Спасти туризм: как Европа будет открывать границы

Еврокомиссия представила рекомендации для входящих в ЕС государств по постепенному открытию границ. Соответствующий документ опубликован на сайте ЕК.

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В Еврокомиссии рассчитывают, что их рекомендации помогут туристическому бизнесу возобновить свою деятельность и спасут отрасль от банкротства. Основной упор в рекомендациях делается на безопасном восстановлении свободы перемещения и отмене внутреннего пограничного контроля в рамках ЕС.

«Свободное передвижение и трансграничные поездки являются ключевыми для туризма. Поскольку государствам-членам удается сократить распространение вируса, общие ограничения на свободу передвижения должны быть заменены более целенаправленными мерами», — говорится в документе.

При этом, если полная отмена ограничений из-за эпидемиологической ситуации не представляется возможной, ЕК предлагает поэтапный и скоординированный подход, который начинается с отмены ограничений между районами.

Также допускается открытие границ между государствами-членами с достаточно схожими эпидемическими ситуациями.

Еврокомиссия советует государствам-членам при принятии решений руководствоваться тремя критериями: при принятии решений об отмене ограничений должны действовать на основании следующих трех критериев: эпидемиологического, экономически-социального и фактора сдерживания.

Первый подразумевает, что снятие ограничений стоит начать с тех областей, где ситуация с коронавирусом начала улучшаться. Здесь ключевыми являются рекомендации Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC).

Второй критерий подразумевает, что в первую очередь необходимо определить приоритетность трансграничного перемещения в ключевых областях деятельности, включая личные причины. Третий — обязывает рассчитать способность государств по применению мер сдерживания распространения коронавируса в условиях туристического потока.

При этом, как отмечает на пресс-конференции еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис,

страны ЕС, которые хотят принимать этим летом европейских туристов, должны гарантировать все необходимые медицинские услуги по выявлению и лечению коронавируса всем нуждающимся, включая туристов.

Еврокомиссия отдельно настаивает на соблюдении принципа недискриминации. То есть, когда государство-член решает позволить поездки по своей территории или в конкретных регионах и районах на своей территории, оно также должно позволять поездки из всех районов, регионов или стран в ЕС с аналогичными эпидемическими условиями.

Ограничения должны быть отменены без какой-либо дискриминации для всех граждан ЕС и всех жителей этого государства, независимо от их национальности, и должны применяться ко всем частям ЕС в схожей эпидемической ситуации.

В ЕК не скрывают, что все эти рекомендации нацелены на поддержку туристической отрасли хотя бы в рамках ЕС. «Рекомендации Еврокомиссии направлены на то, чтобы дать людям возможность получить необходимый отдых, расслабление и свежий воздух. Как только ситуация со здоровьем позволит, люди должны быть в состоянии встретиться с друзьями и семьей в своей собственной стране или другой стране Евросоюза, со всеми необходимыми мерами безопасности и предосторожности», — говорится в заявлении ЕК.

Впрочем, в ЕК признают: если туристический сезон и будет спасен, то только частично. Но даже для этого требуется строгое следование рекомендациям комиссии.

«Если мы будем работать вместе, и каждый будет делать свою часть работы так, как сегодня рекомендует Еврокомиссия, нам не придется оставаться дома летом, у нас не будет полностью потерянного лета для европейской туристической отрасли», — сказала замглавы ЕК по вопросам цифровой экономики Маргрете Вестагер.

«Колоссальные убытки»

Открытые границы внутри объединения были одним из его преимуществ, но пандемия внесла определенные коррективы в эту систему. Европейские страны закрылись не только от иностранцев, но и друг от друга, объясняя это защитой своих национальных интересов.

Технически такой уход от «монолитного единства» объясняется тем, что Евросоюз не обладает общей системой здравоохранения, да и в целом страны-члены принимают собственные решения в рамках пандемии. Как заявил в разговоре с «Газетой.Ru» доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин, перспектива закрытия границ в рамках Евросоюза просматривается на два-три месяца: это продиктовано необходимостью противодействия пандемии.

«Одновременно с этим в ряде стран происходит ослабление карантина, чтобы экономика могла продышаться.

Главное достижение ЕС — единое экономическое пространство. Если границы будут оставаться закрытыми страны понесут колоссальные убытки»,

— добавил эксперт.

Несмотря на появление нынешних рекомендаций Еврокомиссии, как и в начале пандемии, страны Евросоюза в большей степени руководствуются собственными планами по открытию границ. По словам президента Чехии Милоша Земана, страна должна оставить границы закрытыми как минимум на год из-за пандемии.

В случае полного снятия ограничений на въезд и выезд из республики есть опасность, что в нее снова проникнет коронавирус, уверен чешский лидер. Таким образом он отреагировал на предложение чешского министра здравоохранения Адама Войтеха, который призвал частично снять запрет на поездки в страны с низким уровнем числа зараженных. По сути чешский министр предлагал то, что сейчас рекомендуют в ЕК.

Предложение Земана — пока самое радикальное в ЕС, но другие лидеры в целом не спешат делать оптимистичных прогнозов. К примеру, президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что

открытие стран в рамках Шенгенской зоны возможно только к сентябрю.

Некоторые страны отличаются умеренным подходом. Например, в Польше 13 мая приняли решение о сохранении пограничного контроля пока на месяц — до 12 июня. При этом Варшава уже смягчила контрольный режим на границе с Литвой. Работники, предприниматели и студенты этих двух стран могут пересекать границу по упрощенным правилам. Для этого нужно лишь иметь документ, подтверждающий цель поездки — трудовой документ, бизнес-удостоверение, документ компании, справку из ВУЗа, подтверждающую, что студент в нем учится и т.д.

Кроме того, с 15 мая будут открыты внутренние границы между тремя членами ЕС — Эстонией, Литвой и Латвией. Эпидемиологическая обстановка в этих государствах достаточно схожа, поэтому возобновится свободное передвижение граждан этих стран. Однако для прибывающих в Балтию граждан из других государств будет сохраняться двухнедельный карантин.

Общую границу к 15 июня решили открыть Германия и Австрия. Решение озвучено после телефонных переговоров канцлеров Ангелы Меркель и Себастьяна Курца. При этом в Берлине идут и на более общие меры. По словам министра внутренних дел Хорста Зеехофера,

Германия уже с субботы начнет ослаблять некоторые меры пограничного контроля.

В частности, с 16 мая будет ослаблен контроль на немецких границах с Францией, Швейцарией и Австрией. Зеехофер уточнил, что в рамках смягчения будут полностью открыты полосы переезда на границах, а контроль будет проводиться выборочно. Кроме того, Германия отменяет контроль на границах с Люксембургом и Данией.

Вероятно, после публикации рекомендаций Еврокомиссии, на смягчение пограничных режимов пойдут и другие государства ЕС. А вот гражданам не входящих в объединение стран рассчитывать на участие в туристическом сезоне в Европе не приходится.

«Что касается внешних границ, закрытый режим может сохраняться достаточно долго или даже быть выборочным. Ситуация с пандемией разная в мире, открыть границу можно со странами, где наблюдаются определенные успехи в борьбе с вирусом. С теми же, где бушует пандемия, о скором открытии границ говорить не приходится», — уверен Николай Топорнин.

Не исключено, что реализация такой выборочной политики заставит Евросоюз пересмотреть механизм работы шенгенского соглашения, продолжил эксперт. По его словам, в настоящее время он не работает из-за своей открытости и демократичности.