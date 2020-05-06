«Шаг до конфликта»: США и Иран обменяются заключенными

США могут в ближайшее время отправить на родину иранского ученого Сируса Асгари, пишет Reuters. По данным агентства, гражданин Ирана заразился коронавирусом и может быть депортирован с американской территории, когда завершится срок карантина.

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Эту информацию подтвердили в американской иммиграционно-таможенной службе, а также в Министерстве внутренней безопасности США. В свою очередь иранская сторона признала, что ведет работу по возвращению Асгари на родину. По словам заместителя директора секции интересов Ирана при посольстве Пакистана в Вашингтоне Абуль-Фадль Мехрабади, Тегеран сотрудничает с иммиграционной службой для организации депортации ученого в ближайшее время.

Источники агентства в Иране указывают, что для возвращения Асгари обсуждается возможность обмена заключенными с США.

В качестве кандидата рассматривается американец Майкл Уайт, которого иранские власти осудили на 13 лет за оскорбление руководства страны.

Гражданин США был задержан еще в 2018 году, однако в марте текущего года его выпустили из тюрьмы. Причиной для этого послужило состояние здоровья Уайта: в настоящее время ему предоставлен «медицинский отпуск». США активно добиваются его освобождения, о чем не раз говорил госсекретарь Майк Помпео.

К слову, касательно Асгари у властей США формально нет основания для его удержания на своей территории или в местах заключения. Как писал The Guardian,

иранский ученый был оправдан судом, но все равно содержится под стражей в месте временного заключения в штате Луизиана.

При этом издание также отмечало опасность заражения коронавирусом в американской тюрьме, так как заключенным не дают никаких средств защиты — масок или санитайзеров. Подобные опасения высказывали и власти Ирана. Глава МИД республики Мохаммад Джавад Зариф еще в конце марта обвинил США в том, что они подвергают опасности жизнь иранских заключенных, оставляя их в тюрьмах во время пандемии коронавируса.

Снижение напряженности?

Возможный обмен пленными между Тегераном и Вашингтоном будет далеко не первым, несмотря на достаточно напряженные отношения сторон. В конце прошлого года США освободили иранского ученого Масуда Солеймани в обмен на находившегося в иранском заключении американского гражданина Сюэ Вана.

Тогда передача состоялась при участии других государств. Как отмечал Зариф, отдельную благодарность за вклад в организацию обмена правительство Ирана выражало властям Швейцарии.

Истории Солеймани и Вана похожи лишь в одном аспекте — США и Иран обвиняли друг друга в незаконности и безосновательности этих задержаний. Иранского ученого арестовали за отправку запрещенных препаратов на родину, а американского исследователя — за передачу конфиденциальной информации Госдепу.

Говорить о том, что этот обмен или возможная новая передача окажут сильное влияние на взаимодействие двух стран, пожалуй, не стоит.

Как заявил в разговоре с «Газетой.Ru» редактор книги «Персидский бастион», военный эксперт Юрий Лямен, это событие само по себе не значит ничего серьезного.

«Это может послужить дальнейшим шагам по снижению напряженности, но в целом подобные обмены на ситуации особо не сказывались», — добавил эксперт.

Шаг до конфликта

В последнее время отношения США и Ирана пребывают далеко не в лучшем состоянии. Ликвидация иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными в начале 2020 года чуть не привела к вооруженному конфликту между США и Ираном. В качестве ответной акции иранские военные обстреляли американские базы в Ираке.

Обострение отношений двух стран в итоге привело к крушению украинского пассажирского самолета над Тегераном, что несколько отрезвило обе стороны. Но это обстоятельство не привело к уходу США от политики максимального давления в отношении Ирана.

Вашингтон не прекратил усиливать антииранские санкции и призывать своих международных партнеров «последовать примеру».

«Американская политика по давлению и сдерживанию Ирана имеет долговременный характер. Начиная с исламской революции их отношения постоянно шли по нисходящей. Бывали редкие улучшения, но потом они становились еще хуже, чем раньше. В Вашингтоне хотят дожать Иран — вызвать внутреннюю нестабильность и достичь смены режима», — считает Юрий Лямен.

В настоящее время американо-иранские отношения фактически находятся в шаге от вооруженного конфликта, отметил эксперт, какая-либо ошибка может спровоцировать столкновения.

В апреле американский лидер Дональд Трамп пригрозил нанести мощный удар по иранской стороне в случае нового нападения на американские объекты в Ираке. Следующий виток напряженности произошел в Персидском заливе: США обвинили военных Ирана в опасных маневрах и пообещали «уничтожать все корабли», создающие препятствия.

Пока никаких подвижек для снижения напряженности или стабилизации ситуации нет.

Не останавливает США даже пандемия коронавируса, хотя Иран не раз отмечал проблемы с поставками необходимых медикаментов и оборудования из-за американских санкций. В свою очередь Вашингтон уверял, что их ограничения гуманитарные грузы не затрагивают.

При этом союзники США, в частности Япония, называют неправильным введение санкций во время эпидемии. Как говорил японский премьер Синдзо Абэ, в текущих условиях на повестке дня всех стран должны быть гуманитарные действия.