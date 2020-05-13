Санкции за коронавирус: США раскручивают антикитайскую кампанию

Американские законодатели внесли в сенат законопроект, предполагающий введение санкций в отношении Китая из-за пандемии коронавируса. Согласно документу, ограничительные меры будут введены, если КНР «не предоставит полный отчет по вспышке эпидемии». В частности, речь идет о событиях, которые непосредственно послужили причиной начала пандемии.

Один из авторов законопроекта — сенатор-республиканец Линдси Грэм — уверен в попадании вируса в США из-за «обмана» со стороны Коммунистической партии Китая. По его мнению, Пекин должен допустить международных экспертов в уханьскую лабораторию для проведения расследования.

«Они отказываются позволить специалистам изучить, как началась вспышка. Я убежден, что Китай никогда не будет сотрудничать с серьезным расследованием, пока его не заставят делать это. Этим жестким законопроектом в отношении Китая будут вводиться санкции, пока он не будет сотрудничать», — добавил сенатор.

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Инициатива сенатора предполагает установление срока в 60 дней для получения полного отчета от Пекина. В течении этого времени Белый дом должен подтвердить конгрессу факт получения информации от китайской стороны в рамках любого исследования по коронавирусу, проводимого США с союзниками или ООН.

При этом Грэм потребовал от КНР закрыть все рынки морепродуктов, где может происходить передача вируса, а также освободить всех задержанных за протесты в Гонконге активистов. В противном случае президент США Дональд Трамп получит право ввести ограничительные меры в отношении Пекина.

«Президент будет уполномочен вводить различного рода санкции, такие как заморозка активов, запрет на въезд, аннулирование виз, запрет американским финансовым институтам выдавать кредиты и страховать китайские предприятия, запрет китайским компания размещать свои ценные бумаги на американских биржах», — подчеркивается в законопроекте.

Стоит отметить, что в инициативе Грэма неслучайно упоминается китайская лаборатория в Ухане, с точки зрения Вашингтона там мог быть создан коронавирус, хотя официального подтверждения этой информации нет. Рынки с морепродуктами также фигурировали в ряде исследований как возможный источник первой передачи вируса от животного к человеку.

Что касается протестов в Гонконге, то тут идет повторение позиции Белого дома, который встал на сторону демонстрантов еще в прошлом году. США активно призывали Китай к мирному урегулированию протестов с освобождением задержанных активистов, однако Пекин подобный интерес называл вмешательством во внутренние дела государства.

Американский законопроект о санкциях из-за пандемии коронавируса в Китае считают аморальным. Как заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, инициатива законодателей в США абсолютно игнорирует факты.

«Они хотят начать расследование, руководствуясь «презумпцией виновности», чтобы переложить вину. Это аморально. Мы официально отвергаем подобное», — добавил дипломат.

С начала вспышки болезни, вызываемой коронавирусом нового типа, Китай тесно сотрудничал со Всемирной организацией здравоохранения, подчеркнул Лицзянь, Пекин выражает решительный протест в ответ на действия США.

Впрочем, отсутствие конкретных данных не мешает Вашингтону следовать антикитайскому курсу на фоне пандемии. По словам главы нацсовета по торговле при Белом доме Питера Наварро, Китай якобы позволил коронавирусу распространиться и должен быть привлечен к ответственности. Дабы подтвердить свои выводы, он указал на недостаточные меры по ограничению поездок инфицированных граждан КНР.

«Они запретили рейсы из Уханя в Пекин и Шанхай, но их вполне можно было осуществлять в Милан и Нью-Йорк», — сказал Наварро, а также добавил, что сотни тысяч жителей КНР «широко распространили вирус», начав пандемию.

Советник Трампа уверен, что это привело к серьезному ущербу и Китай следует «наказать». Хотя какие именно меры стоит ввести против Пекина, Наварро не уточнял, а данные о недостаточных ограничениях со стороны Китая ничем не подтвердил.

В целом, подобному тренду следует вся администрация президента США, обвиняя КНР в сокрытии информации, создании вируса и давлении на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Зачастую высокопоставленные чиновники Белого дома говорят о множестве фактов, подтверждающих их выводы, но какие-либо публикации всплывают лишь в СМИ.

Одной из последних стал предполагаемый отчет ЦРУ о ситуации вокруг взаимодействия Пекина с ВОЗ, с содеражнием которого ознакомились журналисты Newsweek. По данным издания, американская разведка считает, что Китай пытался помешать организации «забить тревогу» по поводу вспышки коронавируса в январе.

ЦРУ уверены, что китайская сторона в тот период якобы накапливала медикаменты, и объявление массового ЧС со стороны ВОЗ могло в этом помешать. Поэтому Пекин пригрозил «прекратить сотрудничество» с организацией, чтобы не дать ей перевести коронавирус в статус пандемии.

При этом, по традиции, отчет ведомства пока есть только у СМИ, а не опубликован официально. Обвинения, в целом, не новы, о давлении на ВОЗ уже писала газета Der Spiegel, называя «виновным» председателя КНР Си Цзиньпина. Впрочем, в организации подобные подозрения опровергают, а в Китае указывают, что Пекин изначально не скрывал никакой информации по пандемии.