие «возмутительные действия». О каких именно ограничениях может идти речь Меркель не уточнила, но напомнила о ситуации с убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в столице Германии в августе прошлого года.

Погибший оказался бывшим чеченским боевиком. В начале расследования Берлин не раз критиковал Москву за неактивное сотрудничество по этому делу и указывал на свидетельства «заказа» убийства со стороны российских и чеченских властей. В итоге в качестве ответа Германия выслала двух российских дипломатов, хотя Россия последовательно отвергала все подозрения немецкой стороны.

Атака на бундестаг

Вероятно, упомянув историю Хангошвили, Меркель намекнула на возможные последствия для Москвы за «участие» в кибератаке на бундестаг. Когда последует «немецкий ответ» неизвестно, но за эти пять лет Россия множество раз опровергла свою причастность к каким-либо «хакерским атакам» и «вмешательствам».

О каких «серьезных доказательствах» говорила канцлер ФРГ — пока непонятно. Доподлинно известно только то, что федеральная прокуратура Германии в начале мая выдала ордер на арест российского хакера Дмитрия Бадина — его подозревают в причастности к «нападению на бундестаг».

Кибератака на немецкое федеративное собрание состоялась в конце апреля 2015 года. Тогда парламентарии получили идентичные электронные письма, как будто связанные с ООН, но в них находилась ссылка на вредоносную программу-шпиона. В ходе атаки, по официальным данным, хакерам удалось похитить как минимум 16 Гбайт различных данных. Остановить нападение удалось лишь полностью отключив всю ИТ-систему бундестага.

В нападении немецкие власти подозревают хакерскую группировку Fancy Bear, которую в США обычно связывают с Россией, и Бадин якобы является одним из ее представителей. К слову, хакера также разыскивает ФБР за предполагаемое вмешательство в американские президентские выборы.

Как пишет Süddeutsche Zeitung, поиски Бадина продолжаются уже два года, но пока этим занимались только американские спецслужбы. Именно США помогли Германии во время расследования нападения на бундестаг, отмечает издание, так как этот инцидент представляет особую важность для Вашингтона.

В США распространено мнение, что именно кибератака на немецкий парламент стала началом предписываемой России «гибридной войны» по отношению к западным демократиям.

Как подчеркивает обозреватель Süddeutsche Zeitung Флориан Флэйд, в США длительное время были уверены в том, что пять лет назад Москва хотела убрать Меркель путем «влияния на выборы».

При этом Spiegel со ссылкой на источники сообщил, что в ходе хакерской атаки 2015 года были похищены электронные письма из офиса канцлера, предположительно, за период с 2012 по 2015 год. Эту информацию Меркель подтвердила в ходе встречи с депутатами, заявив, что это ее «сильно ранит».

Удар по взаимодействию

Российская сторона пока не дала официального ответа на заявления канцлера ФРГ, в особенности на слова об «ответных действиях». Однако еще два года назад официальный представитель МИД Мария Захарова в шутку отмечала, что российская сторона взламывала бундестаг только один раз — в 1945 году, во время освобождения Берлина от нацистов.

В последнее время официальная позиция Москвы по обвинения во вмешательствах и кибератак не изменилась: российская сторона отвергает все подобные подозрения.

В России зачастую указывают на отсутствие доказательств. Они не были предоставлены и в этом случае.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» руководитель Центра германских исследований института Европы РАН Владислав Белов, Меркель была вынуждена выступить с таким заявлением, потому что появился официальный доклад по расследованию кибератаки.

«Она по-прежнему будет делать все для того, чтобы наши отношения оставались на хорошем уровне — эта часть ее высказывания более значима. Обвинения создают неприятный фон, но скорее всего это не сильно скажется на двустороннем взаимодействии», — считает эксперт.

При этом бездоказательной линии при подозрении России придерживаются и в других странах — обвинения озвучиваются, ответные меры вводятся, а никаких подтверждений не появляется. К примеру, характерная ситуация произошла с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери два года назад.

Власти Великобритании официально обвинили Россию в санкционировании нападения, спровоцировали самую масштабную высылку российских дипломатов из западных стран и добились введения антироссийских санкций. Однако спустя два года Лондон так и не предоставил никаких доказательств причастности Москвы к отравлению Скрипалей — о чем последовательно напоминает российская сторона.

Что касается Германии, то отношения двух стран нельзя назвать простыми и, вероятно, раскручивание истории с кибератакой создаст дополнительное напряжение, которого и так хватает.

Стороны стараются поддерживать стабильное экономическое взаимодействие, но этому мешают европейские санкции, связанные с ситуацией на Украине. Хотя ряд немецких компаний настойчиво призывает к снятию ограничений, Меркель придерживается общеевропейской позиции.

Общую линию Запада о «российской гибридной войне» канцлер ФРГ также поддерживает достаточно давно, в частности, в преддверии прошлогодних выборов в Европарламент она предупреждала об опасности «вмешательства России», а также сетовала на попытки Москвы повлиять на европейскую политику.

Если говорить о положительных аспектах взаимодействия Германии и России, то стоит упомянуть газопровод «Северный поток — 2», строительство которого немецкие власти стабильно отстаивают, несмотря на критику со стороны своих союзников. В начале мая Берлин вновь подтвердил приверженность к реализации проекта, а также выразил надежду на его реализацию.

«ФРГ по-прежнему положительно оценивает проект «Северный поток — 2», — подчеркивается в нем. С точки зрения кабмина Германии, речь идет «в первую очередь о коммерческом проекте», — говорится в сообщении.

«Потоковый вопрос»

При этом в настоящее время проект находится не в лучшем положении из-за санкционного давления США на задействованные в нем компании. К тому же, в конце марта должен решиться важный вопрос о том, попадет ли «Северный поток — 2» под обновленную Газовую директиву ЕС.

Тут все находится в руках немецкого федерального сетевого агентства.

Доработанная Газовая директива, предполагает распространение норм третьего энергопакета объединения на трубопроводы, проходящие в морской экономической зоне Евросоюза. Попавшие под ее действия операторы будут обязаны резервировать до 50% мощностей газовой магистрали для прокачки топлива от альтернативных поставщиков.

Подобный исход не устраивает компанию-оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG, поэтому она попыталась вывести проект из-под действия директивы через федеральное сетевое агентство Германии. Официальный ответ поступит не позднее 24 мая, а источники газеты Handelsblatt уверены, что решение уже принято.

По данным издания, регулятор собирается отказать оператору газопровода, но по какой причине — пока неизвестно. В ведомстве процесс рассмотрение заявок не комментируют, но обещают не затягивать с решением.

В подобной ситуации антироссийский демарш Меркель с намеком на ответные меры выглядит «удачным совпадением», но, пожалуй, рассматривать возможный отказ регулятора в данным качестве все же не стоит.

Владислав Белов считает, что это скорее случайность, так как сложно установить какую-либо связь между заявлением канцлера и будущем «Северного потока — 2».

«Доклад о кибератаках появился, потому что время уже подошло. Исполнилось пять лет, они были обязаны сделать отчет. Однако четких результатов у них нет, поэтому везде используется фраза «предположительно», — добавил эксперт.

При этом Белов также указал на интересную особенность появления вопроса о России на встрече Меркель с депутатами бундестага. Встреча больше была направлена на обсуждение ситуации вокруг пандемии коронавируса, и переключение на российскую тему было неожиданным.

«Кто-то поставил вопрос о «российской кибератаке», но какой именно депутат поднял данную тему нигде не отражается. Впрочем, антироссийские настроения всегда были сильны в Германии, и их можно найти практически во всех фракциях в бундестаге», — подчеркнул эксперт.