Удобный момент: в Китае требуют военного присоединения Тайваня

Китайские националисты призывают к силовому захвату Тайваня — по их мнению, пандемия коронавируса создает для этого подходящие условия, сообщает The Times.

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В социальных сетях набирают обороты призывы достигнуть китайской национальной цели объединения военным путем. Соответствующая идея стала результатом десятилетий государственной пропаганды — Китай считает Тайвань отколовшейся провинцией и стремится ее вернуть. Власти Китайской республики Пекин считает нелегитимными.

«Возможно, цель объединения будет достигнута раньше времени», — заявил Джин Канронг, профессор международных отношений в Университете Жэньминь одному из китайских изданий.

Как отмечает издание, дискуссия о насильственном захвате Тайваня собрала 750 млн. просмотров в китайских социальных сетях. Один из аккаунтов, пропагандирующих такой призыв, имеет более полумиллиона подписчиков.

«Наша подготовительная работа более содержательная и более подробная, чем раньше. Тайваньские сепаратисты, приверженные США, требуют военного объединения», — написал известный в Китае активист и журналист Сима Нан в социальной сети Weibo.

Власти Китая вынуждены были отреагировать на появившуюся тенденцию.

Государственные СМИ сообщают, что, хотя воссоединение Пекина и Тайваня произойдет, сейчас для этого все же неподходящее время.

Так, издание The Global Times опубликовало материал от главного редактора, в котором сообщается, что завоевать Тайвань будет легко, однако Китай еще не готов противостоять США. В статье сообщается, что силовое присоединение Тайваня возможно только в том случае, если Пекин обеспечит подавляющее военное господство в Тихом океане, в регионе острова, а также когда КНР станет первейшей экономикой в мире.

Вашингтон стал главным союзником Китайской республики. В 1979 году конгресс США принял закон об отношениях с Тайванем, который содержит обещание поставлять Тайваню оборонительное вооружение, и определяет, что любое нападение Китая будет рассматриваться США как повод для «серьезного беспокойства».

Значение США для Китайской республики и их роль в противостоянии Тайбэя и Пекина было продемонстрировано в 1996 году. Тогда КНР провела первые ракетные испытания в непосредственной близости от Тайваня. В ответ президент США Билл Клинтон приказал провести крупнейшие учения военных сил США в Азии со времен войны во Вьетнаме, отправив корабли в Тайваньский пролив, дав тем самым четкий сигнал Пекину.

Председатель КНР Си Цзиньпин неоднократно заявлял, что объединение страны — одна из его главных целей. Подобные призывы идут рука об руку с сообщениями о военной мощи Китая.

В январе прошлого года Си Цзиньпин заявил, что Китай «не может пообещать отказаться от применения силы и сохраняет за собой право использовать все возможные меры» для возвращения Тайваня. При этом он подчеркнул, что Китай не станет «атаковать китайский народ и приложит огромные усилия для достижения цели мирного воссоединения».

Теперь же китайские националисты утверждают, что во время пандемии необходимо использовать военный потенциал для объединения сторон. Эти призывы также появились на фоне сообщений о том, что Пекин наращивает военное присутствие в регионе Индийского океана, в том числе и около Тайваня.

Объяснить тенденцию подобных призывов, в частности, можно результатом китайской пропаганды, считает руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов: «Официальная китайская пропаганда сейчас очень сильно подчеркивает два момента. С одной стороны — успех Китая в борьбе с эпидемией. И это правда, что Китай фактически снизил количество зараженных до нескольких человек в день, открывается экономика. С другой стороны — китайская пропаганда указывает на трудности США: как там все плохо, военные болеют, гражданские болеют, огромное количество смертей. И, если китайские политики, военные стратеги прекрасно понимают, что есть что, то на уровне такого массового, не очень крепкого националистического сознания есть действительно люди, которым кажется, что сейчас Америка буквально лежит в нокдауне и не в состоянии предпринять никакие военные меры в случае вооруженных действий Китая против Тайваня».

Действительно, «благоприятные» условия для вторжения на остров для националистически настроенной части китайского общества могли создать сообщения об уязвимости американского флота в регионе.

Ранее коронавирус был выявлен, по меньшей мере, у 710 из 4,8 тыс. членов команды американского атомного авианосца USS Theodore Roosevelt, который почти месяц назад прекратил операции в зоне Тихого океана из-за вспышки COVID-19 на его борту.

Стоит также отметить, что болезненная для обеих сторон тема вновь поднялась в свете пандемии коронавируса. Вопрос стал актуальным в связи с поведением ВОЗ, от которой неоднократно поступали хвалебные отзывы по отношению того, как Китай справляется со вспышкой заболевания.

При этом от представителей ВОЗ практически не поступало комментариев относительно Тайваня, результаты которого, как минимум, не менее эффективны: на острове с населением 23,6 млн человек по последним данным зарегистрировано всего 440 случаев заболевания, из которых всего семь — летальные.

Учитывая, что КНР заявляет свои права на остров и выступает против любой формы его признания, позиция ВОЗ действительно выглядит как потакание Пекину, о чем прямо заявляют власти Тайваня.

«Мы считаем, что со стороны ВОЗ абсолютно безответственно исключать участие Тайваня в работе этой международной организации. Хотя мы добились определенного прогресса, сохраняются значительные препятствия. Одной из областей, какая очень важна для нас, является обмен информацией», — заявлял министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву, выступая на онлайн-конференции Гудзоновского института.

Одним из примером предвзятости организации стало, например, интервью помощника генерального директора ВОЗ Брюса Ейлварда журналистам из Гонконга. На вопрос, может ли Тайвань стать членом организации, Ейлвард говорит, что не расслышал вопроса, после чего связь обрывается. Во время повторного звонка и вопроса он отвечает: «Мы уже поговорили о Китае».

В Тайване, между тем, обвиняют организацию в том, что она практически исключила страну из своих обсуждений, в связи с чем власти не могли получать актуальную информацию о ходе распространения пандемии.

США же, уже прекратившие финансирование ВОЗ из-за того, что организация, по мнению Белого дома, уделяет непропорционально много внимания именно Китаю, и в этой ситуации поддерживает Тайвань.

«Исключать из всемирной борьбы с пандемией развитую демократию, такую как Тайвань, нелепо. Нельзя допустить, чтобы Пекин политизировал глобальное здравоохранение. Тем не менее, именно это и произошло, и Тайвань не был допущен до участия во Всемирной ассамблее здравоохранения, директивном органе Всемирной организации здравоохранения. Если учесть, что как SARS, так и COVID-19 появились именно в Китае, Тайвань должен принимать участие в международной системе раннего предупреждения и реагирования», — заявил в ходе той же конференции руководитель отдела Гудзоновского института по Азиатско-Тихоокеанской безопасности Патрик Кронин.

Раздражение китайских националистов могли вызвать и усилия США по включению Тайваня в число наблюдателей на предстоящую сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения, что также стало бы формой признания Китайской республики.

С соответствующим призывом 6 мая выступил госсекретарь США Майкл Помпео. Позднее представители комитетов по иностранным делам обеих палат Конгресса США направили письма более чем в 50 стран с просьбой поддержать предложение Вашингтона пригласить Тайвань в качестве наблюдателя.

Помпео, к слову, намерен 20 мая посетить церемонию инаугурации президента Тайваня Цай Инвэнь, которая вступает в свой второй срок.

При этом, по мнению Ломанова, искать какой-либо смысл в призывах к присоединению Китайской республики нецелесообразно. Такая идея достаточно прочно прижилась в общественном сознании КНР, а появление подобного рода сообщений в западной прессе попросту часть большой антикитайской компании.

«Такие сообщения повторяются каждый раз, когда на Тайване происходят какие-то политические события. Понятно, что в Тайване сейчас правит президент от Демократической прогрессивной партии, их лозунг — это превращение Тайваня в суверенное, независимое государство, поэтому как только в Тайване происходят какие-то политические потрясения, которые приведут к укреплению силы, борющейся за независимость, точно так же во всех социальных сетях Китая появляется призыв решить эту ситуацию вооруженным путем, не дожидаясь, когда станет хуже — что опять-таки идея не новая, она периодически всплывает», — отмечает эксперт.