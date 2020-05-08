«План С»: как оппозиция Венесуэлы заказала свержение Мадуро

WP: венесуэльская оппозиция заказала свержение Мадуро у компании из США

Венесуэльская оппозиция заключила контракт с американской ЧВК Silvercorp на свержение президента Венесуэлы Николаса Мадуро, пишет газета The Washington Post. Контракт был подписан в октябре 2019 года, стоимость его исполнения составила $212,9 млн. В качестве цели операции в соглашении были указаны свержение Мадуро и установление режима Хуана Гуайдо. 3 мая глава венесуэльского МВД Нестор Ревероль сообщил, что власти предотвратили морское вторжение колумбийских боевиков. Мадуро заявил, что целью вторжения было его убийство.

The Washington Post опубликовала расследование морского вторжения группы вооруженных людей в Венесуэлу и пришла к выводу, что оно было подготовлено оппозицией страны совместно с американской ЧВК с целью свержения президента республики Николаса Мадуро.

3 мая глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль заявил о предотвращении морского вторжения колумбийских боевиков со стороны штата Ла-Гуайра на севере страны. Мадуро заявил, что целью этого вторжения было его убийство. Позднее он сообщил, что среди задержанных участников вооруженного морского нападения — двое американских граждан, которые, по его словам, являются сотрудниками личной охраны президента США.

Как сообщает издание, в операции был задействован ветеран сил специального назначения армии США Джордан Гудро, возглавляющий американскую охранную компанию Silvercorp.

Он утверждал, что в Венесуэлу готовы проникнуть 800 человек, чтобы «добыть» Мадуро и его соратников.

The Washington Post опубликовал материал после беседы с более чем 20 людьми, знакомыми с ходом операции. Однако главным источником издания стал венесуэльский политтехнолог Хуан Хосе Рендон, близкий к экс-председателю Национальной ассамблеи страны Хуану Гуайдо, провозгласившему себя президентом Венесуэлы.

По информации WP, план захвата, получивший кодовое имя «План С», был заключен еще в октябре прошлого года. Как сообщил Рендон, в ноябре он и другие оппозиционеры утверждали, что операция нереализуема. Однако Гудро и его сторонники все же пошли на ее выполнение.

План Гудро действительно потерпел сокрушительное поражение — восемь нападавших убиты, двое задержаны, один из которых — агент Управления по борьбе с наркотиками США. Позднее стало известно еще о восьми задержанных.

Белый дом опровергает причастность к операции. В среду госсекретарь США Майк Помпео заявил, что во вторжении «не было прямого участия правительства Соединенных Штатов». Джордан Гудро, однако, заявил изданию, что искал сторонника среди команды вице-президента США Майка Пенса. При этом он не стал называть его имя. Пресс-секретарь Пенса заявил, что между офисом вице-президента и командой Гудро был «нулевой контакт».

«Не было никакой координации, ничего общего с ними», — заявила пресс-секретарь Пенса Кэти Миллер.

Этим летом Хуан Гуайдо всячески пытался закрепить свои позиции в Венесуэле. Ему удалось заручиться поддержкой и признанием США и большинства стран Евросоюза. Однако продвинуться дальше лидеру оппозиции так и не удалось.

В августе, по информации WP, был создан «Стратегический комитет», состав которого остается неизвестным, однако одним из его членов стал Рендон. Миссия комитета заключалась в том, чтобы рассмотреть и предложить сценарии смены режима в стране. В частности, одним из вариантов достижения цели было усиление международного давления на правительство Николаса Мадуро.

Существовал и еще один план — похищение президента и его ближайших сторонников.

По словам Рендона, в сентябре представители комитета встретились с несколькими потенциальными партнерами для реализации сценария свержения Мадуро. Однако их не устроила цена, которую запросили потенциальные союзники — до $500 млн.

Джордан Гудро стал тем человеком, который предложил собственный план за гораздо меньшую сумму $212,9 млн. Причем сценарий ветерана охватывал не только достижение поставленных оппозицией целей. Он предложил услуги Silvercorp, которая могла бы консультировать бывших венесуэльских военных для реализации плана. На подготовку операции у Гудро было 45 дней. За это время он должен был внедрить членов своей команды в Венесуэлу, а также распространить их влияние.

В октябре в Вашингтоне было подписано соглашение между членами оппозиции и Silvercorp. Гудро предоставил WP запись видеоразговора с Хуаном Гуайдо, в котором оппозиционер говорит: «Мы делаем правильные вещи для нашей страны», «Я собираюсь подписать [соглашение]».

Сам Гуайдо отказался от комментариев изданию, однако ранее он отметил, что его «временное правительство» не имеет никакого отношения к операции, прошедшей на выходных.

Рендон также настаивает, что на соглашении с Гудро не было подписи Хуана Гуайдо. Оппозиционер знал только наброски согласованного плана, но относился к ветерану настороженно. По словам политтехнолога, новости о вторжении группы вооруженных людей на территорию страны ошеломили его. План, представленный Гудро, многим членам комитета показался нереализуемым. Другие источники издания сообщали, что Silvercorp намеревалась захватить нефтяную столицу Венесуэлы Маракайбо, а затем продвинуться на восток в сторону Каракаса.

Скептицизм венесуэльской оппозиции, в том числе, был основан на том, что уже в марте правительство Мадуро опубликовало информацию о зреющем на территории страны против президента заговоре.

«Мы знаем все, — говорил президент в марте. — Что они ели, что не ели. Что они пили. Кто их финансировал.»

Когда Мадуро называл имена задержанных, он заявил о существовании видеозаписи допроса Люка Денмана — одного из двух ветеранов сил специального назначения Армии США. Он подтвердил, что цель миссии состояла в захвате президента, и за выполнение плана он должен был получить от $50 тыс. до $100 тыс. Обучение исполнителей и организация плана, по словам Денмана, проходили в Колумбии, недалеко от границы с Венесуэлой. В тренировочном лагере было два американца.