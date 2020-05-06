Отдавали половину: в Латвии подсчитали расходы на СССР

В годы СССР Латвия перечисляла 48% своих доходов в общий бюджет Советского Союза, заявил глава минюста страны Янис Борданс, рассказывая о комиссии по расчетам потерь от оккупации. По его словам, вместе Латвия, Литва и Эстония отдавали 30–48% своих доходов в общий бюджет СССР за весь период вхождения в состав Союза.

Реклама

«Несмотря на суровое прошлое, это также свидетельствует о нашей силе. Мы были донорами денег для СССР», — подчеркнул Борданс.

Как передает TVnet, в этом году комиссия по расчету ущерба от «советской оккупации» собирается провести комплексный анализ расходов Латвийской ССР и СССР за 1946-1960 годы.

Это нужно сделать, чтобы «получить полную картину колониальной политики СССР в Латвии». Латвийская сторона оценит, в частности, то, как присоединение к СССР нанесло ущерб классу фермеров. В рамках анализа запланированы интервью с экономистами и чиновниками периода СССР.

Прибалтийские страны, которые вошли в состав СССР в 1940 году, обвиняют Советский Союз в незаконной оккупации. Они неоднократно заявляли о планах взыскать компенсацию с России как с правопреемницы СССР.

Два года назад министр юстиции Латвии Дзинтарс Разначс и его эстонский коллега Урмас Рейнсалу сообщили, что собираются добиться от Москвы возмещения ущерба за «советскую оккупацию». Их совместное заявление было принято после встречи в Риге. Министры указали на необходимость сохранить память о последствиях «советской оккупации».

«Министры юстиции подчеркнули важность сохранения памяти о человеческих потерях, понесенных из-за советской оккупации, и изучения возможностей выдвинуть требование о возмещении ущерба к Российской Федерации как правопреемнице Советского Союза», — отметили в сообщении.

Главы ведомств двух стран представили друг другу план возможных действий, в том числе на уровне ООН.

Министры юстиции Латвии, Литвы и Эстонии еще в 2015 году подписали декларацию о сотрудничестве, в которой отметили необходимость объединить усилия, чтобы предъявить требования о возмещении ущерба за пребывание бывших прибалтийских республик в составе СССР.

Согласно соответствующей декларации, за годы нахождения в составе СССР три государства Балтии использовались властями страны в политических и экономических целях «оккупационного режима».

В результате республики понесли огромные демографические и социально-экономические потери, указано в документе. После распада Советского Союза Россия объявила себя правопреемницей его прав и обязанностей. По этой причине все требования прибалтийских государств сегодня должны решаться вместе с Российской Федерацией.

«Настало время покончить с прошлым и научно обоснованно рассчитать потери, вызванные действием тоталитарного коммунистического режима СССР», — подчеркнули в декларации.

Комиссия, которая занимается расчетом ущерба, причиненного Латвии Советским Союзом, была создана в 2005 году. Четыре года спустя ее лишили финансирования. Она прекратила работу до 2014 года.

В апреле 2016 года эта комиссия объявила, что примерный ущерб, который был нанесен экономике Латвии в ходе «оккупации СССР», составляет €185 млрд. Как отметила представитель комиссии Рута Паздере, демографические потери республики и ущерб окружающей среде составляют еще несколько десятков миллиардов евро.

Министр юстиции Латвии Дзинтарс Расначс, в свою очередь, отметил, что всем странам Балтии нужно разработать точную методологию по подсчету понесенных экономических потерь.

Он привал вести такой подсчет без спешки, учитывая опыт других стран.

Москва официально отвергает претензии Прибалтики и возражает против самого факта оккупации этих стран Советским Союзом. В российском МИДе не раз подчеркивали, что подобные претензии игнорируют политические, исторические и правовые реалии. По убеждению Москвы, они лишены оснований. Сами подсчеты ущерба назывались «псевдонаучными и политически ангажированными калькуляциями». В России их считают контрпродуктивными.