«Они играли в Рэмбо»: кто пытался напасть на Венесуэлу

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о задержании двух граждан США, которые, предположительно, работали с американским ветераном, взявшим на себя ответственность за неудавшееся вооруженное вторжение в Венесуэлу 3 мая. Всего на данный момент арестованы 13 человек, для поиска остальных мобилизованы 25 тыс. военных.

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«Среди захваченных в плен — предатель Антонио Секера и гражданин по фамилии Бадуэль, который заявил, что среди захватчиков были двое американцев из охраны [президента США] Дональда Трампа», — заявил Мадуро в ходе телеобращения.

Граждане США, задержанные в ходе операции, — Люк Денман и Аарон Берри. Мадуро даже показал документы, которые были обнаружены при них.

Ответственность за попытку вторжения взял на себя бывший сотрудник спецназа из Флориды Джордан Гудро, сейчас он руководит охранной компаний Silvercorp USA. Денман и Берри, по словам ветерана, также являются военнослужащими в отставке — они вместе служили в Ираке и Афганистане.

Источник The Guardian утверждает, что двое американцев были схвачены 4 мая во время облавы, устроенной на второй день после попытки вторжения. Сейчас оба находятся под стражей военной разведки Венесуэлы.

«Они играли в Рэмбо. Они играли в героев», — заявил Мадуро, подчеркнув, что властям Венесуэлы было известно о подготовке вторжения еще до попытки реализации операции.

Ранее МВД Венесуэлы сообщило о предотвращении попытки высадки в морской зоне на севере страны боевиков из Колумбии.

«Утром 3 мая была предотвращена попытка морского вторжения группой террористов-наемников из Колумбии, планировавших совершить в стране террористические акты, убийства лидеров правительства, а также поселить среди людей хаос и организовать государственный переворот», — заявил глава МВД Нестор Ревероль.

По официальной информации, боевики собирались добраться до территории республики на быстроходных катерах, а высадка планировалась у портового города Ла-Гуайра в 30 км от Каракаса. Боевикам было оказано сопротивление со стороны венесуэльских Вооруженных сил. В результате столкновения погибли восемь нарушителей государственной границы.

Позже президент Венесуэлы заявил, что главной целью операции боевиков было его убийство, а действия правонарушителей он охарактеризовал как «террористический акт в разгар пандемии».

По информации Каракаса, пытавшиеся прорваться в страну участники группы обучались в Колумбии, а финансировали их власти соседней страны при поддержке Вашингтона.

Этой же точки зрения придерживается глава Единой социалистической партии Диосдадо Кабельо — он заявил, что боевики действовали по заказу США и Колумбии с целью свержения Мадуро.

Министерство обороны Боливарианской Республики заявило о намерении «североамериканского империализма» дестабилизировать обстановку внутри страны.

Ушли в отказ

США категорически отрицают свою причастность к вторжению.

«Мы видели сообщения из Венесуэлы, но у нас мало оснований верить всему, что происходит со стороны бывшего режима. Режим Мадуро последовательно использует дезинформацию, чтобы сместить фокус внимания с его плохого управления Венесуэлой», — заявил представитель Госдепартамента США РИА «Новости».

МИД Колумбии также отвергает все обвинения в адрес своей страны.

В то же время, версия, представленная официальными властями Венесуэлы, подвергается сомнению со стороны оппозиционных сил, возглавляемых Хуаном Гуайдо, в январе прошлого года провозгласившим себя временным президентом. Именно Гуайдо Вашингтон признает правителем Венесуэлы, хотя тот не прошел через процедуру голосования, а потому в местных СМИ даже появилась версия, что именно лидер оппозиции нанял Silvercorp USA, чтобы сместить Мадуро.

Гуайдо настаивает, что Мадуро таким образом пытается отвлечь внимание от собственных проблем, с которыми сталкивается Каракас сегодня — бунта в тюрьме, уже приведшего к жертвам, а также бандитских разборок на улицах Каракаса.

Сам же Гуайдо заявил, что «не имеет никакого отношения к действиям компании Silvercorp USA и не несет за них ответственность». Кроме того, Гуайдо призвал уважать права людей, взятых под арест в последние дни.

На фоне этих событий Вооруженные силы Венесуэлы приступили к реализации новой фазы масштабных учений «Боливарианский щит». Военные будут обследовать побережье республики.

«Наш главнокомандующий распорядился о проведении в ближайшие часы и на всей территории страны новой фазы военных учений, при этом особое внимание будет уделено прибрежной зоне страны. Будет проведен тщательный мониторинг в воздухе, на море и на суше для выявления любых иных элементов или конспиративных ячеек, которые хотят проникнуть в страну для дестабилизации мира», — говорится в заявлении на сайте военного ведомства Венесуэлы.

В настоящее время ВС Венесуэлы остаются в состоянии полной боевой готовности и продолжают патрулировать район побережья, куда намеревались высадиться диверсанты.

Войны не будет

Проблема взаимоотношений США и Венесуэлы сводится к непризнанию Вашингтоном результатов выборов 2018 года, по итогам которых победил Николас Мадуро. Ситуация осложняется тем, что большинство в национальной ассамблее страны удерживает оппозиция — именно на ее лидера Хуана Гуайдо ставит Белый дом. США последовательно вводили несколько пакетов санкций в отношении действующего венесуэльского правительства, что достаточно серьезно усугубило кризисные проявления в экономике государства.

К тому же, США в последние годы избрали для себя путь провокаций в адрес Каракаса, которые, тем не менее, не переходят в масштабы военной операции, и сторонником такого подхода являлся экс-советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, говорит «Газете.Ru» главный научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Владимир Сударев.

«То американский крейсер зайдет в территориальные воды Венесуэлы, то самолет залетит. Это все мелкие провокации, чтобы спровоцировать Венесуэлу на ответные решительные действия, которые дадут повод Вашингтону вмешаться по-настоящему»,

— говорит собеседник издания.

Каракас на это отвечает достаточно сдержанно и аккуратно.

При этом контекст ситуации в самих Соединенных Штатах позволяет говорить, что вариант масштабной операции американских сил (и уж тем более отдельно колумбийских) против венесуэльской армии, по меньшей мере на данном этапе, исключен. Прежде всего, потому, что разведки обеих стран имеют достаточно информации, насколько хорошо подготовлены и вооружены ВС Венесуэлы, в том числе и российским оружием.

В текущих условиях Трампу крайне невыгодно предпринимать шаги, направленные на эскалацию конфликта в этом направлении, поскольку собственный электорат США вряд ли положительно воспримет такие действия. С одной стороны, американское общество подогрето проблемами, вызванными пандемией коронавируса в стране. С другой, Трамп сам готовится к избирательной кампании, которая в этот раз ожидается для него не самой простой.

«А учитывая ландшафт Венесуэлы и уровень подготовленности военных, жертв избежать вряд ли удастся. Трампу сейчас меньше всего надо, чтобы в страну стали привозить военных в цинковых гробах», — говорит Сударев.

Что касается заявлений официальных властей Венесуэлы относительно опасности со стороны незаконных вооруженных формирований как главной угрозы национальной безопасности, то здесь следует учитывать, что подобные угрозы несколько преувеличены — хотя бы потому, что армия Венесуэлы превосходит их возможности.

Более того, ряд экспертов неоднократно отмечал, что колумбийские партизаны (или, если говорить точнее — наркопартизаны, которые не прекратили свою деятельность), по словам очевидцев, свободно пересекают границу с Венесуэлой, которая практически не охраняется.

«И колумбийцев абсолютно устраивает та ситуация, которая существует сейчас», — говорит Владимир Сударев.

В целом же, можно утверждать, что на данный момент имеет место общее нагнетание ситуации с обеих сторон, однако говорить о реальной опасности власти Мадуро — по крайней мере, сейчас — сложно.