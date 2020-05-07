Суд разрешил: Нетаньяху снова сформирует кабмин Израиля

Верховный суд Израиля разрешил премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху сформировать кабинет министров и возглавить правительство. Как сообщает Euronews, руководить кабмином Нетаньяху сможет ближайшие полтора года, после завершения этого срока его сменит на посту действующий спикер кнессета Бени Ганц.

Решение суд принял единогласно, отвергнув петиции с требованием отстранить Нетаньяху от формирования правительства. Кроме того, соглашение между Ганцем и Нетаньяху было признано соответствующим закону.

Напомним, возглавляющий блок «Кахоль-Лаван» Ганц — ключевой политический соперник лидера «Ликуда» Нетаньяху, который возглавляет страну уже более 10 лет.

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После сделки о «разделении» срока во главе кабмина ряд оппозиционных партий Израиля и общественные деятели направили в суд петицию, требуя аннуляции этого договора.

В качестве причины было указано уголовное преследование Нетаньяху, обвиненного во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием избирателя. Сам премьер свою вину отрицает. По его словам, он стал мишенью в «охоте на ведьм». Кроме того, несмотря на обвинения, партия «Ликуд» заняла первое место по числу голосов на выборах в кнессет.

Добавим также, что Верховный суд отметил юридические неточности, которые содержатся в соглашении Нетаньяху-Ганца. Однако, по мнению судей, эти моменты не дают оснований для отмены. Тем не менее исправления в документ должны быть внесены.

Политический кризис в Израиле продолжается с апреля 2019 года — тогда «Ликуд» получил 35 мест в кнессете, столько же досталось блоку «Кахоль-Лаван». Сформировать коалицию тогда не смогли ни Нетаньяху, ни Ганц, и спустя месяц после выборов кнессет принял решение о самороспуске и проведении новых выборов.

Впрочем, и прошлогоднее апрельское голосование было внеплановым — правительству страны пришлось объявить досрочные выборы после того, как в декабре 2018 года правящую коалицию покинула правая партия «Наш дом Израиль» во главе с политиком Авигдором Либерманом, который также оставил пост министра обороны.

Причиной кризиса стали разногласия по палестинскому вопросу — после очередного обострения ситуации в регионе Либерман настаивал на полноценной военной операции, но правительство страны отказалось идти на такие меры.

Правящее большинство в итоге конфликта было потеряно, и власти страны приняли решение об избрании нового парламента. После апрельской неудачи следующие выборы прошли уже в сентябре и стали практически зеркальным отражением первых. Лидеры гонки — «Ликуд» и «Кахоль-Лаван» — получили даже меньше мест, чем весной (32 и 33 соответственно), в результате чего новые переговоры о коалиции стали неизбежны.

Попытки прийти к компромиссу продолжались до конца ноября, свои варианты решения проблемы вновь предлагали как Биньямин Нетаньяху, так и Бени Ганц, но итогового решения найдено так и не было. Как результат — третьи выборы за год.

Впрочем, «межвыборный» промежуток в этот раз никак нельзя было назвать спокойным — в это время прошли праймериз партии «Ликуд», на которых конкуренты Нетаньяху попытались оспорить место премьера во главе движения. Попытка окончилась неудачей — на выборах внутри партии политик набрал 72,5% голосов, укрепив свои позиции в преддверии мартовского голосования.

При этом в конце 2019 года генпрокуратура Израиля предъявила Нетаньяху обвинения во взяточничестве, мошенничестве и обмане доверия народа. Политик назвал это «попыткой переворота».

«То, что мы видим сегодня, является попыткой переворота против премьер-министра на основе ложных утверждений. То, через что я прохожу сейчас, очень тяжело для меня, но это еще тяжелее для моей семьи. Я продолжу руководить Израилем ответственно и в соответствии с законом», — заявил Нетаньяху в ходе телеобращения к нации.

«Нужно быть слепым, чтобы не заметить, что с правовой системой. Пришло время расследовать действия следователей и прокуроров, которые разрешают предъявлять такие обвинения», — подчеркнул он. Впрочем, израильские правоохранители считают доказательную базу достаточной.