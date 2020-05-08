«План С»: как оппозиция Венесуэлы заказала свержение Мадуро

The Washington Post опубликовала расследование морского вторжения группы вооруженных людей в Венесуэлу и пришла к выводу, что оно было подготовлено оппозицией страны совместно с американской ЧВК с целью свержения президента республики Николаса Мадуро.

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3 мая глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль заявил о предотвращении морского вторжения колумбийских боевиков со стороны штата Ла-Гуайра на севере страны. Мадуро заявил, что целью этого вторжения было его убийство. Позднее он сообщил, что среди задержанных участников вооруженного морского нападения — двое американских граждан, которые, по его словам, являются сотрудниками личной охраны президента США.

Как сообщает издание, в операции был задействован ветеран сил специального назначения армии США Джордан Гудро, возглавляющий американскую охранную компанию Silvercorp.

Он утверждал, что в Венесуэлу готовы проникнуть 800 человек, чтобы «добыть» Мадуро и его соратников.

The Washington Post опубликовал материал после беседы с более чем 20 людьми, знакомыми с ходом операции. Однако главным источником издания стал венесуэльский политтехнолог Хуан Хосе Рендон, близкий к экс-председателю Национальной ассамблеи страны Хуану Гуайдо, провозгласившему себя президентом Венесуэлы.

По информации WP, план захвата, получивший кодовое имя «План С», был заключен еще в октябре прошлого года. Как сообщил Рендон, в ноябре он и другие оппозиционеры утверждали, что операция нереализуема. Однако Гудро и его сторонники все же пошли на ее выполнение.

План Гудро действительно потерпел сокрушительное поражение — восемь нападавших убиты, двое задержаны, один из которых — агент Управления по борьбе с наркотиками США. Позднее стало известно еще о восьми задержанных.

Белый дом опровергает причастность к операции. В среду госсекретарь США Майк Помпео заявил, что во вторжении «не было прямого участия правительства Соединенных Штатов». Джордан Гудро, однако, заявил изданию, что искал сторонника среди команды вице-президента США Майка Пенса. При этом он не стал называть его имя. Пресс-секретарь Пенса заявил, что между офисом вице-президента и командой Гудро был «нулевой контакт».

«Не было никакой координации, ничего общего с ними», — заявила пресс-секретарь Пенса Кэти Миллер.

Этим летом Хуан Гуайдо всячески пытался закрепить свои позиции в Венесуэле. Ему удалось заручиться поддержкой и признанием США и большинства стран Евросоюза. Однако продвинуться дальше лидеру оппозиции так и не удалось.

В августе, по информации WP, был создан «Стратегический комитет», состав которого остается неизвестным, однако одним из его членов стал Рендон. Миссия комитета заключалась в том, чтобы рассмотреть и предложить сценарии смены режима в стране. В частности, одним из вариантов достижения цели было усиление международного давления на правительство Николаса Мадуро.

Существовал и еще один план — похищение президента и его ближайших сторонников.

По словам Рендона, в сентябре представители комитета встретились с несколькими потенциальными партнерами для реализации сценария свержения Мадуро. Однако их не устроила цена, которую запросили потенциальные союзники — до $500 млн.

Джордан Гудро стал тем человеком, который предложил собственный план за гораздо меньшую сумму $212,9 млн. Причем сценарий ветерана охватывал не только достижение поставленных оппозицией целей. Он предложил услуги Silvercorp, которая могла бы консультировать бывших венесуэльских военных для реализации плана. На подготовку операции у Гудро было 45 дней. За это время он должен был внедрить членов своей команды в Венесуэлу, а также распространить их влияние.

В октябре в Вашингтоне было подписано соглашение между членами оппозиции и Silvercorp. Гудро предоставил WP запись видеоразговора с Хуаном Гуайдо, в котором оппозиционер говорит: «Мы делаем правильные вещи для нашей страны», «Я собираюсь подписать [соглашение]».

Сам Гуайдо отказался от комментариев изданию, однако ранее он отметил, что его «временное правительство» не имеет никакого отношения к операции, прошедшей на выходных.

Рендон также настаивает, что на соглашении с Гудро не было подписи Хуана Гуайдо. Оппозиционер знал только наброски согласованного плана, но относился к ветерану настороженно. По словам политтехнолога, новости о вторжении группы вооруженных людей на территорию страны ошеломили его. План, представленный Гудро, многим членам комитета показался нереализуемым. Другие источники издания сообщали, что Silvercorp намеревалась захватить нефтяную столицу Венесуэлы Маракайбо, а затем продвинуться на восток в сторону Каракаса.

Скептицизм венесуэльской оппозиции, в том числе, был основан на том, что уже в марте правительство Мадуро опубликовало информацию о зреющем на территории страны против президента заговоре.

«Мы знаем все, — говорил президент в марте. — Что они ели, что не ели. Что они пили. Кто их финансировал.»

Когда Мадуро называл имена задержанных, он заявил о существовании видеозаписи допроса Люка Денмана — одного из двух ветеранов сил специального назначения Армии США. Он подтвердил, что цель миссии состояла в захвате президента, и за выполнение плана он должен был получить от $50 тыс. до $100 тыс. Обучение исполнителей и организация плана, по словам Денмана, проходили в Колумбии, недалеко от границы с Венесуэлой. В тренировочном лагере было два американца.