Солидарность на словах: кто из политиков поддерживает снятие санкций

Депутат от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Робби Шлунд в интервью РИА «Новостям» заявил, что санкции с России необходимо снять, поскольку во время пандемии РФ продемонстрировала солидарность и оказала помощь странам, пострадавшим от коронавируса.

«Всем было показано, что Россия привержена миру и сотрудничеству, а не санкциям и эскалации конфликта. Лично я считаю санкции принципиально нецелесообразными, поскольку, если обратиться к истории, они всегда ведут к обострению конфликтов, вплоть до военного противостояния. Поэтому все санкционные меры с какой бы то ни было стороны должны быть немедленно прекращены, особенно против России»,

— заявил он.

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С подобным призывов Шлунд выступает не впервые. В конце марта депутат заявил, что санкции противоречат идее сотрудничества и солидарность во время пандемии и призвал их полностью снять. Таким способом, считает Шлунд, мировое сообщество внесло бы «вклад в понимание между народами» и сделало «шаг вперед в поддержку экономики Германии и России после пандемии».

Депутат от АдГ также отметил, что 25 марта министр здравоохранения Германии Йенс Шпан призвал правительства стран продемонстрировать солидарность и взаимовыручку, что, по его словам, сейчас крайне необходимо.

«Таким образом, он фактически назвал абсурдными санкции против России», — заявил Шлунд.

Идея снятия санкций стала особо актуальной, когда коронавирус широко распространился за пределы Китая.

26 марта Россия, Китай, Иран, Сирия, Куба, Никарагуа, КНДР и Венесуэла направили совместное письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу. В письме содержится призыв к главе всемирной организации потребовать от ряда других государств снять односторонние санкции.

«Мы не можем позволить политическим счетам встать на пути к спасению человеческих жизней. Настало время для глобальной солидарности», — говорится в тексте заявления.

Гутерриш к призыву стран присоединился и предложил странам G20 снять действующие в отношении других стран санкции для борьбы с пандемией.

«Я призываю к отмене санкций, введенных в отношении стран, чтобы обеспечить им доступ к продовольствию, основным медицинским товарам и медицинской помощи в борьбе с COVID-19», — сказал Гутерриш.

В тот же день тема пересмотра санкционной политики была поднята российским лидером Владимиром Путиным в ходе саммита G20.

«Многое сейчас говорилось о необходимости обеспечения цепочек поставок, это, безусловно, важно. Но не менее важно на период кризиса создать так называемые зеленые коридоры, свободные от торговых войн и санкций, для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий», — подчеркнул Путин.

Такая ситуация возникла, например, в Иране. Руководство этой страны заявляло, что из-за санкционного режима США Тегеран не может получить дополнительные медикаменты и медицинское оборудование. Вашингтон же ответил, что гуманитарная помощь не является объектом санкций.

В начале апреля резолюция о солидарности в борьбе с коронавирусом, а также отказе от торговых войн и односторонних санкций не получила поддержку на Генассамблее ООН. Инициативу заблокировали Украина, Грузия, Великобритания, США и ЕС.

Призыв Антонио Гутерриша, по большому счету, не нашел поддержки в Европе. В начале апреля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель завил, что присоединяется к инициативе генерального секретаря ООН и разделяет эту идею.

«Мы работаем над коммюнике, которое окажет поддержку генсеку ООН», — сказал Боррель.

Он пояснил, что такие меры необходимы для беспрепятственной доставки медикаментов и других жизненно необходимых товаров в пострадавшие регионы. Также Боррель выразил надежду, что члены Евросоюза выкажут поддержку этой инициативе.

Однако спустя несколько дней о время видеобрифинга официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано заявил, что санкции «не подрывают возможности России бороться с коронавирусом».

Впрочем, остается нерешенным вопрос, способны ли справиться в условиях ограничительных мер с пандемией такие страны, как Иран, Венесуэла, КНДР, Сирия или Куба — страны, которые ощутили в значительной степени влияние санкций на свою экономику и без пандемии.

Ситуация в Гаване стала предметом озабоченности в ООН, правда, такую обеспокоенность высказали эксперты организации, в частности, спецдокладчики по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на соблюдение прав человека Алена Духан, по вопросам пыток Нильс Мельцер и по вопросу внесудебных казней Аньес Калламар.

«Мы призываем США отменить меры, направленные на создание торговых барьеров, а также заградительные тарифы, квоты и нетарифные меры, включая те, что препятствуют финансированию закупок лекарств, медицинского оборудования, продовольствия и предметов первой необходимости», — говорится в совместном заявлении, которое подписали семь спецдокладчиков Совета ООН по правам человека.

В заявлении также сообщается, что из-за эмбарго США экспорт и реэкспорт товаров на Кубу требует сложного и дорогостоящего процесса лицензирования, что подрывает «эффективность закупок лекарств, медицинского оборудования и технологий».

В Европе же озабочены ситуацией, которая сложилась в Иране в связи с пандемией и санкциями США, правда, и на этот раз свое беспокойство выразили бывшие высокопоставленные дипломаты и представителей оборонных ведомств. Призыв, в частности, поддержали бывшая глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини, бывшая гендиректор ВОЗ Гру Харлем Брундтланд, экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт, бывшие министры обороны США Уильям Коэн и Чак Хейгел, бывший директор МАГАТЭ Ханс Бликс и бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон.

Группа из 24 политиков призвала президента США Дональда Трампа ослабить санкции, мешающие доставлять в Иран гуманитарную помощь и лекарства.

Авторы заявления отметили, что ограничения в отношении Тегерана не позволяют стране закупать медицинские и гуманитарные товары.

«Несмотря на то что США никогда не намеревались убивать, «максимальное давление» санкций против Ирана ставит под угрозу эффективность иранской системы здравоохранения», — отмечают они.

Еще одним бывшим политиком, присоединившимся к идее отмены санкций, стал экс-канцлер Германии Герхард Шредер.

«Тот факт, что, несмотря на это ужасное прошлое, Россия готова сотрудничать с новой Германией на основе взаимного доверия, трудно переоценить. Поэтому нам никак нельзя продолжать поддерживать санкции против России. Во-первых, они подпитывают в России определенные воспоминания, а во-вторых, они не изменят российскую политику. Как раз сейчас, когда из-за коронавируса на нас надвигаются экономически трудные времена, нам нужно больше сотрудничать. Поэтому необходимо отказаться от этих бессмысленных санкций», — заявил он в интервью Der Tagesspiegel.

Особую актуальность вопросу отмены ограничительных мер придают ожидаемые последствия от пандемии, когда страны по всему миру столкнутся с разрушенной экономикой. С таким призывом, например, обратился в марте глава ассоциации итальянских адвокатов Александро Мария Тирелли.

«Санкции против России — это неправильный выбор, в качестве наказания за который с 2014 года мы теряем около $3 млрд в год», — заявил он.

Тирелли считает, что большой вред санкции оказали на многие отрасли итальянской экономики — от агропродовольственного сектора до моды. При этом ответные меры России еще сильнее ухудшили ситуацию, по мнению юриста.

Все это стоило итальянским производителям десятки миллиардов долларов, отметил он.

В середине марта член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт в интервью «Известиям» заявил, что снять ограничения необходимо было еще до пандемии, однако в условиях закрытых границ эта тема стала особо актуальной.

Так или иначе, но тема отмены или приостановления действия санкций, так и осталась в рамках дискуссий. Кроме политиков, выступивших с соответствующей инициативой, идею публично поддерживают, преимущественно, бывшие чиновники и политические руководители. И хотя солидарность и необходимость взаимной помощи стали сейчас самыми популярными темами в речах и заявлениях международных лидеров, об отмене или приостановлении санкций они предпочитают попросту не говорить.