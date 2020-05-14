С правом передумать: ЕС упрощает визовый режим с Белоруссией

13 мая Европарламент одобрил большинством голосов соглашение об упрощении визового режима с Белоруссией. Документ поддержали 634 депутата, против — 48. Кроме того, было принято соглашение о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения. 560 членов Европарламента проголосовали за инициативу, против — 117.

Белоруссия оказалась в шаге от понижения цен на визы, их стоимость упадет с €80 до €35 для граждан обеих сторон. При этом для детей до 12 лет, людей с инвалидностью, студентов и представителей организаций гражданского общества уплата сбора вовсе не предусматривается.

Все визовые заявки будут рассматриваться также в более короткий срок — в течение десяти дней. При возникновении вопросов срок может быть увеличен до 30 дней. «В неотложных случаях» заявка на предоставлении может рассматриваться в течение двух дней, в таком случае визовый сбор составит €70.

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Новые условия касаются краткосрочных поездок сроком до 90 дней. Неизменным осталась необходимость пояснить цели поездки, при этом в некоторых случаях будет сокращен список необходимых для подачи документов. Так, например, упрощенные условия коснутся журналистов, предпринимателей, водителей международных перевозок, а также тех, кто едет для работы в научной или творческой деятельности.

Граждане Евросоюза, при этом, могут посещать республику без визы, если они прибыли через аэропорт Минска на срок до 30 дней.

Согласно же договоренностям о реадмиссии, Белоруссия и Евросоюз должны осуществлять обратный прием на свою территорию собственных граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые не соответствуют критериям легальности. В соглашении закреплено предоставление Минску двухлетнего переходного периода в отношении реадмиссии граждан третьих стран. В совместной декларации к соглашению содержится обязательство ЕС об оказании стране технической и финансовой поддержки в этой области.

Следующим шагом для реализации обоих соглашений должен стать утверждение документов Советом Евросоюза. Минск же сейчас ожидает завершения всех предусмотренных внутренних процедур в ЕС, сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

«Как и предусмотрено, соглашения вступят в силу в первый день второго месяца после получения нами соответствующего уведомления от европейской стороны», — сказал он.

По его словам, Минск уже уведомил Брюссель о завершении всех ратификационных процедур по данным соглашениям со своей стороны.

Переговоры по обоим соглашениям начались еще в 2014 году и продлились шесть лет. Для Белоруссии процесс упрощения визового режима затянулся. Россия, Армения и Азербайджан уже давно оплачивают визовый сбор в размере €35. Грузия и соседняя Украина и вовсе получили безвиз.

Главным буксиром в переговорном процессе стала позиция Евросоюза и его отношение к белорусским властям. В ЕС за президентом республики закрепилось прозвище «последний диктатор Европы». Для Брюсселя Белоруссия в последние годы выглядит как территория, игнорирующая демократические ценности, свободные выборы и права человека. Именно по этой причине Брюссель тормозил ход переговоров по упрощению визового режима.

Еще одним камнем преткновения стали санкции, действующие в отношении Минска. Белоруссия ссылалась на действие ограничительных мер, тоже встала в позу в процессе переговоров об упрощении визового режима.

Первый блок визовых санкций в отношении республики и ее президента ЕС ввел в связи с нарушениями прав человека еще в 2002 году. С тех пор пакет ограничительных мер неоднократно пересматривался, а их действие трижды замораживалось.

В 2016 году Евросоюз признал парламентские выборы в республике. Впервые за 20 лет из 110 депутатов в палату представителей прошли сразу два оппозиционных кандидата. Вскоре последовала и награда от Брюсселя — в феврале 2016 года ЕС частично снял санкции с республики, которые действовали более 13 лет. Евросоюз не стал продлевать ограничительные меры против 170 белорусских чиновников, включая Лукашенко, и трех компаний, однако эмбарго на поставки оружия и полицейской спецтехники, а также визовые ограничения против четырех белорусских силовиков были оставлены в силе сроком на 12 месяцев.

В декабре прошлого года МИД Белоруссии призвал ЕС заморозить стоимость шенгена для белорусов в размере €60 до вступления соглашения в силу. Однако в представительстве ЕС пояснили, что отменить временное повышение стоимости виз невозможно.

В январе этого года оба соглашения были подписаны в Брюсселе. 2 апреля инициативы приняли палата представителей Белоруссии и Совет Республики, а через неделю законопроекты подписал Александр Лукашенко.

Представитель МИД республики, комментируя подписание документа президентом, заявил, что «это непростое решение» и что глава государства «принял его, понимая высокую значимость мобильности для граждан [Белоруссии] и только после тщательной оценки всех возможных рисков и последствий».

«Мы всегда выступали за облегчение межчеловеческих и деловых контактов», — отметил Анатолий Глаз.

Он также сообщил, что данному шагу предшествовал «достаточно сложный и протяженный по времени переговорный процесс с Евросоюзом, по итогам которого выработаны взаимоприемлемые тексты, наиболее учитывающие интересы обеих сторон».

Так или иначе, учитывая непростые взаимоотношения ЕС и Минска, упрощение визового режима все же выглядит как один из немногих сигналов потепления двусторонних отношений.

Для Александра Лукашенко, который готовится к шестому президентскому сроку, этот шаг станет одним из личных политических достижений. Сегодня ЦИК республики зарегистрировала инициативную группу по выдвижению кандидатуры Лукашенко на предстоящие выборы. Руководителем инициативной группы указан глава Федерации профсоюзов республики Михаил Орда.

Впрочем, для Евросоюз упрощение визового режима может стать одним из поводов для манипуляции и еще одним, помимо санкций, инструментом демонстрации своего недовольства.

После голосования Европарламент напомнил Минску, что любая из сторон сможет в любой момент разорвать соглашение об упрощении выдачи виз «по любому поводу», в том числе и «по соображениям прав человека и демократии».