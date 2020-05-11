«Мрачный и потрясенный»: сможет ли Трамп переизбраться

Президент США Дональд Трамп обеспокоен возможностью проиграть президентские выборы, которые пройдут в стране в ноябре. В Белом доме опасаются, что вторая волна пандемии коронавируса COVID-19, ожидаемая осенью, может нанести ущерб репутации действующего президента.

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Источники Washington Post назвали Трампа «мрачным и потрясенным своей снижающейся популярностью». В частных разговорах Трамп «изо всех сил пытается понять», как все внезапно изменилось: от уверенности в переизбрании к пониманию того, что он проигрывает по популярности Байдену, который сейчас является наиболее вероятным кандидатом в президенты от Демократов.

По данным советников главы государства, бывший вице-президент Байден опережает Трампа даже по опросам, проводимым республиканцами.

Это стало причиной скандала в избирательном штабе президента, о котором написали сразу несколько американских СМИ. Глава штаба Брэд Парксейл был обвинен в будущем поражении Трампа. «Я не собираюсь, б…ь, проигрывать Джо Байдену!», — цитирует телефонный разговор президента The Associated Press, ссылаясь на свои источники в избирательном штабе.

И Трамп и Парксейл назвали эти публикации фейковыми. Тем не менее, проблема с рейтингом у президента действительно есть. Национальные опросы указывают, что в данный момент Байден несколько обходит Трампа по популярности. Экс-вице-президента готовы поддержать от 45 до 50% избирателей, в то время как действующего главу государства — от 42 до 43%, свидетельствуют результаты различных исследований.

Хуже всего для Трампа то, что он теряет поддержку в ключевых колеблющихся штатах: Пенсильвании, Мичигане, Висконсине, Флориде и Аризоне. Во многом, именно благодаря победе в неопределившихся штатах — Флориде, Пенсильвании, Огайо и Северной Каролине — Трамп одержал победу в 2016 году.

Свою кампанию Трамп собирался построить вокруг главного козыря — успехов в сфере экономики. Однако вынужденный карантин пошатнул все старания и заслуги президента в этой области.

За полгода до выборов из США поступают не менее тревожные новости об уровне безработицы, чем по статистике коронавируса. Уже сейчас уровень безработицы в стране достиг показателя в 14,7%, обновив рекорд с 1940 года. И этот уровень может подняться до 25%, приблизившись к показателям времен Великой депрессии, считает глава министерства финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин.

Ирония заключается в том, что ровно год назад безработица в стране падала до рекордного с 1969 года уровня в 3,6%. Это, разумеется, добавляло Трампу очков.

Именно поэтому, как отмечает WP, глава государства сейчас сконцентрирован на планах по восстановлению экономики страны после пандемии коронавируса. Президент считает, что успех в этом деле обеспечит ему победу над соперником на президентских выборах.

Трамп также намерен летом возобновить свои выступления перед сторонниками в различных штатах. В Белом доме уже обсуждают, как лучше организовать такого рода собрания, соблюдая рекомендации медиков.

Однако восстановление экономики не гарантирует Трампу переизбрание. И дело здесь уже в избирателях.

Опросы фиксируют, что пожилые люди, которые в подавляющем большинстве отдают приоритет победе над коронавирусом, а не возвращению к работе, недовольны политикой Трампа. Пандемия вбила клин между пенсионерами и менее образованными работниками среднего возраста, которые не могут работать удаленно и зависят от регулярной зарплаты. С нынешними рейтингами президенту необходимо заручиться поддержкой обеих этих групп, но ему трудно угодить одной без противодействия другой.

Проблемы Трампа на этом не заканчиваются. Продолжая тенденцию, впервые проявившуюся на промежуточных выборах 2018 года, он теряет позиции среди белых женщин рабочего класса, которые поддержали его в 2016 году.

Основной соперник президента Джо Байден в то же время проявляет завидную стабильность в плане рейтинга. За последние несколько месяцев он неизменно опережает Трампа в среднем на шесть процентных пунктов.

Впрочем, до выборов еще полгода. И даже, если ситуация не изменится кардинальным образом — для Трампа это не приговор. В конце концов, в 2016 году он уступил Хиллари Клинтон 3 миллиона голосов избирателей. Возможно, американская избирательная система снова сыграет ему на руку.