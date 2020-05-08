За Крым и Донбасс: Помпео пообещал «издержки» для России

США продолжат создавать издержки для России, в том числе посредством санкций, заявил госсекретарь США Майк Помпео во время телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. По его словам, это будет длиться до тех пор, пока Москва не выполнит минские соглашения и не прекратит «оккупацию» Крыма.

Такой позиции в отношении политики России придерживается большинство западных стран. При этом в Москве неоднократно заверяли, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе и участником минских соглашений.

Что касается крымского вопроса, заявления об «оккупации» начали высказывать еще в 2014 году, когда полуостров вошел в состав России. Запад и Украина убеждены, что российская сторона присоединила регион незаконно. При этом в Москве отмечают, что это произошло в полном соответствии с международными нормами.

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В беседе с Кулебой Помпео подчеркнул, что в Вашингтоне высоко оценили дипломатию Киева в условиях «продолжающейся агрессии России». Госсекретарь подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Глава американского внешнеполитического ведомства также осудил действия России и ее доверенных лиц по использованию пандемии COVID-19 ради того, чтобы ограничивать передвижение наблюдателей ОБСЕ и препятствовать работе гуманитарных организаций в Донбассе.

При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что требования для сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине со стороны Донецка и Луганска, связанные с коронавирусом, не означают запрета для миссии посещения Донбасса.

Как уточнил глава российского ведомства, введенные Донецком и Луганском для представителей СММ ОБСЕ меры включают в себя необходимость пройти элементарный тест, который покажет, что сотрудник миссии пересекает линию разграничения «в добром здравии». Кроме того, они должны выдержать короткий карантин после пересечения этой линии. Лавров назвал обвинения в адрес Донецка и Луганска из-за введенных ими мер неприемлемой политизацией борьбы с пандемией.

Ситуация в Донбассе обсуждалась в конце апреля на прошедших в дистанционном формате переговорах в рамках «нормандского формата». Тогда главы МИД России, Украины, Франции и Германии поручили контактной группе определить дату вступления в силу режима тишины в регионе.

Руководитель немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Мааса сообщил, что дипломаты обсудили обеспечение безопасности на юго-востоке Украины и затронули вопросы обмена пленными между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).

Сергей Лавров указал на необходимость принять дополнительные меры в поддержку перемирия. Такое решение поддержала полпред ДНР Наталья Никонорова.

«Насколько можно судить по итоговому общению участников со СМИ, данная встреча прошла примерно в том же русле, в котором проходят заседания контактной группы: представители Украины как в минском, так и в «нормандском формате» делают все, чтобы отказаться от своих обязательств и переиначить суть комплекса мер», — считает она.

Несмотря на пандемию, на Украине не прекращается и обсуждение крымского вопроса. Как заявил Кулеба в интервью «НВ» 6 мая, для возвращения полуострова Украине необходимо решить три тактические задачи. Первой из них он назвал удержание вопроса принадлежности Крыма на стратегической повестке дня, чтобы не дать ему забыться. Вторая, по его мнению, — обеспечение эффективности введенных против России санкций. Третья — задействование дополнительных инструментов международного давления на Москву.

«Стратегическая задача — это как Крым будет возвращен в Украину. Я абсолютно убежден, что это так и произойдет. Это не дипломатическая фантазия, а вполне прагматичный расчет», — подчеркнул министр.

В прошлом году Кулеба, занимая тогда пост вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, заявлял, что Украина должна продолжать борьбу за Крым, поскольку Москва будет слабеть и полуостров «выскользнет из ее рук».